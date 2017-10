Communiqué de l’UA sur la RDC

Addis Abeba, 2 octobre 2017 – Le Président de la Commission de l’Union africaine, SEM Moussa Faki Mahamat, à la tête d’une importante délégation comprenant notamment la Commissaire aux Affaires Politiques, Madame Minata Cessouma, a effectué une visite de travail du 28 septembre au 1er octobre 2017 en République Démocratique du Congo.

Au cours de cette visite, le Président de la Commission de l’UA a rencontré, à deux reprises, le Président de la République SEM Joseph Kabila Kabange, avec lequel il a eu des entretiens francs et approfondis sur l’ensemble des questions relatives à la situation

politique et sécuritaire en RDC et son processus électoral en particulier, ainsi que sur les mesures pertinentes pouvant assurer son

succès.

Dans le même ordre d’idées, le Président de la Commission de l’UA a

rencontré les Présidents de l’Assemblée Nationale, du Sénat, du

Conseil National de Suivi de l’Accord, le Premier Ministre, les

membres de le Conférence Episcopale Nationale du Congo, une délégation

du Rassemblement des Forces politiques et sociales de la RDC Acquises

au Changement, le président de l’Union pour la Nation Congolaise, une

délégation du Mouvement de Libération du Congo, une délégation

plurielle de la société civile, le bureau de la CENI, un regroupement

de personnalités de l’opposition membres du Gouvernement.

Il a également, reçu, successivement, le groupe des Ambassadeurs

africains et celui des ambassadeurs non africains accrédités en RDC.

Au cours de toutes ces rencontres, le Président de la Commission de

l’UA a présenté sa mission qui est, d’une part, une mission d’écoute

et d’information sur la situation dans le pays, et d’autre part, une

mission d’affirmation de forte volonté d’accompagnement de la RDC dans

la phase sensible qu’elle traverse.

Conformément à la Constitution et à l’Accord du 31 décembre 2017, le

Président de la Commission de l’UA a fortement encouragé tous ses

interlocuteurs à dépasser leurs particularismes afin d’assurer un

environnement politique propice au déroulement d’un processus

électoral apaisé et authentiquement consensuel.

Par ailleurs, le Président de la Commission de l’UA a salué

l’engagement de la CENI à rendre public le calendrier électoral tel

qu’attendu par le peuple congolais et l’ensemble des acteurs dans les

délais raisonnables les plus proches possibles.

Il s’est engagé à intensifier les concertations avec tous les acteurs

nationaux et les partenaires étrangers et à renforcer l’action de l’UA

en faveur de cet objectif majeur.

Contact: Ebba Kalondo, Porte-Parole du Président de la Commission de l’UA

Mobile: +251911510512, Email: KalondoE@africa-union.org