La Conférence des gouverneurs s’ouvre aujourd’hui à Goma

La Conférence des gouverneurs s’ouvre finalement ce lundi 18 décembre 2017 à Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu. Cette 6ème session qui sera présidée par le chef de l’État, Joseph Kabila

Kabange, se clôturera le mardi 19 décembre 2017.

Le thème est: « la mobilisation des recettes des provinces et la

structure des dépenses des provinces». Plusieurs interventions sont

prévues, notamment celles du Ministre d’État à l’économie Nationale,

Joseph Kapika, et celle du Ministre des Finances, Henri Yav Mulang.

Occasion pour eux de se pencher également sur le fléau qui a frappé

l’économie du pays et les efforts entrepris par le gouvernement pour

la stabiliser en mobilisant les recettes de l’État.

Selon certaines sources, la 6ème session de cette conférence ne

sera pas essentiellement à caractère économique. Plusieurs autres

questions devront alimenter les discussions, telles que celles du

processus électoral, le problème lié à la rétrocession aux entités

territoriales décentralisées, la sécurité et défense nationales, etc.

Arrivée à 20h30, heure de Goma, le ministre de l’Intérieur, qui

conduit la délégation gouvernementale, a livré à la presse au pied de

l’avion, que «cette conférence qui intervient à un moment crucial de

l’histoire de la RDC, résolument engagée sur la trajectoire des

élections, devrait être une occasion pour chaque gouverneur de faire

un état des lieux de leurs entités».

Pour rappel, la conférence des gouverneurs est instituée par la

Constitution de la République.

Elle a trois organes : le président de la République comme

Président, le 1er Ministre comme vice-président et le ministre de

l’Intérieur comme rapporteur. Les gouverneurs en sont les membres.

Rappelons que la précédente conférence des gouverneurs qui avait

jumelé la 4ème et la 5 ème session s’était tenue le 16 juin 2016 à

Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-katanga.

Cette rencontre était placée sous le thème : « la consolidation de

la décentralisation comme facteur de développement et d’émergence».

Cette rencontre est une occasion pour évoquer que tous les problèmes

qui bloquent le développement des entités.

Perside Diawaku,

envoyée spéciale.