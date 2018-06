La CPI hypothèque sa crédibilité

Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit par apparaitre ! L’acquittement de Jean-Pierre Bemba constitue l’évènement de cette année, autant pour le peuple congolais que pour l’ensemble de la planète terre. Les dix années que ce compatriote vient de passer en

prison ont connu une fin normale. Mais le verdict du vendredi 08 juin a fortement entamé la crédibilité de la Cour Pénale Internationale.

Peu des gens et particulièrement les africains ne lui prêtaient plus la moindre confiance car cette cour s’est acharnée sur des africains avec une ferveur sans pareil. Depuis sa création, la Cour Pénale ne s’est occupée que des Africains et spécialement des Congolais. En tout

et pour tout cinq compatriotes ont été pratiquement enlevés sans ménagement ni la moindre considération et cosdnamnés lourdement pour 4 d’entre eux.

Mauvais signal

D’aucuns pensent qu’au lieu de laisser moisir JP Bemba en prison, il

aurait été plus juste de le fixer rapidement sur son sort ou de lui

accorder la liberté provisoire, telle que sollicitée plusieurs fois

par la défense. Le constat d’un dossier mal ficelé pousse à croire que

le Procureur Moreno était, soit instrumentalisé, soit « corrompu » par

une main noire. Dans un sens, cadres et militants du MLC n’avaient pas

tort de décrier un procès politisé.

En tous les cas, le revirement spectaculaire que vient de connaître

l’affaire Bemba vient de semer le doute dans de nombreux esprits au

sujet des investigations du Procureur Moreno Ocampo comme de celles de

celle qui lui a succédé au poste, Bensouda.

Beaucoup de Congolais et Africains ont désormais toutes les raisons

de douter de l’indépendance et de l’impartialité des magistrats du

parquet comme du siège de la CPI. Du coup, il y a à se demander si

les arrêts rendus contre Germain Katanga, Thomas Lubanga, Matthieu

Ngudjolo étaient assis sur des faits irréfutables. Il reste à savoir

si le Général Bosco Ntaganda, dont le dossier relatif aux crimes de

guerre et crimes contre l’humanité commis en RDC y est pendant

connaîtra un verdict sans reproche.

Au regard du feuilleton de Jean-Pierre Bemba, on est en droit de

s’interroger sur l’impunité des commanditaires et auteurs des

massacres, viols, tortures, et autres épurations ethniques au

Nord-Kivu, en Ituri, au Sud-Kivu, au Nord-Katanga et dans le Grand

Kasaï. En s’illustrant par une justice qui a tout l’air d’être

sélective, la CPI laisse la triste image d’une juridiction qui agirait

sur ordre. De qui ? Les Occidentaux sont pointés du doigt.

Arrestations illégales et irrégulières

En 2008, en exil en Belgique, Jean-Pierre Bemba fut cueilli vers 21

heures en son domicile situé au quartier huppé de Rhode-Saint-Genèse

avant d’être menotté et conduit brutalement dans une fourgonnette de

la Police Belge pour la prison de Scheveningen, aux Pays-Bas. Le

mandat d’arrêt émis par la Procureur Ocampo Moreno n’était pas

accompagné d’un dossier judiciaire documenté par des preuves de

culpabilité. Il va ainsi passer presque douze mois dans cet état sans

que le Procureur n’ait pu requalifier les faits comme prévu par la

Charte de Rome en ce qui concerne les accusations de crimes de guerre

ou contre l’humanité, viols et autres crimes lui reprochés sur papier,

sans aucune preuve palpable.

Des audiences publiques lugubres et ennuyeuses

L’opinion a assisté à des audiences publiques ennuyeuses et monotones

au cours desquelles l’accusation n’avait apporté aucune preuve

palpable au regard de la Charte de Rome créant cette juridiction

judiciaire internationale. Bien au contraire, que des fois les avocats

de la défense n’ont-ils pas humilié le Procureur Occampo Moreno en

balayant du revers de la main les différentes accusations qu’il

prononçait à charge de l’infortuné !

J.P Bemba n’a jamais mis ses pieds à Bangui

Le tout premier élément qui a surpris l’opinion, c’est le fait que

durant tout ce procès, l’accusation n’a jamais apporté des preuves

attestant une quelconque présence de l’infortuné sur le territoire

centrafricain. Il en est de même du gouvernement centrafricain et de

la Fédération Internationale des Droits de l’Homme qui s’étaient

présentés comme parties civiles, en saisissant la Cour Pénale

Internationale.

