Coup de tonnerre au Burundi : Nkurunziza se retire du pouvoir en 2020

Des millions de Burundaises et Burundais sont sous le choc, un terrible choc. En effet, hier jeudi 07 juin 2018, dans son message à la Nation délivré à partir de la localité de Bugendana, au centre du pays, le président Pierre Nkurunziza a annoncé qu’il n’allait pas

briguer un quatrième mandat, après celui en cours, qui s’achève en 2020. La surprise est de taille, car cette décision inattendue est intervenue quelques heures seulement après qu’il a promulgué la nouvelle Constitution, laquelle a fait passer la durée du mandat

présidentiel de 5 à 7 ans et remis les compteurs à zéro, ce qui lui laisse la latitude de postuler pour deux nouveaux mandats, jusqu’à l’horizon 2034.

Cela paraissait d’autant évident qu’il venait de faire adopter, par référendum, le 17 mai 2018, la nouvelle loi fondamentale du pays, sur fond d’un bain de sang, d’arrestations et détentions arbitraires de plusieurs opposants et leurs militants, ainsi que du départ en exil de plusieurs dizaines de milliers de Burundais, en plus des 240.000 ayant fui le pays en 2015, au lendemain de sa réélection controversée pour un troisième mandat.

Que s’est-il passé pour que celui qui s’était fait proclamer, en mars

2018, « Guide Suprême Eternel » et soutenait qu’il était oint par Dieu

pour rester éternellement au pouvoir au Burundi fasse subitement volte

face ? Aucun analyste politique ni aucun membre de son pré-carré n’est

en mesure d’élucider le mystère.

Selon l’explication qu’il a bien voulu fournir à ses concitoyens,

Pierre Nkurunziza a prétendu, dans son fameux discours à la Nation,

qu’il aurait juré, lors de sa prestation de serment, avant l’entame de

son troisième mandat, que c’était le dernier qu’il exerçait à la tête

du Burundi. Autre engagement pris par l’homme fort de Bujumbura en

marge de l’annonce fracassante de son retrait du pouvoir en 2020,

c’est celui de soutenir « de toutes ses forces et de toute son

intelligence » le candidat qui lui succédera au terme de l’élection

présidentielle de l’année précitée.

Pierre Nkurunziza a également soutenu qu’en prenant la décision de

quitter le fauteuil présidentiel en 2020, il voudrait envoyer un

signal fort à ses compatriotes, à savoir que la Constitution révisée,

qui plafonne les mandats présidentiels à deux mais porte leur durée à

7 ans, n’était pas taillée sur sa personne.

Prolongation illégale de mandat

On rappelle que l’ex-futur président du Burundi, élu au second degré

le 19 août 2005 au niveau du Parlement, sous le ticket du CNDD-FDD

(Conseil National pour la Défense de la Démocratie-Force de Défense de

la Démocratie), fut réélu le 28 juin 2010 avec un score à la

soviétique, soit 91,6 %.

Selon l’article 96 de la Constitution de son pays, il devait rendre

définitivement le tablier en 2015, à l’expiration de son second et

dernier mandat. Mais, il avait trouvé le moyen de « glisser », sans

raison objective. Son propre parti avait éclaté en deux. Quant à

l’Opposition, elle avait lancé des actions de protestation à travers

tout le pays. Le climat politique et social était si pollué qu’une

tentative de coup d’Etat militaire, vite étouffée dans l’œuf, était

même enregistrée le 13 mai 2015.

Initialement prévue le 26 juin 2015, l’élection présidentielle était

finalement repoussée et organisée le 21 juillet 2015, dans un

environnement de chasse systématique aux ennemis du régime et aux

médias de l’opposition, jugés hostiles au pouvoir. Afin de ne pas

énerver le peuple burundais, la Commission Electorale Nationale

Indépendante avait préféré donner à Pierre Nkurunziza un score presque

moyen soit 64,41 % des suffrages, contre des challengers de pacotille.

Partira… partira pas ?

Certes, Pierre Nkurunziza, orginaire de la province de Ngozi, au nord

du Burundi, et né le 18 décembre 1964, a annoncé publiquement sa

décision de quitter le pouvoir en 2020. Mais dans son propre pays

comme en dehors de celui-ci, les esprits restent sceptiques, tant

l’homme est connu pour le non respect de la parole donnée. L’on se

rappelle qu’avant sa réélection en juin 2018, il s’était affiché comme

le candidat du dialogue, de la reconstruction, la réconciliation, la

relance économique, de la stabilité politique.

On sait aujourd’hui ce qu’il a fait du Burundi, à savoir un enfer

pour les opposants, les médias, les activistes des droits de l’homme

et des mouvements citoyens, les médias, etc.

D’où, tant que l’échéance de 2020 n’aura pas été atteinte, personne

n’ose croire que l’hôte du Palais de Gitega va effectivement quitter

ses fonctions de Chef de l’Etat et son statut de « Guide Suprême

Eternel ».

Les Saints Thomas vont donc attendre 2020 pour assister à la sortie

de Pierre Nkurunziza par la grande porte.

Kimp