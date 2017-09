CNSA : l’UNC de Kamerhe bloque Olenghankoy

Alors qu’il constituait l’unique point à l’ordre du jour de la plénière d’hier lundi 25 septembre, à savoir l’examen et adoption de la proposition de loi organique portant institution, organisation et fonctionnement du Conseil National de Suivi de l’Accord de la Saint Sylvestre (CNSA), la séance a été aussitôt suspendue. Raison : l’auteur de ladite proposition de loi, en l’occurrence le député national Mirindi Grégoire élu sur la liste de l’UNC (Union pour la Nation Congolaise) de Vital Kamerhe, a décidé de la retirer.

On indique que c’est à 11 heures, soit à 2 heures du début de la

plénière convoquée pour 13 heures locales, que l’UNC Grégoire Mirindi

a déposé sa lettre de retrait de sa proposition de loi organique sur

le CNSA au bureau d’Aubin Minaku, président de l’Assemblée nationale.

Ne pouvant plus décommander la plénière vu le peu de temps qui

restait, après avoir fait adopter l’ordre du jour, le président de la

Chambre basse du Parlement a présenté la situation, notamment la

lettre qu’il venait de recevoir de l’auteur de la proposition de loi,

avant d’inviter le concerné, Grégoire Mirindi à prendre la parole pour

expliquer à ses collègues les raisons militant pour sa décision.

Dans sa correspondance, le député explique les raisons qui l’ont

conduit à prendre une telle décision. Parmi celles-ci, il met

particulièrement l’accent sur le délai de douze mois arrêté dans

l’Accord du 31 décembre 2016 par les parties prenantes pour la période

de transition devant aboutir à l’organisation des élections. Selon

lui, sur les douze mois convenus, il n’en reste que trois, période qui

lui paraît iinsuffisante pour réaliser le programme d’organisation des

élections tel que décidé par les parties prenantes au Dialogue du

Centre Interdiocesain.

« En ma qualité d’initiateur de la Proposition de loi organique

portant institution, organisation et fonctionnement du CNSA, j’ai pris

mon temps pour analyser le contexte politique actuel et chercher à

comprendre pourquoi le CNSA dont la loi organique qui devait requérir

la célérité en se fondant sur la procédure d’urgence prévue à la page

17 point VI. 1 de l’Accord du 31 décembre 2016, paragraphe 2, est

programmée pour examen à trois mois de la fin du délai de principe de

douze mois convenu pour organiser les élections présidentielle,

législatives, provinciales en une séquence par les Parties prenantes

», lit-on dans le préambule de la lettre de Grégoire Mirindi.

Partant, il refuse de cautionner la « forfaiture » de la mise en

place tardive de loi organique d’une structure d’extrême nécessité

pour l’application scrupuleuse de l’Accord de la Saint Sylvestre.

« En programmant ma proposition de loi organique pour examen en cette

fin du mois de septembre 2017qui, du reste, va encore prendre du temps

en plénière et en commission de l’Assemblée nationale, en plénière et

en commission du Sénat, en paritaire et à la Cour constitutionnelle

pour le contrôle de la constitutionnalité, il est possible que tout le

mois d’octobre et même celui de novembre soient consacrés à ces

différentes procédures. Et si tel est le cas, j’en conviens, il ne

resterait que le mois de décembre 2017. Par ce fait, est-il opportun

d’instituer par une loi organique une institution qui serait au soir

de sa vie sans avoir été instituée ? ».

La réplique de Vital

Kamerhe !

D’après les analystes, l’action du député Mirindi relève d’une

stratégie politique soigneusement préparée au laboratoire de son

parti, l’Union pour la Nation Congolaise. Certains voient en ce

retrait de la loi combien capitale et jugée urgente pour doter le

CNSA, qui ne fonctionne jusqu’ici que sur le plan politique, du texte

légal devant lui conférer une existence juridique, un grand coup signé

Vital Kamerhe.

