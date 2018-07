Concession ex-Ngunza Muhunga de Limete/Funa : la bande à Roger Kidiata tente d’instrumentaliser la Garde Républicaine et le Parquet général près la Cour d’Appel de Matete

« Par votre lettre plainte sus référence sans numéro m’adressée en date du 23 mai 2018, relative à l’occupation illégale de votre concession sise n° 1362, 1ère Rue Funa, commune de Limete, par

Monsieur Mpolesha Tshiyombo Pius, avec plus de 50 éléments en uniforme

placés par lui pour vous empêcher d’accéder à ladite concession et

vous en remercie. Y faisant suite, je vous informe qu’après

vérification par mes services attitrés, les faits tels que dénoncés

par vous (trafic d’influence au nom du Chef de l’Etat et présence de

50 éléments en uniforme) ne s’avèrent pas. Par conséquent, je vous

exhorte de vous référer aux juridictions de droit commun, seules

institutions habilitées à trancher ce genre de différends qui ne

revêtent pas un caractère sécuritaire pour que la Garde Républicaine

intervienne. Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments

patriotiques ». Telle est la réponse du Commandant de la Garde

Républicaine, le Général de Brigade Hugues Raston Ilunga Kampete, à

Monsieur Roger Kidiata Kayuna, à cette dénonciation calomnieuse.

En effet, dans sa lettre n° 0510/022/PR/EM GR/T7 du 11 juillet 2018,

le Commandant de la Garde Républicaine a fait preuve de

professionnalisme et d’objectivité.

Précisions de la Direction du Contentieux Foncier et Immobilier de

Kinshasa/Barumbu

Dans son rapport circonstancié n° 1.445.21/DCFI/0048/2011, du 05 mai

2011, transmis au Secrétaire général aux Affaires Foncières sur la

situation réelle de la parcelle n° 1362 du plan cadastral de la

commune de Limete et vérification du Certificat d’enregistrement Vol.

A 238 Folio 67, le Directeur Chef de service du Contentieux Foncier et

Immobilier, Dunia Idumbo, avait indiqué que la parcelle 1362 du plan

cadastral de la commune de Limete est située sur la 1ère rue, avenue

Saint Christophe, quartier Funa. Elle est le fruit de la réunification

de 2 parcelles, à savoir : la parcelle n° 1358 dont la superficie est

de 01 hectare, 58 ares 71 ca 84 % (voir le PV de mesurage et bornage

du 16 janvier 1965), et celle n° 1362 dotée d’une superficie de 01

hectares 32 ares 63 ca 71 % (voir le PV de mesurage et bornage du 10

février 1965). Toutes les 2 parcelles appartenaient à Bonaventure

Ngunza Muhunga.

Leur réunification avait donné lieu à la parcelle 1362. Conformément

aux normes cadastrales, le service cadastral devrait accorder à cette

parcelle un autre numéro cadastral. Cette erreur est due certainement

à l’inattention d’un responsable de l’époque.

Le Directeur Dunia Idumbo avait signalé plusieurs procédures

judiciaires (procès) engagés devant les cours et tribunaux entre la

succession Ngunza et le représentant de la société SOCOCOKI, M. Sadru,

un sujet indien. Et pour cause : la succession Ngunza reproche à ce

dernier la détention d’un certificat d’enregistrement sur leur

parcelle, alors qu’elle n’aurait jamais vendu à ce dernier la parcelle

1362. Pis encore, sieur Sadru détiendrait jusqu’à ce jour l’original

du certificat d’enregistrement Vol. A 238 Folio 67.

Le Directeur Dunia Idumbo avait relevé, par ailleurs, le fait que

l’Administration foncière avait établi en faveur de la société

SOCOCOKI, le certificat d’enregistrement Vol. AMA 16 Folio 223 du 18

mai 1994, pour une superficie (inexistante) de 12 ares 92 ca 05 %.

Ledit certificat d’enregistrement sera annulé pour corriger la

superficie de 03 hectares 09 ares 73 ca 94 %, par celui du Vol. AMA 76

Folio 188 du 27 juin 2007, que le Conservateur (suivant ses lettres n°

2.452.1/688/2007, n° 2.452.1/689/2007 et n° 2.452.1/726/2007,

respectivement du 03, 04 et 30 octobre 2007) apposera la mention

d’annulation, au motif qu’il était établi pendant une période

suspecte, c’est-à-dire au moment où les deux parties se trouvaient

devant les cours et tribunaux. Et, après le déguerpissement de la

société, la succession occupe seule la concession.

En droit, avait fait observer le Directeur Chef de service du

Contentieux et Immobilier, « sauf les cas où la mutation est ordonnée

par justice et ceux prévus par des lois particulières, nulle mutation

ne peut être opérée qu’après remise au Conservateur du certificat à

remplacer. Dans tous les cas de mutation, l’ancien certificat inscrit

au livre d’enregistrement est frappé d’un timbre d’annulation et d’une

annotation indiquant, dans la forme établie par l’article 226, les

motifs de l’annulation, ainsi que la date et le numéro du nouveau

certificat ». Article 235.

« S’il est vrai, comme l’affirme la succession qu’elle détiendrait

l’original du certificat d’enregistrement Vol. 238 Folio 67 et, étant

donné que l’annulé de celui-ci a été retrouvé aux archives de la

Direction des titres immobiliers et confirmé par le Conservateur en

Chef, suivant sa lettre n° 1.443/DTI/0207/2007 du 24 septembre 2007,

cette parcelle 1362 est donc couverte par le certificat

d’enregistrement Vol. 238 Folio 67 au nom de Monsieur Ngunza Muhunga

», avait conclu le Directeur Chef de service du Contentieux et

Immobilier.

Il sied de retenir que le certificat d’enregistrement de Pius

Mpolesha Tshiyombo est à ce jour inattaquable. Et ce, en exécution de

la décision de la Cour d’Appel de Matete, sous RCA 7354, donc en

exécution de la décision judiciaire du 2ème degré. Bien plus, à la

suite d’instruction, SOCOCOKI et son gérant ont été condamnés pour

faux et usage de faux, et leur certificat d’enregistrement confisqué

et détruit sous RP 26026/26255.

De la justice à la fourberie

Déboutée par la justice et incapable, comme une tortue retournée sur

le dos, d’attaquer encore le certificat d’enregistrement de Pius

Mpolesha Tshiyombo, la bande à Roger Kidiata Kayuna a, alors, décidé

de recourir aux méthodes peu orthodoxes : la fourberie, le faux et

usage des faux, le trafic d’influence, la dénonciation calomnieuse.

Et, le premier dindon de cette farce, c’est le ministre des Affaires

Foncières, Me Lumeya-dhu-Maleghi. D’abord, il y a une lettre

coupe-gorge et très partisane n° 821/CAB/MIN.AFF.FONC/CJ/OGM/20 18, du

1er février 2018, dans laquelle il a enjoint le Conservateur des

Titres immobiliers de la Circonscription foncière de Limete de

rétablir la société SOCOCOKI Sarl dans ses droits portant sur la

parcelle querellée.

Ensuite, on a noté une descente fracassante, le lundi 12 mars 2018,

en vue de blanchir la société SOCOCOKI et de la reloger dans la

concession. Avec la Garde République, l’arroseur s’est fait arroser. «

Est pris qui croyait prendre ». Nous y reviendrons.

M.L