Condamné arbitrairement à 5 ans de prison : Franck Diongo réclame 500.000 dollars de DI à la RDC

La contre-offensive de Franck Diongo a été fort interpellatrice pour plus d’un observateur présent hier lundi 2 juillet 2018 à la Cour de cassation, où il sollicite la révision du procès qui l’avait condamné, en décembre 2016, à 5 ans de prison pour détention et torture des militaires de la Garde Républicaine dans sa résidence privée située à Binza/Ozone.

A l’ouverture de l’audience, le précité a ouvert le premier les hostilités avant ses avocats pour exiger son acquittement, après avoir totalement remis en cause le procès qu’il estime l’avoir injustement condamné.

S’exprimant dans un lingala châtié, langue dans laquelle il a indiqué

se sentir plus à l’aise, cet élu de Kinshasa a clamé son innocence

devant les juges de la Cour de cassation.

Prenant la parole aussitôt après leur client, les avocats de Franck

Diongo ont relevé, point par point, les erreurs judiciaires commises

par les juges qui avaient condamné, de manière expéditive, en décembre

2016, le président du Mouvement des Lumumbistes Progressistes à 5 ans

de servitude pénale.

Le Bâtonnier Joseph Mukendi, président du collectif des avocats de

Franck Diongo, a fait remarquer que leur client, présumé auteur

intellectuel de la détention et de la torture des militaires de la

Garde Républicaine, avait été condamné à 5 ans de prison ferme alors

que 8 sur 15 auteurs matériels des infractions mises à charge de

Franck Diongo avaient été acquittés au niveau du Tribunal de Grande

Instance de la Gombe, tandis que 7 autres étaient condamnés à des

peines légères, allant de 5 à 7 mois de prison.

Pour Me Richard Bondo, qui complétait son confrère, face à cette

contradiction flagrante, les juges de la Cour de cassation n’avaient

pas d’autre alternative que d’acquiter purement et simplement le

député national Franck Diongo.

Intervenant dans le même dossier, Me Mimi Angèle a quant à elle

rappelé qu’au niveau de l’Union Interparlementaire, l’Etat congolais

avait été condamné pour détention arbitraire de cet élu du peuple.

Elle a révélé que la Monusco, citée comme témoin neutre par l’Etat

congolais devant l’Union Interparlementaire, n’avait pas reconnu les

faits reprochés au représentant de la plate-forme katumbiste «

Ensemble » dans la ville de Kinshasa.

Pour conclure, le Bâtonnier Joseph Mukendi est revenu à la barre pour

non seulement exiger l’acquittement de Franck Diongo mais également

réclamer son indemnisation avec des dommages et intérêts de l’ordre de

500.000 USD (Dollars américains cinq cents mille), pour avoir déjà

passé, injustement, 18 mois à la Prison Centrale de Makala.

Invité à donner son avis, l’officier du ministère public a sollicité

une remise pour lui permettre de bien ficeler son argumentaire sur les

moyens soulevés par les avocats du prévenu Franck Diongo.

On signale qu’à son arrivée à la Cour de cassation comme à son retour

à la Prison Centrale de Makala, Franck Diongo a été frénétiquement

ovationné par des militants de son parti venus nombreux à la Cour de

cassation pour soutenir leur leader, qu’ils considèrent comme un héros

vivant.

ERIC WEMBA