On rappelle qu’ayant été « roulé dans la farine », alors que c’est

lui qui aurait été rassuré d’occuper la présidence de cette super

structure pour la gestion de la transition, Vital Kamerhe ruminait une

revanche. Il a donc attendu le moment opportun pour la contre-attaque,

c’est-à-dire priver le CNSA des béquilles nécessaires pour assurer son

fonctionnement juridique.

Avec le retrait d’une proposition de loi qui n’était pas encore

endossée par l’Assemblée nationale afin de s’en approprier, il faudra

attendre pour trouver un palliatif. Combien de temps ? Personne ne

peut répondre !

Dom

-0-

Kasaï, Accord de la Cenco, isolement diplomatique : les vérités de

François Lumumba

Généralement discret, François suit attentivement l’évolution de la

situation du pays, surtout en ce qui concerne les bouleversements

géopolitiques et des rapports de force dans notre sous-région. Il

s’est exprimé sur la crise politique actuelle, avec ses retombées,

sans oublier les problèmes actuels dans le grand Kasaï, la tension

latente entre la RDC et l’Angola, et les conséquences de la

non-application de l’Accord de la CENCO. Ci-dessous, l’interview qu’il

a bien voulu accorder à notre journal.

Monsieur le Président LUMUMBA François, vous êtes originaire du Grand

Kasaï. Quelle est votre lecture du conflit entre le Gouvernement et

KAMUINA NSAPU ? Et qu’est-ce qui est à l’origine de ce conflit qui

commence à s’enliser jusqu’à sortir du cadre purement congolais ?

Effectivement, à l’heure, ce n’est plus une question purement

congolaise, parce qu’on y voit déjà l’Angola prendre ses précautions

malgré lui, en alignant ses troupes le long de sa frontière avec la

RDC ; ce qui n’est un secret pour personne. Et pour revenir à votre

question sur l’origine de cette crise, il s’agissait des conflits

issus d’un décret du Ministère de l’Intérieur taillé sur mesure, qui

visait à s’arroger le pouvoir de nommer des Chefs coutumiers, Quel

gâchis !!!!.

A quelles fins,

De toute évidence, l’objectif était de les remplacer par des chefs

soumis au régime, ; en vue de bouleverser les rapports de forces

électoralistes, et ainsi basculer le Kasaï jadis acquis à l’Opposition

vers la Majorité présidentielle, en prévision de prochaines élections,

dont seul DIEU connaît quand elles auront lieu. Ce qui a suscité

l’indignation de certains chefs coutumiers, qui ont refusé

d’abandonner la tradition coutumière concernant la succession.

Constatant cette illégitimité, le Grand Chef KAMUINA NSAPU s’y est

opposé. Cela a provoqué une confrontation disproportionnée entre les

forces de l’ordre et les populations locales, et certains ne pouvaient

avoir la vie sauve qu’en fuyant vers d’autres provinces, sinon en

Angola.

Avec ce grand afflux de milliers de réfugiés, certains observateurs

s’accordent à dire que la barre du million est déjà largement

franchie. L’Angola n’est-elle pas de facto poussée à se mêler de ce

conflit ? Certains analystes et même les Nations-Unies pensent qu’il y

a un grand risque de glisser vers une crise « majeure » avec

l’Angola…. Qu’en pensez-vous ?

Aucune hypothèse n’est à exclure au stade actuel. D’où la nécessité de

les évoquer toutes. Et comme pour l’exécutif congolais actuel, il ne

s’agit que du pouvoir pour le pouvoir, certaines analystes estiment

que cette situation risque de nous amener à un conflit majeur, surtout

que le pouvoir actuel ne dispose d’aucun appui au sein de la

population pour cette aventure. Il ne faudrait pas non plus ignorer

les rapports de forces qui sont clairement inégaux. D’ailleurs,

l’histoire nous apprend que personne ne gagne dans une telle

confrontation sans l’appui de son peuple ; surtout lorsque celui-ci

est assoiffé de liberté et de démocratie, à travers des élections

transparentes….

Mais pourquoi ce nouveau conflit qui s’ajoute aux nombreux autres ?

