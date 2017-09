Les Congolais esclaves de la faim : voici les causes profondes

Le Congo que nous héritons du temps est un espace de vie où l’homme semble être devenu superflu. Loin de la grandeur et de l’orgueil caractéristique à l’homme de raison, le Congolais s’est installé, durant des décennies, sous le vertige de la liberté des indépendances et de la dérive de la raison, dans un système aux valeurs qui lui sont

propres, en rupture avec les valeurs communes aux hommes.

Ici l’anormal est devenu le normal et un comportement que les hommes

trouveraient anormal ailleurs est accueilli avec acclamation dans ce

pays. Ici, on ne réclame pas ses droits. C’est normal. Y a-t-il

quelque chose d’anormal quand on travaille des mois sans contrat de

travail, sans être payé ? Non, c’est normal, cela a toujours été

ainsi.

Tout semble permis, car personne n’est inquiété quand il est

ostensiblement corrompu au vu et au su de tout le monde. Ça dépend de

sa force dans le positionnement dans l’échiquier politique du pays…

Et le Congo est là, scandaleusement riche, depuis des décennies, sous

la gestion des fils prodigues qui le pillent, s’amusent avec le

patrimoine national, sous l’instigation des malins qui ont

complètement perverti l’homme congolais.

Ce dernier ne sait plus distinguer le bien et le mal ; car il est

ébloui par la quête de l’intérêt privé dans un système de misère

généralisée, d’extrême pauvreté de la population aliénant sa raison

pour le réduire au niveau de l’animalité. Tous cherchent le pain

quotidien sous l’aiguillon de la faim. L’homme congolais est ainsi

simplement esclave de ce fléau. Il veut avoir une position plus ou

moins rentable qui lui permet de bien « manger. »

Ce ventre congolais affamé n’a point d’oreilles aujourd’hui; il

n’écoute plus la voix de sa conscience lui indiquant l’éthique de la

responsabilité ; la voix de la grandeur. Le Congo est-il simplement

grand sans grandeur au cœur de l’Afrique ? Non, la grandeur qui gît au

fond du Congolais doit se réveiller de son sommeil entretenu par

l’opportunisme de quelques-uns. Oui, nous avons vu et nous voyons

encore la misère de notre peuple.

Il est difficile de diriger ce grand Congo, car la superficialité

dans laquelle baigne l’homme politique congolais l’empêche de prendre

au sérieux le jeu politique. Il joue sur un terrain où tous les coups

lui semblent permis. Car, il n’a comme arbitre que son libre arbitre

ou ses amis complaisants qui n’ont comme seule ambition, de durer

longtemps dans la jouissance des biens. Chacun à son niveau est

complice du mal congolais. Tous, nous regardons comme une fatalité la

perversion des valeurs, en participant quotidiennement aux techniques

de survie qui sont devenues notre vie. Nous sommes dans un pays où

personne ne vit avec ce qui lui revient de droit. Le péché de la

perversion nous pousse même à détester l’ordre, le contrôle et à aimer

le flou qui nous procure des avantages que nous désignons désormais

comme « reconnaissance», «motivation », « prime». «Je n’ai rien à dire

des soleils et des mondes. Je ne parle que de la souffrance de mon

peuple».

Le Congo a besoin des hommes et spécialement d’un homme, « le

prochain président de la République». Ce sera cet homme qui a compris

ou qui comprend déjà le -sens de la grandeur. Parler de grandeur du

Congo est extrêmement évocateur. C’est supposer que celui qui dirigera

le Congo dans le prochain sera un catalyseur de toutes les forces

contraires qui divisent l’Etat et la Nation. Cet homme capable de

créer un nouveau sentiment national, plus profond, qui permette de

surmonter les clivages traditionnels de la vie politique du Congo, en

renforçant le consensus autour de lui et autour d’un nouvel Etat qui

se raffermira de plus en plus tout en incarnant l’intérêt du peuple.

Cet homme sera celui qui aura une vision claire et nette du monde qui

se mondialise de plus en plus. Une vision aussi d’un Etat congolais de

la politique étrangère se situant loin d’un nationalisme agressif,

anachronique et décadent, mais conçu dans un effort contrôlé pour

accroître le rôle de l’Etat en Afrique et dans le monde, sans prendre

le risque inacceptable et sans détruire les bases d’une

interdépendance aussi indispensable à la survie et au développement de

la Nation congolaise.

