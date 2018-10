Le Conclave de l’Opposition ouvert hier à Jobourg

Initialement prévue pour le mardi 23 octobre 2018, l’ouverture du

Conclave de l’Opposition est finalement intervenue hier mercredi 24

octobre. Vital Kamerhe (UNC), Martin Fayulu (Ecide) et Freddy

Matungulu (CNB), candidats à la présidentielle du 23 décembre 2018, y

sont présents. Félix Tshisekedi, lui aussi prétendant au fauteuil

président, n’a pu effectuer le déplacement de Johannesburg. Selon son

entourage, il y est représenté par Claude Ibalanki , son Conseiller

spécial, et Gilbert Kankonde, Secrétaire général adjoint chargé des

Relations extérieures au sein de son parti, l’UDPS (Union pour la

Démocratie et le Progrès Social).

Contrairement aux rumeurs ayant circulé avec force à Kinshasa comme

en dehors du pays, ce parti est partie prenante non seulement à cette

concertation politique mais aussi à la marche de ce vendredi 26

octobre 2018 à Kinshasa.

Moïse Katumbi, candidat invalidé pour la course présidentielle, lui

aussi absent à Johannesburg, y est représenté par Delly Sessanga et

Molisho, respectivement Secrétaire général et Secrétaire général

adjoint de l’Ensemble, la plate-forme dont il est le président.

Jean-Pierre Bemba, également non partant pour le scrutin présidentiel

de décembre, y a délégué Eve Bazaiba, Secrétaire générale de son

parti, le MLC (Mouvement de Libération du Congo).

Bien qu’invalidé pour la présidentielle, Adolphe Muzito, qui officie

maintenant sous le label de « Nouvel Elan », séjourne en Afrique du

Sud depuis le lundi 22 octobre.

S’agissant du menu de cette rencontre, il s’articule principalement

autour des modalités d’adoption d’un programme commun de gouvernement

et de désignation d’un candidat commun à l’élection présidentielle,

mais aussi du rejet de la machine à voter et de l’exigence d’un

fichier électoral débarrassé de plus de 10 millions d’électeurs

fictifs.

A en croire Martin Fayulu, qui s’est confié au journal Le Phare à

partir de Johannesburg, l’Opposition est déterminée à dégager un

consensus autour aussi bien d’un programme commun de gestion des

affaires publiques que du choix du candidat commun devant affronter

celui du FCC (Front Commun pour le Commun) dans la joute

présidentielle du 23 décembre.

Selon le même interlocuteur, les travaux de ce Conclave devraient

impérativement de se terminer ce jeudi car les principaux leaders de

l’Opposition présents à Johannesburg devraient prendre l’avion jeudi

soir pour Kinshasa, de manière à prendre part à la grande marche de

leur famille politique, contre la machine à voter et un fichier

électoral pollué, le vendredi 26 octobre.

Bref, l’unité de l’Opposition n’est pas menacée car les sept

plates-formes de cette famille politique ayant présenté des candidats

à la présidentielle continuent de regarder dans la même direction et

de viser un objectif commun : l’alternance au pouvoir au sommet de

l’Etat.

Eric Wemba