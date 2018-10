Conflit de gestion entre l’EPSP et le FPMA : des actions judiciaires bientôt contre le 1er Ministre et 3 ministres

Les autorités ministérielles à la base du conflit de compétence entre le Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel (EPSP) et celui de la Formation Professionnelle, Métiers et Artisanat (FPMA) seront traduites bientôt en la justice. Depuis le début de cette querelle de gestion des établissements d’enseignement technique,

les parents – à travers l’Association Nationale des Parents des Elèves et Etudiants de la Rd Congo (ANAPECO) – ont toujours regretté le fait que depuis 50 ans qu’ils sont regroupés dans cette association comme premier partenaire du système éducatif congolais, ils assistent pour la première fois à un conflit de compétence entre les membres d’un

même gouvernement, comme si les responsables pilotant ces ministères seraient des semi-lettrés alors qu’ils sont bardés des diplômes. David Diatezwa, président de l’ANAPECO, s’est ainsi indigné lors d’un point

de presse qu’il a tenu le vendredi, 28 septembre 2018, à l’école

turque Shafak, dans la commune de la Gombe.

Comme ce conflit perturbe la paix sociale, principalement dans les

établissements organisant des sections techniques, il a annoncé la

grave décision qu’il a prise de traduire les autorités ministérielles

à la base de ce désordre devant les instances judiciaires compétentes.

Ceci concerne, d’abord « le Premier Ministre devant la Cour

constitutionnelle par notre requête en annulation de la décision

n°CAB/PM/M/MDPM/YBC/2017/3204 du 02 janvier 2018 portant rattachement

du Secrétariat général de l’Enseignement technique et professionnel au

Ministère de la Formation Professionnelle, Métiers et Artisanat et en

interprétation des attributions des Ministères de l’Enseignement

Primaire, Secondaire et Professionnel (EPSP) et de la Formation

Professionnelle, Métiers et Artisanat (FPMA) ».

Premier partenaire du système éducatif congolais, les parents

apportent 70% pendant que l’Etat ne donne que 30%

Ensuite, l’action concerne également « le Ministère de la Fonction

Publique et celui de la Formation Professionnelle, Métiers et

Artisanat (FPMA) devant le Conseil d’Etat par notre requête en

annulation des arrêtés : n°121/ME/MIN.FP/2018 du 13 juillet 2018

portant agrément provisoire du cadre et structures organiques du

Secrétariat général à l’Enseignement et Formation Techniques,

Professionnels, Métiers et Artisanat ; n°120/ME/MIN.FP/2018 du 13

juillet 2018 portant agrément provisoire du cadre et structures

organiques de l’Inspection générale à l’Enseignement et Formation

Technique, Professionnel, Métiers et Artisanat ; arrêté

interministériel n°020/ME/MIN.FP/2018 du 15 mars 2018 et

098/CABMIN/MIN-FPMA/PUU/FKT/lo w/2018 du 21 février 2018 portant

organisation de la première session du concours spécial pour accès aux

fonctions d’Inspecteurs de l’Enseignement et Formation Techniques et

Professionnels » .

Dans tout ceci, David Diatezwa a retenu que l’enjeu majeur pour

lequel les Autorités ministérielles se battent – loin d’être l’intérêt

supérieur de la jeunesse congolaise – c’est entre autres raisons

l’argent que les parents apportent à l’école où ils donnent 70%

pendant que l’Etat n’apporte que 30%. Il a souligné en outre que les

établissements techniques sont les plus juteux comme le montre

l’arrêté du gouverneur de la Ville de Kinshasa portant frais de

scolarité qui fixe pour les sections humanistes les frais ne dépassant

guère 35.000Fc, tandis que ces frais dépassent 80.000Fc dans les

sections techniques dont 50.000Fc de frais techniques. Il a dénoncé le

fait que tels des charognards, les agents se réclamant de la FPMA

sillonnent actuellement les écoles pour des perceptions illicites.

Pour terminer, il a noté qu’à ce jour, l’Etat n’est pas en mesure de

payer plus de 175.000 enseignants travaillant depuis plus de 5, 10

voire même 15 ans, mais il y a des personnes insensées pour vouloir

recruter d’autres agents afin d’assouvir leurs appétits du pouvoir et

se chercher un électorat forcé. Selon lui, ces personnes veulent

désarticuler toute l’architecture de notre système éducatif en créant

une Inspection/bis, un Secope/bis, un Examen d’Etat/bis et un Diplôme

d’Etat/bis. Chaos inacceptable pour les parents./ SAKAZ