Le prochain président de la République Démocratique du Congo

comprendra qu’il n’est pas facile d’être président d’un aussi grand

pays aux multiples visages, au propre comme au figuré. La notion de

grandeur ici signifie beaucoup de choses, depuis la simple taille ou «

grandeur » mesurable, en passant par une «grandeur» comportant des

connotations d’étendue sur l’influence, la puissance ou le prestige

politique, social, culturel, moral, spirituel et intellectuel, jusqu’à

un sens plus profond de mérite.

Dans chaque Congolais loge ce sens de futur Chef d’Etat ; un chef

dont le rôle est d’entreprendre les tâches ou les charges de la

République et de résoudre les problèmes auxquels la nation fait face

et doit faire face. En vérité, aujourd’hui, tout le monde au Congo

sent qu’il existe une irrémédiable incompétence disproportionnelle

entre, d’une part, la dimension des problèmes relatifs à l’existence

de l’Etat et, d’autre part, le flou, le doute et l’incertitude qui

planent dans les esprits des citoyens quant à l’avenir même du pays.

Le peuple pense qu’il est grand temps de restaurer démocratiquement

l’autorité de l’Etat, une autorité indispensable à la stabilité et à

la paix.

Le Congo dans son renouvellement, a besoin d’hommes capables de

l’animer et de le conduire ; des gens élites qui voient haut et grand

parce que se considérant chargés d’une mission noble et sacerdotale

dans l’accomplissement de l’Etat. Des gens capables de comprendre que

l’indépendance, dans le monde d’aujourd’hui, ne peut avoir le moindre

rapport avec l’isolement ; elle signifie un désir, une attitude, une

intention qu’a un peuple spécifique de prendre, dans le monde, ses

responsabilités à lui, tout en s’exprimant pour lui-même et par

lui-même et répondant de ce qu’il dit et de ce qu’il fait.

Ainsi, ceux qui, aujourd’hui, prétendent exercer des fonctions

politiques lourdes de la République, doivent comprendre sans tarder

que la démocratie stipule une société organiquement organisée, où

chaque citoyen devra avoir le droit, la liberté d’expression et le

travail garantissant la dignité et la sécurité de tous, dans un

système économique tracé pour tous et non point pour un ou des groupes

occultes et mafieux.

Que dire encore quand nous savons comment les gens se sont battus, et

se battent encore pour ce qu’ils considèrent désormais, dans leur

mental, comme « gâteau », le Congo ?

L’observation banale du comportement de la société congolaise laisse

voir que l’Etat congolais est atteint d’un autre type de pandémie qui

sévit avec une vigueur dévastatrice dans tous les domaines de la vie

nationale. C’est la corruption. Cet état d’être sociétal rendu abîmé

par le harcèlement de cette duelle occulte, à la fois diluée,

sophistiquée et secrète, est entourée de l’opacité faite de

manipulations complexes et difficilement décelables. C’est une maladie

contagieuse difficile à combattre, étant donné qu’elle séduit et

qu’elle est bien capable de s’adapter, pour déjouer l’honnêteté.

Séduire, c’est tenter de plaire dans l’ombre en dehors des normes et

des procédures qui rendent aléatoire son opérationnalité.

Dans le contexte de la gouvernance d’un Etat comme la RDC, la

corruption va de paire avec l’exercice abusif du pouvoir dépourvu

d’idéologies politiques capables de conduire les affaires publiques.

Elle se marie bien avec cet Etat devenu rapidement entité chaotique

non gouvernable ; un Etat où l’éthique de la responsabilité est

dévaluée à tout point de vue. Un Etat où l’ordre du désordre règne.

Prendre conscience d’un phénomène aussi complexe, c’est déjà chercher

à l’éradiquer. C’est aussi une façon de sensibiliser l’opinion et le

pouvoir politique vis-à-vis d’un fléau aussi mortel pour la

société.

