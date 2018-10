Coopération sino-congolaise : des journalistes congolais à l’école de la gestion managériale des médias en Chine

La ville de Changsha, capitale de la province du Hunan, en République Populaire de Chine, abrite depuis le mardi 9 octobre les assises du «Séminaire sur la culture des capacités managériales de l’exploitation de radio-television pour la République Démocratique du Congo en 2018».

Organisé par l’Institut Professionnel, organe technique du ministère du Commerce Extérieur du Hunane à l’intention des journalistes congolais, ce séminaire vise le renforcement de leurs capacités en matière de gestion mqnageriale du secteur médiatique en RDC. Des

journalistes aussi bien des médias écrits, oraux, audiovisuels que ceux en ligne y prennent part.

Pendant 21 jours, les professionnels des médias congolais seront

entretenus par les différents professionnels de l’Institut

Professionnel du Commerce extérieur du Hunan sur plusieurs modules en

rapport avec la gestion moderne du secteur médiatique en RDC.

Hormis la gestion du secteur médiatique qui constitue le leitmotiv du

séminaire , les participants seront également entretenus sur la marche

historique de la Chine pour se retrouver aujourd’hui comme la deuxième

puissance économique mondiale. A ce sujet, ils apprendront

succinctement les modules comme la conjoncture nationale de la Chine,

les expériences et réalisations de l’ouverture et de la réforme de la

Chine, la théorie des talents de Malansham, etc.

En rapport avec le secteur médiatique proprement dit, on aura comme

thèmes : l’analyse et le développement des émissions étoiles de

divertissement, les expériences et les réalisations de l’ouverture et

de la réforme de la Chine, la propagation de nouveaux médias et des

émissions télévisées, etc.

A part les enseignements, les participants auront à visiter plusieurs

sites historiques et diverses maisons de presse ( radios télévisions,

journaux et médias en ligne).

Les enseignements se donnent en deux modules chaque jour, à savoir la

vacation de l’avant-midi de 09 à 12 h00 et celle de l’après-midi de

14h30 à 17h30.

La cérémonie d’ouverture officielle des travaux, intervenue le mardi

9 octobre 2018, a connu trois communications. A savoir : le discours

de l’investigateur du bureau du projet pour le règlement et la

relation des échanges internationaux au département du Commerce de la

province du Hunan M. You Biao, celui du responsable de formation du

bureau d’aides étrangères de l’Institut Professionnel du Commerce

extérieur du Hunan Mme Fu Yunhui, ainsi que le mot de la représentante

des participants congolais, Grâce Kangundu.

Dominique Mukenza (Envoyé spécial)