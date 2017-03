Le CSRP face aux nouveaux défis dans les nouvelles provinces

Travail titanesque et de longue haleine, la réforme de la Police nationale congolaise se poursuit de manière intensive et méthodique, selon le plan d’action quinquennal élaboré et mis en œuvre par les membres du Comité de suivi de cette réforme. Si sous d’autres cieux, la réforme de la police a pris plus de 30 ans, voire 50 ans ou même plus, en RDC, les plus grandes étapes réalisées jusqu’ici, notamment l’élaboration des lois régissant le fonctionnement de la police, les

structures organiques du Commissariat général, de l’Inspection générale de la police, celles de Commissariats provinciaux, le statut du policier, et la mise en œuvre du projet-phare de la réforme à savoir la Police de proximité, pour ne citer que celles-là,

témoignent, à n’en point douter, de la qualité de l’expertise

technique du CSRP en majorité composée des officiers supérieurs

congolais de haut niveau et des juristes aux compétences éprouvées.

Cet organe-conseil du gouvernement en matière de réforme de la police

a su proposer à l’exécutif, comme il faudrait le souligner, des

avant-projets de lois qui, une fois approuvés pour leur clarté et la

pertinence de leur argumentation juridique, ont été envoyés à

l’Assemblée nationale pour leur adoption, avant leur promulgation par

le Chef de l’Etat, initiateur de cette réforme. C’est le lieu de

reconnaître les mérites de ce centre de réflexion qui n’a recruté que

des experts issus de plusieurs académies de police et universités du

monde et qui ont fait montre de grandes capacités techniques dans

leurs domaines d’activités, allant de la formation à la gestion de

ressources humaines, en passant par l’administration des services de

la police, la gestion des infrastructures, de la logistique et des

finances. D’autres techniciens de haut niveau sont venus renforcer cet

organe-conseil par leur savoir-faire en matière d’audit et de contrôle

des missions de la police.

C’est donc un centre nerveux très opérationnel que gère avec beaucoup

de maîtrise et de compétence son secrétaire exécutif, le général

Michel Elesse Yombentole qui, comme il faudrait le souligner ici, a su

non seulement bénéficier, mais aussi mériter de la confiance de

l’ensemble des partenaires techniques et financiers du gouvernement

congolais, tous mobilisés autour du projet de la réforme de la PNC.

D’ailleurs, à toutes les réunions du Comité politique de la réforme,

les ambassadeurs ou leurs représentants impliqués dans la réforme de

la PNC ont toujours apprécié le travail de qualité conçu par le CSRP

avec les conseils de ces principaux partenaires techniques comme

Eupol, la Police civile de la Monusco, DFID, GIZ, la Coopération

française, la Coopération belge et la Coopération japonaise et tant

d’autres.

Le CSRP a fait preuve des analyses pointues dans la conception de la

loi organique portant fonctionnement de la PNC, de ses services

centraux et provinciaux de la PNC en alignant ainsi notre police sur

les standards de grandes polices du monde. Ce qui est un point

d’honneur à mettre à l’actif de ce centre nerveux agissant comme une

moule où sont façonnées l’architecture, toute la législation et les

textes réglementaires, le plan de financement des infrastructures pour

la modernisation du patrimoine immobilier de la PNC.

Le Comité de suivi de la réforme de la Police nationale congolaise a

pu procéder depuis 2013, au transfert des travaux conceptualisés vers

le dispositif de mise en œuvre de la réforme au sein du Commissariat

général. Ce qui constitue une volonté de partager les résultats de ses

missions de suivi et évaluation en vue d’améliorer l’exécution de ses

recommandations.

Un site WEB et des bulletins d’informations périodiques donnent toute

la visibilité des actions menées par le CSRP sur l’état d’avancement

de la réforme de la police dans les anciennes provinces. Et une série

de nouvelles campagnes de sensibilisation et de vulgarisation figurent

au programme des missions dans les nouvelles provinces dont les

principaux thèmes demeurent la réforme de la police, la collecte des

données, la police de proximité et la loi organique.

C’est donc là de nouveaux défis que s’est fixés le secrétariat

exécutif du CSRP, à savoir sensibiliser les nouvelles autorités

provinciales et les responsables de nouvelles entités décentralisées

sur la vision du chef de l’Etat dans la réforme, les innovations et

les nombreux avantages qu’elle comporte, ses exigences et les

retombées positives qu’elle apporterait tant au niveau de changement

de mentalités et de comportements de policiers et de la population

congolaise.

Ces campagnes devraient être soutenues par le gouvernement pour

matérialiser son souci constant de faire aboutir la réforme, surtout

qu’il reste encore beaucoup à faire.

On ne peut que déplorer pour l’instant qu’en dépit des campagnes de

plaidoyer et de lobbying menées, aucun budget n’a été prévu depuis

quelques années, dans le cadre de la loi de programmation . Ce qui a

eu pour conséquence de retarder la mise en chantier de nombreux

projets d’infrastructures, d’acquisition des matériels techniques, de

l’amélioration substantielle de conditions socio-professionnelles du

policier et tant d’autres investissements aussi prioritaires

qu’urgents.

J.R.T.