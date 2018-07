Le Congrès des USA adopte une loi sur la crise congolaise

Les Etats-Unis d’Amérique ne cachent plus leur volonté de placer, sous

haute surveillance, le processus électoral qui continue d’évoluer en

dents de scie en République Démocratique du Congo. Après l’annonce, en

2017, des sanctions financières contre des responsables politiques,

militaires et administratifs jugés coupables du blocage du train des

élections et de violations récurrentes des droits de l’homme et la

prise de nouvelles sanctions contre de nouvelles personnalités

congolaises pour les mêmes motifs il y a quelques jours, il est

question, cette fois-ci, du vote au Congrès d’une loi spécifique

relative à la crise congolaise, intervenu le vendredi 28 juin 2018.

Présenté par le Sénateur Smith, ce texte contient des exigences

relatives à la tenue impérative des élections présidentielle,

législatives nationales et provinciales le 23 décembre 2018 ainsi qu’à

leur caractère libre, démocratique et transparent. La loi sus évoquée

prévoit également des sanctions judiciaires et financières contre des

responsables politiques et militaires mais aussi des éléments de

l’armée, de la police et des services spéciaux qui seraient épinglés

comme commanditaires ou auteurs d’actes de nature à entraver le

processus électoral et à porter atteinte aux droits de l’homme.

Il y est indiqué que des poursuites judiciaires pourraient être

engagées contre eux et au pire, leurs biens et avoirs confisqués.

Lorsque l’on jette un coup d’œil sur l’exposé des motifs, on apprend

que les USA retiennent l’instabilité politique comme la principale

source de la crise multiforme qui frappe la RDC, laquelle est liée à

la non tenue des élections, à la corruption, aux conflits armés, aux

crises humanitaires, etc. Les Congressmen américains soulignent, sans

la moindre ambigüité, que la stabilité politique en RDC est la «

priorité stratégique » de leur pays en Afrique. D’où, leur grand souci

est de voir y émerger une gouvernance responsable au sommet de l’Etat.

De l’avis de Washington, s’il y a la stabilité politique, la

démocratie et une autorité légitime à la tête du pays, les besoins

sociaux de base pourraient trouver des réponses plus facilement et

plus rapidement.

Les Congressmen américains pensent que pour baliser totalement la

voie devant conduire aux élections en décembre 2018, il faut que

soientt scrupuleusement respectées les dispositions de l’Accord du 31

décembre 2016, particulièrement celles relatives aux libertés de

réunion, d’expression, d’association et de manifestation ; à la

libération des prisonniers politiques et d’opinions ; à la réouverture

des médias fermés ; à la sécurité des citoyens, même des militants et

cadres des partis de l’opposition ; etc.

Bref, sur pied de cette nouvelle loi, les USA vont assurer un suivi

particulier du processus électoral congolais et sanctionner, au

besoin, tous ceux qui seraient tentés de le torpiller. La finalité

des pressions américaines est d’obtenir, au plus tard le 18 décembre

2018, une passation civilisée du pouvoir entre Kabila et son

successeur à choisir dans les normes. Kimp