Experts militaires

ridiculisent la CPI

Au cours des audiences publiques, tous les experts militaires

provenant des Etats européens commis pour éclairer la religion de la

Cour avaient démontré, preuves à l’appui, que l’on ne peut pas diriger

les opérations militaires pendant une guerre à partir de 8.000 kms du

front. Il étairt, du reste, prouvé que J.P.Bemba se trouvait à la tête

de la délégation de son mouvement politico-militaire le MLC aux

négociations politiques inter congolaises de Sun City en Afrique du

Sud.

Eléments du MLC sans armes au beach de Bangui

Il a été établi aussi que les éléments du MLC avaient été accueillis

au beach de Bangui par l’Etat-Major composé des militaires de l’armée

régulière centrafricaine. C’est là qu’ils avaient été équipés en armes

et habillés en tenues de l’armée régulière centrafricaine.

Et c’est le même Etat-Major centrafricain qui allait diriger les

opérations de ratissage de la ville de Bangui et ses environs pour

déloger des éléments rebelles du général François Bozize. L’actuel

général de Brigade Mustafa Munia commandait les éléments du MLC en

compagnie des officiers supérieurs centrafricains qui connaissent bien

le terrain et les différentes localités occupées par les rebelles de

François Bozize, qui bénéficiait des appuis militaires de l’armée

tchadienne.

Ange-Félix Patassé jamais entendu par la CPI

Le plus étonnant et révoltant, c’est le fait que le chef de l’Etat

centrafricain de l’époque, à savoir Ange-Félix Patassé, et aucun

officier supérieur centrafricain n’avaient jamais été convoqués, ni

comme témoins ni comme renseignant, par la Cour et encore moins par le

Procureur Occampo Moreno. Et cela pendant tout le procès qui avait

duré sept ans.

Les lettres de Bemba à Bangui, ONU, Union Africaine et Union européenne

Lorsque Jean-Pierre Bemba avait eu vent des exactions attribuées aux

éléments du MLC durant les opérations militaires de ratissage à Bangui

et ses environs, il avait expédié des lettres au gouvernement

centrafricain, avec copies pour information à l’Union Africaine, Union

Européenne, l’ONU et certaines ONG de défense des droits de l’homme

pour demander à la justice militaire de l’Etat centrafricain de

sanctionner avec sévérité ce genre d’actes. Plus tard, de retour à

Gemena, il avait institué une cour martiale pour juger certains de ses

hommes reconnus coupables de ces crimes. La presse congolaise avait

été conviée à couvrir ce procès. On rappelle à ce sujet qu’un avion de

la MONUSCO mis à la disposition des journalistes kinois avait été

empêché de décoller de l’aéroport international de Ndjili. Ceux de nos

confrères qui avaient pu atteindre Gemena à bord d’un autre avion de

la MONUSCO avaient été entendus sur procès-verbaux par les «services»

dès leur retour à Kinshasa.

Jurisprudence Mathieu Ngudjolo

Le chef d’une milice de l’Ituni, en la personne de Mathieu Ngudjolo,

et expédié à La Haye pour des accusations à charge de ses éléments

d’avoir commis des crimes de guerre et contre l’humanité dans le

territoire de l’Ituri. Il passa à cinq ans à la prison de

Scheveningen, jusqu’au jour où les différents témoignages confirmèrent

que lors des massacres commis sur des populations civiles dans la

localité de Bogoro, en sa qualité d’infirmier, il était en train de

travailler dans un hôpital au niveau de la salle d’accouchements. La

Cour Pénale Internationale l’acquitta et il retourna au Congo. C’est

grâce à cette jurisprudence de la CPI et aux autres éléments que

vendredi dernier la chambre d’appel a fini par acquitter purement et

simplement le leader du MLC.

Une autre jurisprudence internationale qui a été prise en compte par

les juges de la chambre d’Appel concerne le cas d’un grand général de

l’armée de la République de Croatie. Ce dernier avait été accusé

d’avoir été mêlé à des crimes de guerre et crimes contre l’humanité

pendant la grande guerre civile dans l’ex-Yougoslavie. Dès lors que

des témoignages concordants avaient démontré qu’il n’avait jamais été

sur les champs des batailles, la Cour Pénale Internationale sur la

Yougoslavie l’avait purement et simplement acquitté.

F.M.