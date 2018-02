Cour Constitutionnelle : 3 jours pour se prononcer sur l’inconstitutionnalité de la Loi Electorale

C’est ce jeudi 15 février, soit dans 3 jours, qu’expire le délai légal

de 30 jours dont dispose la Cour Constitutionnelle pour se prononcer

sur sa saisine par un groupe de Députés nationaux et Sénateurs en

inconstitutionnalité de la Loi électorale révisée adoptée en décembre

dernier par le Parlement, et promulguée quelques jours après par le

chef de l’Etat.

Pour rappel, c’est en date du 15 janvier 2018 que ces représentants

du peuple congolais avaient saisi la haute Cour par « Requête en

inconstitutionnalité de certains articles de la Loi n°17/013 du 24

décembre 2017 modifiant et complétant la Loi n°06/006 du 09 mars 2006

portant organisation des élections présidentielle, législatives,

provinciales, urbaines, municipales, et locales telle que modifiée à

ce jour ».

Les signataires de la requête avaient relevé un certain nombre des

dispositions de la Constitution qui étaient violées lors de l’adoption

par le Parlement de ladite loi émanant du gouvernement. D’ailleurs,

dès sa présentation par le vice-premier et ministre de l’Intérieur et

Sécurité, le député Henri Thomas Lokondo avait lancé l’alerte dans

l’espoir que le gouvernement allait revenir au bon sens pour retirer

des articles de la loi qui étaient en contradiction avec la

Constitution. Dans le cas contraire, l’Assemblée nationale allait

prendre ses responsabilités. Hélas, ni le gouvernement, ni la Chambre

basse, qui dispose du pouvoir de modification et d’enrichissement des

lois lui proposées, aucune des deux institutions n’avait entendu la

voie de la raison. A la place, on avait privilégié le forcing.

Parmi les dispositions de la Loi électorale révisée en conflit avec

la Loi fondamentale, on cite les articles ci-après : 118 alinéa

premier points 2, 3 et 4 ; 121 alinéa 3 point 4 ; 144 ; 149 alinéa 3

point 4 ; 177 alinéa 3 point 4 ; 186 alinéa 4 point 3 ; 193 ; 195

alinéa 3 point 4 ; 202 alinéa 3 point 3 ; 209 ; 211 alinéa 3 point 3 ;

et enfin article 218 alinéa 3 point 3.

Ils ont aligné, pour ce faire, trois moyens en vue de soutenir la

violation relevée dans lesdites dispositions de la constitution.

En premier lieu, les députés et sénateurs signataires de la requête

démontrent que l’article 118 viole la Constitution par le fait qu’il

institue le seuil de représentativité de 1% au niveau national, en

imposant le regroupement des partis politiques, vers l’ignorance

expresse des indépendants. Pourtant, ces derniers ne peuvent en aucun

cas se regrouper pour répondre à cette exigence qui, apparemment, vise

l’exclusion d’autres catégories des compatriotes à concourir aux

élections législatives.

En deuxième lieu, les élus dénoncent l’introduction tacite d’une

inégalité de traitement entre différents candidats à une élection dans

une même circonscription par l’attribution d’office d’un siège au

candidat ayant obtenu la moitié des suffrages exprimés. Cette pratique

est de nature à instaurer au sein de l’Assemblée nationale et des

assemblées provinciales un régime de légitimité à plusieurs vitesses

ou géométrie variable. Car, exigeant de certains la représentativité

nationale ou provinciale, et d’autres seulement la représentativité

au niveau de la circonscription.

En troisième lieu, les signataires s’attaquent aux taux exorbitants

fixés dans la loi pour être candidat aux différents scrutins. Une

exigence, notent-ils, qui exclut les moins nantis et « assassine »

indirectement la démocratie parce que vidée de la véritable

compétition basée sur les valeurs et non les moyens.

Comme on le voit, la haute Cour aurait tout intérêt à ne pas

ternir son image et préserver par là la paix sociale en cette période

de fortes tribulations politiques. Car, sa crédibilité a été maintes

fois entamée au point même de voir ses arrêts perdre leur caractère

irrévocable face au refus du gouvernement de les exécuter. C’était le

cas pour la réhabilitation du gouverneur déchu du Haut Katanga et

l’organisation par la Ceni de l’élection, des gouverneurs dans

plusieurs provinces du pays.