Après le sabotage planifié de l’Accord de la CENCO, qui pour le peuple

congolais et même l’opinion internationale, y compris les Nations

Unies, était l’unique alternative en vue d’une passation pacifique du

pouvoir au sommet de l’Etat, beaucoup de pays, dont l’Angola, se sont

alignés sur le souhait du peuple congolais appuyé par la résolution

2348 des Nations-Unies. Au passage, je salue le courage du

Rassemblement pour avoir accepté ce compromis qui était une pilule

amère à avaler, pour éviter un bain de sang ; pendant que la

population aurait préféré en finir avec le pouvoir un soulèvement

populaire… Seule l’histoire départagera les deux approches….

Au stade actuel, avec le sabotage de l’Accord de la CENCO, le

dysfonctionnement des institutions facilite un désordre vertigineux

attisé par ceux qui sont bien connus de tous, et qui pourrait mener à

l’instauration d’un chaos à travers tout le pays. A titre d’exemple

comme évoqué ci-haut, l’afflux massif des réfugiés congolais vers

l’Angola, constitués des civils, milices, policiers, militaires

déserteurs, sans exclure l’hypothèse d’agents de sécurité infiltrés,

etc…dans sa province du Nord, ajoute à la catastrophe humanitaire (à

laquelle l’Angola fait déjà face), une crainte de menace sécuritaire.

Et cela pourrait se solder par une escalade incontrôlable. D’où on

voit déjà l’Angola prendre ses dispositions, avec des mesures

d’endiguement le long de ses frontières. J’imagine que tout le monde

voit jusqu’où cette situation risque de nous amener.

Quelle est la voie de sortie de cette crise, à supposer que le pouvoir

serait disposé à mettre en œuvre l’Accord de la CENCO à la lettre ?

Sur ce point précis, je salue la clairvoyance et le courage de mon

Frère Franck DIONGO qui avait prédit qu’il ne servait à rien de faire

confiance à nos amis d’en-face qui ont toujours dribblé l’Opposition à

la Maradona depuis SUN CITY. Il a dit haut ce que plusieurs pensaient

tout bas. Pour rester logique avec lui-même, il a refusé de participer

à cet Accord. Pour revenir à votre question, je dirais que c’est déjà

tard ; pour la simple raison que nous le Rassemblement, avons épuisé

toutes les pistes de bonne foi. Malheureusement, cela n’a pas été le

cas avec nos amis d’en face… et d’emblée, on fait face à un nouveau

problème dénommé Kabila, comme l’a si bien dit Olivier KAMITATU..

Pensez-vous que cela peut aboutir à un affrontement militaire entre

les deux Etats ?

Je ne suis pas Madame Soleil. Mais je préfère toujours prendre en

considération toutes les hypothèses. Il faut dire que l’effet de la

crise congolaise sur le territoire angolais arrive à un moment où le

nouveau Président angolais doit être installé. Nous devons être

attentifs aux développements en cours, minute après minute, pour que

nous, de l’Opposition ne soyons pas pris de court par les événements.

Et dans un tel contexte, un conflit politico-militaire pointe-t-il à

l’horizon, après le conflit diplomatique ?

Je ne sais pas le dire, mais au stade actuel, tout est possible et

aucune éventualité n’est à écarter. Car la crise

politico-constitutionnelle du CONGO a engendré une crise diplomatique,

sans parler de la crise socio-économique et humanitaire. Et les

observateurs avertis admettent unanimement que l’exécutif congolais se

montre dépassé par les événements, et ne fait preuve d’aucune marge de

manœuvre. Au contraire, il navigue à vue, au point qu’apparemment pour

le pouvoir, il n’y a plus de différence entre le bien et le mal…Voyez

par exemple ce qui s’est passé dernièrement avec la fille du Héros

National Patrice LUMUMBA, ma sœur cadette… Des hommes en uniforme sont

entrés dans la résidence familiale (ce que Mobutu l’assassin de

LUMUMBA n’a jamais osé faire ; malgré toute la cruauté qu’on lui

reconnait…), ils ont tabassé Juliana, lui cognant la tête avec la

crosse d’une arme, jusqu’à lui arracher une somme d’argent… Et des cas

comme celui-là se comptent par milliers à travers la RDC, et il y en

aura encore, si « la Majorité présidentielle » ne renonce pas à sa

stratégie de provoquer la psychose et la panique, en vue de terroriser

la population. Ceci, afin que personne n’élève la voix contre ses

ambitions de se pérenniser au pouvoir par le sabotage permanent qui a

conduit à dénaturer totalement les termes de l’Accord de la Saint

Sylvestre, pendant que les termes dudit Accord sont clairs comme l’eau

de roche.

