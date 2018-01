Dans les coulisses de la marche du 21 janvier 2018 : affaire Dechade Kapangala

By lephare

Alors que la guerre des chiffres fait rage entre le gouvernement, qui fait état de deux morts seulement et l’Eglise catholique ainsi que la Monusco, qui soutiennent le bilan de six personnes tuées, c’est présentement la grande confusion autour de la dépouille de Dechade

Thérèse Kapangala Mwanza, la jeune aspirante religieuse catholique fauchée par une balle des forces de l’ordre, en marge de la marche des chrétiens catholiques, le dimanche 21 janvier 2018, dans l’enceinte de la paroisse Saint François de Sales, dans la commune de Kintambo.

Bien que le gouvernement ait décidé de prendre en charge les obsèques des deux victimes de la manifestation pacifique organisée par les laïcs catholiques, la famille de Dechade se trouve dans la tourmente.

Visiblement sous le choc, elle décline toute participation financière officielle et tient à enterrer seule sa fille, sans l’implication de l’Etat. Dans une correspondance adressée au Procureur Général près de la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe, la famille dénonce le fait que les préposés

à la morgue centrale de l’Hôtel de Ville de Kinshasa leur ont refusé

l’accès à la dépouille de la disparue, tuée à l’âge de 24 ans, pour

les formalités d’embaument, en vue de la programmation imminente de

ses obsèques.

Il leur a été signifié sur place que seul le Parquet Général près la

Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe était compétent pour autoriser pareille

formalité.

Face à ce blocage, elle a dû s’en remettre rapidement à son avocat

pour une saisine rapide de cette juridiction, dans l’espoir d’un

déblocage rapide de la situation. La famille de Dechade Kapangala, qui

a cessé toutes activités depuis la mort brutale et atroce de la

précitée par balle, voudrait lui rendre l’hommage qu’elle mérite en

tant qu’être très cher et martyre de la démocratie, sans le concours

de tous ceux qu’elle considère comme les commanditaires de son

élimination physique.

Rappelons que le docteur Sondji, présent à la messe du 21 janvier

2018 à la paroisse Saint François de Sales, avait tenté en vain de

sauver la vie de la jeune aspirante fauchée par une balle assassine

tirée paradoxalement par un de ceux qui devaient la sécuriser.

ERIC WEMBA

Lettre de la Famille Kapangala

FAMILLE KAPANGALA

Rue Matadi Mayo n°301

Quartier Itimbiri

Commune de Kintambo

Tél. : 0820730500/0896129021/0813147074

Transmis copie pour information à :

– Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat;

(Avec l’expression de mes hommages les plus déférends)

Palais de la Nation

– Son Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

– Son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, Ministre de

l’Intérieur et Sécurité,

– Son Excellence Monsieur le Ministre d’Etat; Ministre de la

Justice et Garde des Sceaux;

– Son Excellence Madame la Ministre des Droits Humains;

– Son Excellence Monsieur le Gouverneur de la Ville-Province de Kinshasa;

– Monsieur le Commissaire Provincial de la Police/Ville de Kinshasa;

– Monsieur le Bourgmestre de la Commune de Kintambo.

(Tous) à Kinshasa

A Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe

à Kinshasa/Gombe

Concerne : le cas du décès de Dechade-Thérèse Kapangala Mwanza en vue

de la levée du corps de la morgue

Monsieur le Procureur Général,

Nous venons par la présente, auprès de votre autorité, vous faire

part de ce dont l’objet est repris en concerne.

En effet, le dimanche 21 janvier 2018, après sa participation à la

messe à la paroisse Saint François de Sale/Kintambo-Vélodrome, aux

environs de 10 heures, notre fille Dechade-Thérèse Kapangala Mwanza,

âgée de 24 ans, aspirante à la vie religieuse, a reçu une balle en

plein coeur qui a causé sa mort sur le champ, dans la cour de

l’Eglise, due aux tirs à bout portant d’un agent de la police lors des

événements liés à cette journée.

Nous avons, le même jour et avec l’aide des agents de la Croix-Rouge,

acheminé son corps à la morgue centrale de Kinshasa, dont le badge

d’identification en annexe de la présente.

Mais, le lundi 22 janvier 2018, à notre arrivée à la morgue précitée

pour solliciter l’embaumement, et ainsi programmer les obsèques de

notre fille Dechade-Thérèse Kapangala, il nous a été signifié par les

agents de cette morgue ainsi que ceux du Ministère Provincial de la

Santé, que seul le Procureur Général peut prendre une telle initiative

ou toute autre démarche

C’est ainsi que nous nous référons à votre autorité, car notre

quiétude ne dépend que de la dignité que nous devons réserver aux

obsèques de notre fille qui devra être pleurée par les siens. Cela

permettra également, surtout à d’autres enfants de la famille encore

éleves, en cette période particulière d’examiner, de reprendre leur

vie ordinaire.

Dans l’attente d’une suite que nous espérons favorable, nous vous

prions d’agréer, Monsieur le Procureur Général, l’expression de notre

parfaite considération.

Pour la famille KAPANGALA

Jean-René MABWILO KABUYA

Abbé Joseph MUSUBAO