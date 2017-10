Collecte des recettes publiques : le Premier ministre lance la campagne contre la fraude et la contrebande

Le Premier Ministre, Bruno Tshibala, a lancé officiellement dans l’après-midi d’hier mardi 3 octobre à la Primature, la campagne de vulgarisation des 28 mesures urgentes économiques sur toute l’étendue de la RDC dans le but d’améliorer la collecte des recettes afin de renflouer les caisses de l’Etat. Il l’a fait en présence des ministres dont les secteurs d’activités sont concernés. On a noté la présence des ministres du Plan, de l’Economie, du Budget, du Commerce Extérieur, des Finances, du Portefeuille, du gouverneur de la Banque

Centrale, etc.

Il était question pour le Premier Ministre, qui s’est fait compléter tour à tour par les autres membres du gouvernement, d’expliquer à l’opinion tant nationale qu’internationale l’importance que revêt ces mesures urgentes au regard de la situation économique que traverse le pays et des efforts du gouvernement pour la stabilisation et la

relance de ce secteur.

D’entrée des jeux, Bruno Tshibala, a expliqué que c’est en date du

26 janvier 2016 que le conseil des ministres avait, en présence du

Président de la République, adopté ces mesures urgentes économiques

suite à la chute des cours des matières premières, des exportations et

des réserves internationales du pays ainsi que la contraction des

réserves budgétaires à la disposition de l’Etat. L’objectif était de

parvenir à l’accroissement des ressources financières, l’amélioration

de la qualité de la dépense et la mise en œuvre des réformes

structurelles. C’est dans ce cadre qu’un comité de pilotage desdites

mesures avait été mis sur pied pour étudier, étape par étape leur mise

en œuvre, a expliqué le Premier ministre.

« Dans un premier temps, le comité de pilotage s’est focalisé sur un

aspect. Il s’agit de conjuguer tous les efforts pour lutter contre la

fraude fiscale et douanière, dans les secteurs économiques, des

télécommunications et des transports », a-t-il indiqué.

C’est la raison de la descente d’une équipe gouvernementale, il y a

quelques mois, au niveau des frontières des provinces du Haut-Katanga

et du Kongo Central, afin d’améliorer le niveau de collecte des

recettes. Il avait été constaté la porosité constante de neuf

frontières de la RDC qui favorise la contrebande et la corruption, de

même que le non-respect du décret présidentiel limitant à 4 le nombre

des services habilités à œuvrer aux frontières ainsi que de trop

nombreux cas de fraude et de trafic d’influence ayant contribué à une

multiplication illégale des taxes et des sévices percepteurs, à la

délocalisation des unités de production vers des pays voisins et à la

criminalisation du commerce frontalier.

Mesures urgentes

à vulgariser

-La restauration effective de l’autorité de l’Etat et l’assainissement

de l’environnement douanier à travers la suppression de toutes les

taxes et frais administratifs illégaux aux frontières, la stricte

observance du Décret limitant à quatre le nombre des services publics

aux frontières et des heures d’ouverture et de fermeture des postes

frontaliers ainsi que de la suppression des barrières irrégulières ;

-L’instauration des mesures de transparence et de lutte contre toute

forme de tracasseries et la corruption à travers l’imposition d’un

taux unique des taxes à répartir entre différentes structures

prestataires des services, l’ouverture d’un numéro téléphonique vert

d’alerte sur les tentatives de corruption et de violation des mesures,

l’affichage obligatoire des frais de douane et taxes légaux et

réglementaires aux frontières et l’inclusion de tous les services

étatiques concernés dans le Guichet Unique.

– En vue de lutter contre la dépréciation monétaire, le Gouvernement a

en outre décidé un encadrement rigoureux des dépenses publiques et

d’appuyer l’encadrement du processus de rapatriement des 40% des

recettes d’exportation et leur injection réelle dans l’économie

nationale ainsi que l’encadrement efficace des changeurs de monnaie à

travers leur regroupement au sein d’Associations ou Coopératives

d’intérêt économique ;

-Au plan structurel, pour éradiquer la fraude et la contrebande,

systématiser des plates-formes logistiques dans tous les postes

frontaliers, d’informatiser et interconnecter l’ensemble des services,

d’encourager le secteur bancaire à étendre le réseau financier et

bancaire aux postes frontaliers, de conclure rapidement des accords

bilatéraux et régionaux d’actualisation de la nature et du contenu du

commerce transfrontalier, notamment avec l’Angola sur l’importation du

carburant ;

-Dans le but de relancer la production et de diversifier l’économie,

le Gouvernement a décidé l’octroi des crédits aux structures publiques

de production agricole comme le DAIPN et aux structures

agro-pastorales privées développant des projets rentables.

Situation économique actuelle : Tshibala relève des signaux positifs

Faisant l’état des lieux de la situation économique du pays, le

Premier ministre a signalé que grâce aux efforts entrepris par

l’équipe stratégique mise en place par le Gouvernement pour stabiliser

le taux de change, les prix des produits stratégiques, notamment

l’eau, l’électricité et le carburant, n’ont pas connu de hausse.

L’estimation du taux de l’activité économique sur la base des

réalisations de production fin juin 2017 situe le taux de croissance

du PIB réel à 3,2% contre 2,4% en 2016. Cette évolution reflète une

timide reprise des activités dans le secteur minier, à travers

l’augmentation graduelle de la production et exportation des matières

premières. Le taux de change affiche une relative stabilité en

fluctuant, depuis bientôt deux mois, autour d’une moyenne de 1.560 –

1.580 FC le dollar américain. « Je demande à tous les Congolais de

s’approprier e toutes ces mesures urgentes pour la relance de notre

économie. J’en appelle à la conscience de tous… La relance de ce

secteur ne viendra pas de l’extérieur mais de nous-mêmes. Appuyons

les efforts du gouvernement en mettant fin à la corruption pour

arriver aux résultats escomptés », a-t-il conclu.

P.D.