Cela est d’autant plus plausible encore avec le débauchage de certains

membres du Rassemblement que le pouvoir continue à amener à créer des

fissures au sein des partis politiques, pour semer la zizanie par

dédoublements illégaux, dans l’espoir de décourager l’adhésion de plus

en plus massive du peuple à l’Opposition.

A votre avis, “A qui profite cet amalgame?”.

A première vue, on est tenté de croire que cette instrumentalisation

de la violence ‘’profite’’ à la majorité au pouvoir pour le moment,

dans la mesure où plus cette crise perdure sans solution, plus il

s’éternise au pouvoir sans légitimité, avec tous les risques

d’accélérer l’enlisement des conflits actifs ci et là.

Il est dès lors évident que pour arriver à empêcher les élections au

mois de décembre prochain et préparer le Référendum en vue de la

modification de la Constitution et des lois électorales à leur guise,

et ainsi baliser la voie pour la candidature de Kabila à un troisième

mandat (que la Constitution interdit), voici comment la majorité

procède :

Ils ont réussi à retarder de plusieurs mois l’application de l’Accord

de la Saint Sylvestre;

Ceci a été confirmé par la messe noire du Palais du Peuple à la

signature du soi-disant « Arrangement Particulier », qui n’a rien à

voir avec l’esprit et la lettre de l’Accord de la Saint Sylvestre, et

a conduit à la démission de BADIBANGA, à la nomination de Bruno

TSHIBALA, et personne ne sait jusqu’où ;

Sans oublier le temps qu’il faudra pour rédiger et faire voter au

parlement la loi organique régissant le Conseil National de Suivi de

l’Accord, la loi électorale avec des nouvelles circonscriptions qui

tiennent compte des nouvelles provinces ; un travail en commissions où

la majorité sera encore majoritaire… Imaginez quel pingpong avec une

CENI à leur guise, et le Conseil Constitutionnel, n’en parlons pas…

Avec des caisses de l’Etat à leur portée…;

Mais les conséquences de cette stratégie machiavélique sont sans

compter avec les paramètres de plus en plus difficiles à contrôler :

la maturité de la masse populaire, la dégradation sécuritaire à

travers le pays, l’appauvrissement socio-économique et l’isolement

diplomatique en cours, à cause des violations massives des droits de

l’homme…

S’agissant d’isolement diplomatique, de quoi parlez-vous exactement ?

L’isolement diplomatique en cours qui s’intensifie davantage, avec des

résolutions des Nations Unies tendant à des poursuites judiciaires

consécutives à la découverte de nombreuses fosses communes dans le

Grand Kasaï entre autres, risque d’avoir des conséquences

incalculables ; avec l’imminence que la CPI prenne ce dossier en mains

(bonjour les dégâts !!!, comme il se dit en Tetela ONONGO YAYOO !!!).

Cet isolement s’est confirmé aux Nations Unies le samedi 23 septembre,

lorsque Monsieur Kabila s’est vu prononcer son discours (vide de

contenu selon Afrikarabia) à l’Assemblée Générale des Nations Unies

dans une salle quasi vide. Voici avec quelle pertinence Christophe

GIRAUD d’Afrikarabia en parle : ‘’ Qui peut encore croire Joseph

Kabila ? En septembre 2014, devant l’Assemblée générale des Nations

unies, le chef de l’Etat congolais confirmait déjà la tenue des

élections pour fin 2016 comme le prévoyait la Constitution. Ce samedi

devant la même Assemblée à New-York, Joseph Kabila a réaffirmé que «

le cap vers des élections crédibles, transparentes et apaisées, était

définitivement fixé ». Seul souci, il n’y a jamais eu d’élections en

2016… et il n’y en aura probablement pas non plus en 2017 ! Depuis

maintenant 3 ans, le pays s’est installé dans une crise politique

profonde, l’opposition accusant le président congolais de vouloir

retarder volontairement l’organisation de la présidentielle pour se

maintenir au pouvoir, alors que son dernier mandat s’est achevé le 20

décembre 2016.

