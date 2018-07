La confusion entre la subornation et la corruption ou une passion de nuisance

Les esprits faibles ont la bonne manie de procéder par la confusion délibérée entre les termes de référence lorsqu’ils ne trouvent pas des réponses adéquates aux problèmes qui se posent à leur situation existentielle ou face aux arguments rationnalisés de leurs

adversaires.

En sciences politiques comme en sciences juridiques ou pour toutes les autres sciences humaines, les fausses hypothèses conduisent toujours aux fausses thèses. La méthodologie des sciences a pour seule validité l’objectivation par l’approximation des faits pour les

rapprocher du vrai phénoménologique, c’est-à-dire de leur réalité intrinsèque et significative.

La passion incarne justement cette obstination de trouver vrai ou bon

ce qui obéit à leur vérité tronquée au seul besoin de satisfaire leur

obsession ou se couvrir de leur illusion de jouissance passionnelle.

Dans le présent débat passionnel pour nuire à un adversaire

politique, il est fait usage d’une confusion entre deux termes

différents en droit, dont l’un est défini par le droit pénal comme une

infraction consistant à inciter un témoin par promesses, menaces,

pressions ou toute autre manœuvre, à ne pas déposer ou à produire une

déclaration mensongère en justice.

En France, la notion de subornation est apparue dans la loi du 23

mars 1914 et érigée en infraction lorsqu’il y a le refus de témoignage

ou un faux témoignage sous pression ou sous influence de l’auteur du

délit en instance de justice. Il s’agit de promesses, de menaces ou de

pressions à l’encontre de témoins en vue de modifier leur version des

faits dans un procès en cours.

Actuellement, la subornation de témoin est régie par l’article 434-15

du Code pénal francais. Elle n’est donc pas une infraction à déporter

d’un procès à un autre ou d’une juridiction à une autre. Les faits

commis en infraction se rapportent à un procès précis et à une

juridiction précise.

En droit pénal congolais, l’article 129 du code pénal Livre II

définit cette infraction, à laquelle est appliquée des peines

précises, lorsqu’elles sont commises dans un procès précis et dans une

juridiction précise.

Par contre, la corruption est une infraction active avec preuve

matérielle de perversion ou de détournement par une action ou

interaction des personnes bénéficiant d’un pouvoir de décision dans le

dessein pour le corrupteur, d’obtenir des avantages et des

prérogatives particulières et pour le corrompu , d’obtenir une

rétribution en échange de sa complaisance dans la prise de décision.

La corruption a ceci de particulier en ce qu’il conduit généralement

à l’enrichissement personnel du corrompu ou à l’enrichissement de

l’organisation corruptrice de manière illicite selon le domaine

considéré du commerce, des affaires, des services publics ou privés et

du politique.

La notion de corruption est subjective. Quoi qu’il en soit, elle

transgresse toujours la frontière du droit et de la morale. En effet,

on peut distinguer la corruption active de la corruption passive ; la

corruption active consiste à proposer de l’argent ou un service à une

personne qui détient un pouvoir en échange d’un avantage indu ; la

corruption passive consiste à accepter cet argent.

Avec l’apparition de «Transparency international», la corruption a

pris la signification d’ un abus du pouvoir reçu en délégation à des

fins privées. Cette définition permet d’isoler trois éléments

constitutifs de la corruption : un abus de pouvoir à des fins privées,

lesquelles ne profitent pas nécessairement à la personne abusant du

pouvoir, mais incluant aussi bien les membres de sa proche famille ou

ses amis) ;un pouvoir que l’on a reçu en délégation, lequel peut donc

émaner du secteur privé comme du secteur public).

Dans la pratique des Instances de l’Union Européenne, l’assemblée

parlementaire du Conseil de l’Europe définit la corruption comme «

l’utilisation et l’abus du pouvoir public à des fins privées. Pour la

Commission des communautés européennes, la corruption est liée à tout

abus de pouvoir ou toute irrégularité commis dans un processus de

décision en échange d’une incitation ou d’un avantage indu .

Les experts du groupe multidisciplinaire du Conseil de l’Europe

définissent la corruption comme une rétribution illicite ou tout autre

comportement à l’égard des personnes investies de responsabilité dans

le secteur public ou le secteur privé. Elle contrevient aux devoirs

qu’elles ont en vertu de leur statut d’agent d’État, d’employé du

secteur privé, d’agent indépendant ou d’un autre rapport de cette

nature et qui vise à procurer des avantages indus de quelque nature

qu’ils soient, pour eux-mêmes ou pour un tiers.

Les experts de la Banque mondiale ont réduit la notion de la

corruption au seul fait d’utiliser sa position de responsable d’un

service public à son bénéfice personnel. Cette d’acception de la

corruption se réfère à la gouvernance publique surtout en rapport avec

les services publics dont les décisions accordent des avantages

faramineux aux entreprises en dehors des règles de passation des

marchés publics.

Cette même conception prend des variances spécifiques comme celle

retenue par l’Institut international de planification de l’éducation

de l’UNESCO, qui définit la corruption comme une utilisation

systématique d’une charge publique pour un avantage privé, qui a un

impact significatif sur la disponibilité et la qualité des biens et

services destinés à la population et, en conséquence, sur l’accès, la

qualité ou l’équité aux biens et services publics.

Dans cette acception, la corruption se réfère à la mauvaise

gouvernance dans le cadre exécutif, législatif et judiciaire et

concerne les conflits d’intérêts, dont les détenteurs de ces pouvoirs

respectifs profitent de leurs pouvoirs de décision pour défendre leurs

propres intérêts.

C’est cette infraction liée à l’abus de pouvoir que le code pénal

congolais vise dans son article 147 et à laquelle se réfèrent les

dispositions d’inéligibilité des candidats aux mandats électifs

publics dans la loi électorale en vigueur.

Confondre la subornation et la corruption, c’est se tirer la balle

aux pieds au regard de multiples abus de pouvoir ayant conduit à

l’enrichissement illicite et sans cause de ceux qui pointent

aujourd’hui leurs voisins acquittés par les instances pénales

internationales.

La déconvenue actuelle de la CPI héritée du bâclage des dossier

judiciaires de certains dirigeants africains par le ministère public

de cette instance juridictionnelle internationale et éventuellement du

récent acquittement intervenu ne peut se faire réparer par des

juridictions nationales, ayant reconnu leur incapacité à juger leurs

propres concitoyens.

Ayons le sens de la mesure politique et ce n’est pas dans la

confusion des termes de droit qu’on y arrivera.

Par Jean Marie

Kashama Nkoy