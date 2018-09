Conférence minière de Kolwezi : la société civile suspend sa participation

Venus de Kinshasa, Lualaba, Sud et Nord-Kivu, Maniema, du Kasaï Oriental ainsi que du Haut Katanga, des membres de la société civile ont pris la décision de quitter la Conférence sur les Mines, qui se tient à Kolwezi, suite à l’organisation chaotique observé dans

l’enregistrement des délégués par des agents de la Présidence de la République, indique un communiqué de la société civile envoyé à notre rédaction, hier, mercredi 12 septembre 2018.

Les intéressés ont constaté leur exclusion, étant donné que l’accès à la salle est forcément conditionnée par le port du ‘’badge’’.

D’après nos sources, certains membres desdites organisations, venus de Kinshasa, étaient enregistrés vers 23 heures 30. D’autres ont reçu les invitations par e-mail et enfin quelques-uns ont été victimes d’une exclusion totale après être arrivés sur place. Et, sur cette liste, on trouve quelques investisseurs venus d’ailleurs mais sans

badges. Dorcas NSOMUE

COMMUNIQUE DE PRESSE

Nous Organisations de la Société Civile œuvrant dans le secteur des

ressources naturelles en RDC venues de Kinshasa, Nord Kivu, Sud Kivu,

Maniema, Kasaï Oriental, Haut Katanga et de Lualaba, pour participer à

la troisième édition de la Conférence Minière de la RDC prévue du 12

au 14 septembre 2018 à Kolwezi, saluons l’initiative prise par le

Gouvernement central, de rassembler chaque année tous les acteurs du

secteur minier de la RDC, pour dresser un état des lieux de la

gouvernance minière en République Démocratique du Congo ;

Répondant à l’invitation lancée par le Gouvernement, nos délégués se

sont fait inscrire en ligne à partir de nos provinces respectives en

vue de prendre part active à cette Conférence et de contribuer de

manière significative aux échanges en faisant valoir nos points de vue

sur les défis de gouvernance des ressources minières de la RDC.

Après avoir reçu la confirmation des organisateurs, nous nous sommes

déplacés de nos provinces respectives pour rejoindre Kolwezi, lieu de

la conférence avec tous les sacrifices et risques possibles.

Nous saisissons cette occasion pour exprimer notre déception et

désaccord quant à l’organisation chaotique de la Conférence minière et

du désordre observés dans l’enregistrement des délégués de la Société

Civile nationale qui a abouti à leur exclusion pour des raisons

inavouées par les agents de la Présidence de la République commis à

l’attribution des numéros et à la capture venus de Kinshasa ainsi qu’à

l’indifférence des autorités compétentes.

Toutes les délégations venues de différentes provinces et de Kolwezi

ont attendu pendant plusieurs heures jusque tard dans la nuit, avant

de se voir refuser l’accès, parce que n’ayant pas obtenu leurs

macarons de participation à la troisième Conférence minière.

Nous voudrons ainsi exprimer notre inquiétude quant à la mise à

l’écart des délégués de la Société Civile qui sont toujours victimes

de l’exclusion lors des Conférences minières organisées par le

Gouvernement congolais alors que la Société Civile demeure une

composante importante dans l’amélioration de la gouvernance minière

notamment par son implication active dans la réforme minière.

Au regard de cette situation, la Société Civile en tant que partie

prenante, dénonce les obstacles à sa participation au débat sur la

gouvernance des ressources minières de la RDC et promet d’en tirer

toutes les conséquences.

Par cette même occasion, la Société Civile prend la décision

d’arrêter définitivement sa participation à la présente Conférence

Minière du Gouvernement et annonce la tenue d’une Conférence

alternative pendant deux jours, du 13 au 14 Septembre 2018 à Kolwezi.

Fait à Kolwezi, le 12 Septembre 2018.

Les Organisations Signataires :

01 African Resources

Watch(AFREWATCH)

Emmanuel UMPULA Kinshasa

02 Ligue Congolaise de Lutte Contre la Corruption (LICOCO)

Ernest Mpararo Kinshasa

03 Southern Africa Resource Watch

(SARW)

Georges Bokondu Kinshasa

04 Action Contre l’Impunité et les

Droits Humains (ACIDH)

Donat Ben-Bellah Lubumbashi

05 BEDEWA, Bureau d’Etudes et

d’appui pour le Développement du territoire de Walikale

Prince Kihangi Goma

06 Justice Pour Tous (JPT) Raoul

KITUNGANO Bukavu

07 Initiative Bonne Gouvernance et

droits humains (IBDH)

Donat Kambola

Kolwezi

08 Association Africaine de Défense de Droits de l’Homme (ASADHO)

Jean Keba Kinshasa

09 Plateforme des Organisations de la Société Civile intervenant dans

le Secteur Minier (POM)

Florent MUSHA Lubumbashi

10 CESGD François Lukuna Kinshasa

11 OEARSE Freddy KASONGO Lubumbashi 12 Centre pour la Justice et la

Réconciliation (CJR)

Freddy Kitoko Lubumbashi

13 Organisation de la Civile pour

les Minerais de Paix (OSCMP)

Alexis Muhima Goma

14 Coalition Publiez ce Que Vous

Payez

Jean Claude KATENDE Kinshasa

15 Action pour la Défense des Droits Humains (ADDH)

Daudet Kitwa Kolwezi

16 Maniema Libertés Paul Kasongo Kindu

17 Femmes et Justice Economique (FEJE)

Schola Atadra

Kinshasa

18 Dynamique des Femmes sur les

Ressources (DYFREN)

Carole Lumbu Lubumbashi

19 AFIA MAMA Anny Modi Kinshasa 20 Humanisme et Droits Humains

(HDH)

King Kasongo

Lubumbashi

21 IDAKI Héritier Mukosa Bukavu

22 FEJE Scholastique Atadra Kinshasa 23 Nouvelle Dynamique Syndicale

(NDS)

Jean Pierre Muteba Lubumbashi

24 Alternatives Plus Rosalie NTUMBA Kinshasa