Comme en 2014, il a fait quelques promesses ce samedi devant la salle

quasi vide de l’Assemblée générale des Nations unies. Il a dit

attendre « la publication prochaine du calendrier électoral » par la

CENI « seule institution compétente ». Une promesse qui n’engage donc

pas vraiment le chef de l’Etat, puisque cette institution ne cesse

d’annoncer la publication du fameux calendrier comme « imminente »

depuis …2014 .’’

Ceci reflète bien à quel niveau la communauté internationale est

fatiguée et enlacée, sans parler du peuple congolais, par ces redites.

Cette situation nous rappelle les dernières années du mobutisme au

pouvoir, avant sa chute. Cela n’étonnerait personne car les mêmes

conseillers du régime défunt (mobutisme), entourent le régime actuel.

Aux mêmes maux, les mêmes remèdes. Tous les analystes s’accordent à

dire que le régime actuel fonce vers le même chaos du régime

précédent, aux conséquences inimaginables pour l’instant.

Et s’agissant de la dégradation de la situation sécuritaire ?

Pendant cette période de tergiversations politiques, où les

institutions sont de moins en moins fonctionnelles, le pays plonge

dans une insécurité de plus en plus inquiétante, avec des foyers de

tension sur toute l’étendue du territoire national, des conflits armés

planifiés et attisés, etc…

Beaucoup de politiciens congolais revendiquent l’héritage politique de

votre père, le Héros National Lumumba. Ne vous sentez-vous pas un peu

frustré par ce qui paraît comme un fonds de commerce politique ?

Je voudrais rappeler à tous que notre père ne nous appartient plus. Il

est devenu un patrimoine à la fois national et universel. Par

conséquent, s’il y a un vœu que je voudrais formuler, c’est celui de

demander à tous ceux qui se croient en droit de perpétuer sa mémoire,

de traduire dans les actes ses idéaux de justice sociale et égalité de

chances (sans distinction de religion, de tribu, de langue), de

patriotisme, de liberté, de paix, d’indépendance politique et

économique, de dignité humaine, de fraternité, de partage équitable du

revenu national, de serviteur du peuple, etc. Lumumba a sacrifié sa

vie pour permettre à ses compatriotes de vivre libres à jamais et de

jouir pleinement des richesses de leur Nation.

Comme disait LUMUMBA lui-même : « Le choix qui nous a été offert

n’était pas autre chose que l’alternative : liberté ou prolongement de

l’asservissement. Entre la liberté et l’esclavage, il n’y a pas de

compromis. Nous avons préféré payer le prix de la liberté. » Voilà le

baromètre pour séparer les véritables Lumumbistes des vendeurs du

vent.

De plus en plus de rumeurs en circulation laissent entendre que vous

êtes en froid avec le Rassemblement. Pour preuve, vous n’étiez pas au

dernier Conclave. Qu’en dites-vous ?

Effectivement, je n’y ai pas pris part. Mais c’était un problème de

calendrier, parce que les dates ont plusieurs fois bougé.

Monsieur le Président, personne n’ignore que le Rassemblement n’a pas

d’idéologie, ni de programme commun, peut-être parce qu’ils n’ont pas

tous le même parcours. Votre avis ?

Le Rassemblement a été fondé, premièrement pour empêcher

l’instauration d’une dictature comme celle que nous avons subie sous

Mobutu. Et deuxièmement, cela n’exclut pas que nous ayions un

programme électoral commun (peu importe son appellation). Bien

entendu, il y a des principes qui doivent être clairs dès le départ.

