Encore un coup d’un taxi Ketch   :quatre jeunes-gens échappent à un enlèvement

Vers trois heures du matin mardi dernier, quatre jeunes gens qui

revenaient d’une soirée familiale à Binza Upn ont échappé à un

enlèvement au niveau de l’ancienne usine des briques. Après leur

embarquement dans un taxi «Ketch» au niveau du rond-point de l’Upn,

tout au long de la descente vers le rond-point Kintambo magasin,

personne ne pouvait se douter de quoi que ce soit. Une fois arrivé au

niveau de cette place célèbre, profitant du fait que les quatre

passagers étaient plongés dans un sommeil profond consécutif à la

cuite ou peut-être à un produit soporifique leur inoculé, le

conducteur a pris brusquement la direction du chantier naval de la

société « Chanimetal ».

C’est par hasard que l’un des passagers qui se trouvait sur le siège

avant juste à côté du conducteur s’est réveillé et aperçu que le

véhicule était déjà arrivé au niveau de l’arrêt situé devant

l’ancienne usine des briques dénommée « Brikin ». Sans crier gare, il

a sauté sur le volant et est parvenu à immobiliser la dite voiture.

Il a alors réveillé ses amis d’infortune après avoir maitrisé le

conducteur. Ce dernier, surpris, n’opposa aucune résistance et grâce à

deux agents de la sécurité d’un hôtel privé situé dans les environs

qui accompagnaient leur patron, a été immobilisé avant d’être conduit

vers le poste de la police.

Soumis à un interrogatoire serré, il est passé aux aveux. Il a

révélé que la dite voiture avait été volée il y a dix jours à Matadi

et servait de moyen de transport pour des opérations maffieuses à

travers la ville de Kinshasa, notamment des vols à main armée dans

certaines résidences privées, des extorsions des appareils de

téléphonie cellulaire et d’autres biens de valeur surtout entre les

mains des jeunes passagers, particulièrement des femmes et jeunes

filles. Une fois le coup réussi, le butin était dirigé vers une maison

en construction située aux environs de la place dite Pompage et qui

servait de lieu de repère. Pour les victimes de sexe mâle, a-t-il

indiqué, l’on recourait à une poudre soporifique pour les endormir

durant le trajet conduisant au lieu de repère.

Pour cette occasion, il avait déjà appelé ses complices par téléphone

qui se trouvaient déjà au lieu du rendez-vous habituel pour

intervenir. Comme l’alcool avait déjà fait ses effets, il se dirigeait

vers le lieu de repère sans aucun danger, étant donné qu’il faisait

déjà trois heures du matin, une heure où la circulation devient rare

sur ce tronçon conduisant vers Kinsuka et les autres quartiers

avoisinants.

Le lendemain, vers treize heures de l’après-midi, deux inspecteurs

judiciaires du parquet de grande instance de la Gombe, accompagnés de

six agents de la police locale firent une descente sur le lieu du

repère où ils ont découvert une véritable caverne d’Ali Baba : des

bijoux et montres en or, des appareils électroménagers, deux véhicules

de marque japonaise et des habits de luxe pour femmes et hommes. Après

les séances d’auditions pré juridictionnelles, les quatre jeunes gens

furent autorisés de rentrer chez eux.

Castro