Coopération militaire RDC-Russie : les Sénateurs sont restés sur leur soif !

Malgré le quitus donné par la majorité des votants pour la

ratification de la Convention sur la coopération militaire et

technique entre le gouvernement de la Fédération de Russie et celui de

la République Démocratique du Congo, les Sénateurs ont affiché le

sentiment de n’avoir pas trouvé satisfaction dans les explications

fournies par le ministre de la Défense nationale, Anciens combattants

et réinsertion, Crispin Atama Tabe, à leurs préoccupations lui

exprimées lors du débat.

Le ministre de la Défense nationale, Anciens combattants et

Réinsertion était venu, au nom du gouvernement, solliciter

l’autorisation de la chambre haute du Parlement pour la ratification

de la Convention sur la coopération militaire et technique conclue

avec la Fédération Russie en 1999.

Présentant l’économie générale de la Convention, Crispin Atama Tabe a

soutenu que le rapprochement avec la Russie pour la coopération

militaire, comme ce fut le cas avec la Chine il y a quelques années,

est motivé par des enjeux sécuritaires auxquels le pays fait face. Et

cela ne met pas fin aux accords et alliances militaires que la

République Démocratique du Congo avait conclus avec ses partenaires

traditionnels occidentaux.

Les Sénateurs veulent savoir ce que la RDC donnera en contrepartie

D’abord, il importe de signaler que lorsque le ministre de la Défense

a expliqué le bien-fondé de la Convention sur la coopération militaire

signée avec la Russie en vue d’obtenir l’aval du Sénat pour la

ratification de l’accord, les sénateurs n’étaient pas encore en

possession du texte de ladite convention. Sa distribution est

intervenue pendant le débat. Ce qui fait que les premiers intervenants

avaient exprimé leur inquiétude sur le fait qu’on leur demandait

d’accorder leur aval pour un texte dont ils n’avaient aucune

connaissance.

Dans le débat, les intervenants ont posé un certain nombre de

questions au ministre de la Défense, parmi lesquelles : pourquoi

solliciter l’autorisation de ratification en ce moment pour un accord

signé en 1999, soit 19 ans ? Qu’est-ce qui a motivé cette démarche en

ce moment ? Qu’est-ce que la RDC donnera en contre- partie des armes

que la Russie lui livrera ? Qui sont ces ennemis qui veulent attaquer

le Congo aujourd’hui, en juin 2018, pour que grâce à la coopération

militaire avec la Russie, nous puissions les mettre hors état de nuire

? Quels dividendes le pays a-t-il tirés de tous les accords militaires

conclus jusqu’ici ? Qu’est devenue la coopération la militaire avec la

Chine pour se retourner vers la Russie ?

Les sénateurs ont aussi voulu connaître l’identité des personnes qui

avaient apposé leurs signatures au nom du pays sur ladite Convention,

parce que leurs noms n’y figurent pas. Ils ont, en outre, voulu savoir

ce que l’accord signé est devenu du côté de la Russie.

Un autre intervenant s’est appesanti sur la problématique du

vieillissement des militaires congolais qui deviennent incapables de

défendre le territoire. Qu’attend le gouvernement pour procéder au

recrutement des jeunes en remplacement des militaires rongés par l’âge

?

Prenant la parole pour tenter d’apporter des réponses aux

préoccupations des sénateurs, le ministre de la Défense a réaffirmé

avec insistance que la signature de la Convention sur la coopération

militaire et technique avec la Russie, ne met pas fin aux accords et

alliances militaires conclus antérieurement avec les partenaires

occidentaux.

Concernant le contenu de l’accord, Crispin Atama a dit qu’il porte

sur la livraison des armes et autres matériels militaires par la

Russie à la RDC. Toutefois, le ministre est resté muet sur la contre

partie que le pays va apporter dans le cadre de cette convention.

Idem en ce qui concerne son activation en ce moment, 19 ans après sa

signature.

Concernant le vieillissement des militaires, il a signalé que de 2003

à 2015, plus de 15.000 militaires ont été envoyés à la retraite. Mais,

par manque des moyens, leurs indemnités de sortie ne sont pas encore

payées. Raison pour laquelle, l’opération se trouve bloquée par manque

de budget. Pour ce qui est du casernement, il a laissé entendre que la

réforme est appliquée de façon mitigée.

Kengo impose son veto

Comme ce fut le cas lors de l’examen et du vote de la loi portant

répartition des sièges dans les circonscriptions électorales, le

président du Sénat a décidé de «libéraliser» le ministre sans

soumettre la loi au vote de recevabilité. Cela s’est répété hier face

au refus de la plénière de mettre fin au débat aussi longtemps que le

ministre n’avait pas apporté de réponse sur l’identité des personnes

ayant signé la Convention au nom du pays. Malgré l’assentiment négatif

de la plénière, Léon Kengo a décidé de clore le débat et demandé au

rapporteur de procéder à l’appel nominal en vue de voter

définitivement la loi.

Avant le vote, des sénateurs sont revenus à la charge pour rappeler

qu’ils n’ont pas eu de réponses notamment sur la contrepartie que la

RDC pourra fournir à la Russie, et l’identité des personnes ayant

paraphé l’accord.

Sur les 66 sénateurs qui ont participé au vote, 57 ont dit oui, 1 non

et 8 abstentions.

Dom