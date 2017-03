Crise au Rassemblement : F. Tshisekedi, Lumbi, Fayulu et Lisanga font l’état des lieux

Félix Tshisekedi (président du Rassemblement) poursuit ses

consultations, entamées depuis le dimanche 05 mars 2017, avec les

représentants de différentes composantes de cette méga plate-forme

politique. Hier mercredi 08 mars, il a eu une longue séance de travail

avec Pierre Lumbi (président du Conseil des Sages), Martin Fayulu

(président de l’ECIDe et d’une des ailes de la Dynamique) et

Jean-Pierre Lisanga Bonganga (Coordonnateur de la Coalition des Alliés

de Tshisekedi) sur la rue Pétunias, à la résidence de feu Etienne

Tshisekedi, dans la commune de Limete.

Selon des sources proches ce regroupement politique, les quatre

personnalités ont échangé autour de la crise qui secoue celui-ci et

exploré les pistes de solution. Leurs réflexions ont singulièrement

porté sur les actions à mener en vue de refaire rapidement son unité

et d’éviter son éclatement.

Selon le constat fait à mi-parcours, le nouveau leadership du

Rassemblement est reconnu par la majorité des composantes, notamment

l’UDPS, le G7, l’AR (Alternance pour la République), la Coalition des

Amis de Tshisekedi, le G 14, la MPP (Majorité Présidentielle

Populaire), une partie de la Dynamique de l’Opposition, la Société

Civile, etc. On se réjouit, à ce sujet, du défilé des délégués de ces

composantes à Limete, pour témoigner leur fidélité et leur attachement

aux animateurs des organes issus de la restructuration de cette méga

plate-forme politique.

L’unique point noir dans la vie du Rassemblement se trouve être la

dissidence créée par l’aile de la Dynamique pilotée par Joseph

Olenghankoy, laquelle est par ailleurs soutenue par Bruno Tshibala,

Secrétaire général adjoint « auto-exclu » de l’UDPS, ainsi que des

dissidents de l’Alternance pour la République conduits par Katebe

Katoto, lui aussi radié de cette plate-forme politique.

Selon les échos parvenus au « Phare », Félix Tshisekedi, Pierre Lumbi

, Martin Fayulu et Jean-Pierre Lisanga, qui tiennent à ramener toutes

les brebis égarées au bercail, ont sérieusement examiné la possibilité

de prendre langue avec le camp de Olenghankoy. Des messages seraient

en circulation entre Limete et le siège de Fonus en vue de planifier,

dans le meilleur délai, une rencontre de vérité et si possible, de

réconciliation.

On est conscient, de part et d’autre, que si le Rassemblement

éclatait, ce serait une lourde hypothèque sur l’Accord du 31 décembre

2017 que cette méga plate-forme politique avait signé avec la Majorité

Présidentielle, l’Opposition et la Société Civile présentes au

Dialogue de la Cité de l’Union Africaine. Par conséquent, plus rien ne

pourrait arrêter le train du « glissement », qui pourrait reprendre sa

marche sans aucune contrainte politique, technique ou financière.

Kimp