Conseil National 2017 de l’ECIDé : le chaos se prépare en RD Congo

Quasiment un an après l’adoption de l’Accord de la Saint Sylvestre signé le 31 décembre 2016, force est de constater que, par la mauvaise volonté avérée du régime de Monsieur Kabila, celui-ci a fait voler en éclats un texte qui, à son adoption, avait suscité énormément d’espoir de toutes parts.

L’évidence, cependant, est qu’au 01 janvier 2018, toutes les institutions à mandat électif seront totalement illégitimes en RDC, car l’Accord qui régit actuellement les institutions de la République arrivera à terme le 31 décembre 2017. Entretemps, il n’y a aucun mécanisme prévu pour sa prorogation.

Il est dès lors important de bien comprendre qu’au 1er janvier

prochain, ni Mr. Kabila, ni les députés nationaux et provinciaux, ni

les sénateurs, ni les gouverneurs des provinces et leurs adjoints ne

sauront se prévaloir d’un quelconque soubassement légal et légitime

pour exercer leurs fonctions. Un tel vide juridique dangereux conduira

sans aucun doute à un chaos.

Ainsi, les personnes qui invoquent la Constitution sont,

malheureusement, de mauvaise foi parce qu’en effet, la Constitution de

la RDC, en la matière, a cessé de fonctionner depuis le 19 décembre

2016, date de la fin du second et dernier mandat de Monsieur Kabila,

et a été suppléée par l’Accord de la Saint Sylvestre, qui a

formellement fixé la Transition à un an.

Ce qu’il y a lieu de noter, c’est ceci :

1. Monsieur Kabila et son clan n’ont AUCUNE volonté d’organiser des

élections et donc de quitter le pouvoir ;

2. La Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) est

totalement inféodée au clan de Monsieur Kabila et il y a une collusion

patente entre la CENI et le PPRD (le parti de Mr. Kabila). Par

exemple, comment faire confiance á une centrale électorale qui a

enrôlé 94% de la population dans une province ?

3. Monsieur Corneille Naanga, le Président de la CENI, est de ce fait

totalement discrédité et ne dit jamais la vérité.

Ainsi donc, si à la fin de cette année, la situation de la RDC reste

en l’état, le pays sera exposé à un chaos indescriptible qui, pour

l’éviter, SEULE la solution de la mise en place d’une Transition de 12

à 18 mois, SANS Mr. Kabila, est la plus viable. En effet ce dernier,

qui est à l’origine de la crise actuelle, ne peut pas en même temps

être pyromane et pompier !

Cette Transition sera animée par des hommes et des femmes ayant une

expérience avérée, intègres et crédibles, disponibles et qui ne

participeront pas aux élections à venir.

Outre les missions classiques de tout gouvernement, ils travailleront

prioritairement au retour à l’ordre constitutionnel par l’organisation

des élections présidentielle, législatives nationales et provinciales

crédibles dans le délai.

Pendant cette période, on procédera à la redynamisation de la CENI et

à l’audit du fichier électoral.

Ce n’est qu’à ce prix que nous pourrions éviter le chaos qui se

dessine en RDC, car le peuple qui a unanimement adhéré à l’Accord de

la St Sylvestre, ne veut pas de sa prolongation et surtout ne veut

plus de Mr. Kabila, devenu expert en stratégies de gagner du temps

pour fatiguer le peuple congolais.

J’insiste donc, si Mr. Kabila ne quitte pas le pouvoir à la fin de

cette année, le pays sera plongé dans le chaos puisque le peuple ne se

soumettra pas à son autorité. Forcément, une résistance s’établira.

C’est pourquoi, nous demandons au peuple congolais de se mobiliser et

de tout faire pour se réapproprier sa souveraineté confisquée, en

s’appuyant sur l’article 64 de la Constitution, afin de rendre

possible la mise en place d’un gouvernement de Transition SANS

Monsieur Kabila et, ainsi permettre :

1. L’organisation des élections crédibles et transparentes avec le

concours des Nations Unies.

2. L’amélioration de la situation sociale et humanitaire ;

3. L’amélioration de la situation sécuritaire du pays ;

Quant à la Communauté internationale et la Cour Pénale

Internationale, nous lui demandons de mettre en garde Monsieur Kabila

contre ses actes de répression de la population.

Je conclus mon propos de ce jour en faisant cet appel au peuple congolais :

Peuple congolais, notre adversaire, c’est celui qui est contre la

démocratie et l’alternance au pouvoir. Monsieur Kabila s’érige

aujourd’hui en barrière contre tout changement démocratique en RDC.

Ne perdons donc pas notre temps à suivre les ‘’Mbororo’’ politiques

qui sont à la recherche de pâturages pour se nourrir et, en même

temps, alimenter la mouvance kabiliste.

Soyons des hommes et des femmes de conviction, engagés pour sortir

leur pays du trou dans lequel Monsieur Kabila les a plongés. Il nous

humilie chaque jour, en nous lançant un défi. Nous devons en être à la

hauteur.

De ce fait, nous savons que nous avons une grande bataille à livrer

et nous avons la ferme conviction que nous allons la gagner.

C’est pourquoi, nous disons : pas de distraction, pas de digression,

pas de diversion. Demeurons concentrés sur l’objectif de bâtir une

Nation prospère et, comme l’avait dit notre défunt frère Alain Moloto,

d’heureuse mémoire: ‘’Oui, c’est encore possible de reconstruire ce

beau pays. Il y a de l’espoir de réussite pour cette nation bénie.

C’est encore possible. La grâce est disponible. Et même quand c’est

pénible, rien n’est impossible’’

Fait à Kinshasa, le 17 décembre 2017

Martin M. FAYULU

Président