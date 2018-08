CPI : affaire de subornation des témoins, bientôt un non-lieu pour Bemba

Selon des sources dignes de foi, La Chambre d’appel de la Cour Pénale Internationale dernièrement saisie en appel par le procureur Bensouda va se prononcer à ce sujet. De retour des vacances, les juges vont bientôt rendre le verdict qui selon des sources bien informées, sera sous forme d’un non-lieu à l’endroit de Jean-Pierre Bemba. On rappelle

que dans son réquisitoire sur les bancs, Mme Fatou Bensouda avait demandé à la cour des céans de condamner Jean-Pierre Bemba à une peine de cinq ans de prison ferme, bien avant la décision de l’acquittement de l’intéressé, une plainte avait été déposée par le bureau du

Procureur Bensouda à charge des quatre personnes, dont les deux

avocats de l’incriminé, Mangenda, Arido et Aimé Kilolo. Après

instructions à la barre, la chambre préliminaire de la CPI les avait

condamnés à des peines d’un an chacun.

Cependant, quelque temps après, la 1ère chambre d’appel avait terminé

ses instructions, avant de prendre l’affaire en délibéré. Le 8 juin

dernier, la décision finale est tombée, provoquant une bombe

inattendue à travers l’opinion tant en RDC qu’à travers le Monde

entier. Jean-Pierre Bemba avait été acquitté de toutes les charges

retenues contre lui par la première chambre, notamment pour les crimes

de guerre et crimes contre l’humanité, pour lesquels il avait été

condamné à 18 ans de prison ferme.

Après un examen fouillé et au regard des témoignages concordants

provenant de divers milieux, les juges de cette chambre avaient relevé

d’innombrables erreurs de droit, ce qui les avait poussés à prononcer

en faveur de l’incriminé son acquittement pur et simple. Ce dernier

avait été remis en liberté provisoire en attendant le prononcé du

jugement concernant l’accusation secondaire de subornation des

témoins, pour laquelle il avait été condamné à une année.

Mme le Procureur Fatou Bensouda s’était ainsi pourvue en appel. Il se

fait que lors de l’audience publique en chambre d’appel, les juges

avaient découvert que le Procureur avait déposé de nouveaux éléments

d’accusation, sans les avoir transmis préalablement à la partie

incriminée. C’est pourquoi, avaient-ils fait remarquer que cette

procédure violait certains prescrits de la Charte de Rome. Ils avaient

alors averti le procureur que ces nouveaux éléments ne pourraient pas

être pris en compte, conformément au principe sacré de droit « ex

aequo bono » ou équité et égalité des chances.

En attendant, cette position avait provoqué des commentaires en sens

divers dans l’opinion congolaise. Pour certains milieux, l’infraction

de subornation devrait être assimilée à celle de corruption, avec

comme conséquence immédiate de voir l’infortuné perdre ses droits

civiques et politiques pour pouvoir se présenter à l’élection

présidentielle. Pour d’autres, cette infraction qui n’a toujours pas

été déclarée définitive par le juge doit être rejetée purement et

simplement. D’autant plus qu’elle n’ pas influencé en quoi que ce soit

la décision d’acquittement prononcé dans le dossier principal. Par

ailleurs, il sied de se demander pourquoi Me Amé Kilolo, l’un des

avocats de Jean-Pierre Bemba, a déposé tranquillement sa candidature à

la députation nationale alors que lui aussi avait été condamné à un an

de prison dans cette affaire de subornation des témoins. Est-ce une

politique de deux poids et deux mesures.

Selon des sources dignes de foi, la CPI vient de réserver une fin de

non-recevoir à la tentative menée récemment par certains envoyés

spéciaux du régime, qui se sont discrètement rendus à la Haye pour

obtenir du greffe de la CPI un prétendu jugement définitif condamnant

Jean-Pierre Bemba dans l’affaire de subornation des témoins. Une

démarche qui n’a pas abouti car la CPI les a éconduits en leur

signifiant qu’il n’existe aucune décision irrévocable à l’encontre du

sénateur Jean Pierre Bemba. Raison pour laquelle, le président

national du MLC bénéficie de son plein acquittement et libération

conformément à la décision irréversible en appel rendue publique le 8

Juin dernier. D’autre part, la CPI a tenu à préciser aux envoyés

spéciaux que très bientôt, une décision de non-lieu sera prononcée en

faveur de BEMBA en ce qui concerne l’affaire dérisoire de subornation

de témoins.

F.M.