C’est en principe depuis l’avènement de la dictature au Congo de 1965

à nos jours, que le peuple congolais fait l’expérience amère et

traumatisante d’une gouvernance corrompue. En effet, la maladie s’est

installée lentement et mortellement sûrement à grande échelle dans les

comportements des élites politiques, économiques, intellectuelles,

militaires, administratives et même religieuses. Elle a eu, sans

faille, comme résultat, la transformation négative de tous les

systèmes politiques congolais où son apparition est la traduction

d’une crise socio-politique certaine. Devenant systématique, elle

signifie que les gouvernements qui ont dirigé le Congo jusqu’à nos

jours, ont failli à leur mission ; que la culture politique s’est

diluée dans la privatisation pernicieuse de l’Etat congolais ;

privatisation fondée sur l’informelle, l’illicite. Elle signifie en

deuxième lieu, que les valeurs et les antivaleurs se trouvent côte à

côte d’une manière concurrente et même compétitive, annonçant le

renforcement de celles-ci au détriment de celles-là. Elle signifie en

troisième lieu, que les règles et les normes de la vie simplement

normale de la société congolaise, sont violées et détournées de leur

trajectoire d’une manière drôlement clandestine, floue, faite de

manigance et de connivence.

On ne s’étonnera plus d’entendre les Congolais s’exclamer avec

amertume ; « tolembi…», ce qui veut dire « on n’en peut plus… » ;

que comme Alpha Blondy l’a dit : « la démocratie du plus fort est

toujours la meilleure». En RDC, et cela saute aux yeux, le corrompu et

le corrupteur, à tous les niveaux, « se trafiquent réciproquement ».

Ils vendent les décisions, exercent les influences diverses,

s’ingèrent dans les affaires, prélèvent indûment des pourcentages,

détournent des marchés en faisant des coups bas et pratiquent

l’utilisation abusive des biens sociaux et publics.

Les observateurs attentifs estiment qu’en RDC, la corruption est une

donnée consubstantielle de tout le système de l’Etat ; une donnée qui,

en même temps, sert d’instrument de survie de celui-ci. A son endroit,

on utilise, sans scrupule ni gène, les expressions très imagées de : «

enveloppe », «pot de vin», «il faut comprendre», « coop », «

coopérer», «coopération», « motivation », « encouragement », « madesu

ya bana», « commission », « se retrouver »… La corruption est

devenue la clé fondamentale de la mauvaise gouvernance ; et elle est

entretenue comme la sève de la patrimonialisation de l’Etat. Le jeu

lui-même paye bien en face de la pauvreté et la misère de la

population, la médiocrité des revenus, l’affaiblissement des normes

morales, l’absence de contre-pouvoir et des mécanismes de contrôle,

l’impunité, etc.

Tout en se pavanant au grand jour, la corruption en RDC a effacé la

frontière entre le permis et le défendu, le licite et l’illicite, le

moral et l’immoral. Cette frontière est bien mouvante et poreuse.

L’Etat congolais est un Etat d’incongruités permanentes qui favorisent

l’anarchie. Les mécanismes engendrés par les anti-valeurs sont

parfaitement intégrés et légitimés au système et par le système

chaotique. C’est pourquoi dans ce pays, le risque est grand de passer

pour un moraliste désuet, un inquisiteur pointilleux ou un idéaliste

rêveur dès lors qu’on dénonce la corruption.

Qu’à cela ne tienne, les multiples animateurs politiques, ayant pour

première mission de faire éclore un Etat de droit qui tarde toujours à

s’installer, doivent faire preuve d’une éthique de conviction et de

responsabilité, qui toutes les deux se complètent et constituent

l’homme authentique capable de prétendre à la «vocation politique».

Ils doivent sortir du carcan pseudo-politique qui les a hissés au

pouvoir par la force des choses, pour redresser la pente devenue déjà

trop dangereuse qui fait peur au peuple congolais. Ils doivent lutter

contre la confusion entre l’intérêt privé et l’intérêt public, contre

le système de pantouflage (ce passage de haut fonctionnaire de l’Etat

dans le secteur privé.)

En effet, il ne faut pas que la RDC reste à jamais plongée dans une

situation propre à un Etat en péril.

Professeur Kambayi Bwatshia