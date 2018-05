Clôture ce vendredi du Séminaire sur la «Concurrence et la Protection des consommateurs»

By lephare

C’est cet après-midi qu’interviendra la clôture du « Séminaire national sur la protection de la concurrence et la protection des consommateurs en République démocratique du Congo ».

Débutés le mardi 15 mai 2018 à l’hôtel Venus de Gombe, les travaux de ce séminaire se sont déroulés sans désemparer conformément au calendrier élaboré par les organisateurs.

L’objectif principal de ce séminaire était de développer et de sensibiliser les décideurs sur l’impérieuse nécessité de mettre en place un cadre juridique et institutionnel en vue de la promotion des politiques de concurrence et de protection des consommateurs en

République Démocratique du Congo.

Les participants devraient également, en marge de ces assises, réfléchir sur des mécanismes appropriés pour opérationnaliser l’organe national de surveillance de la concurrence qu’est la Commission Nationale de la Concurrence (CONAC), et lui trouver des moyens budgétaires en vue de promouvoir l’efficacité économique et préserver

les intérêts des consommateurs par le renforcement des capacités de

régulation du marché en République Démocratique du Congo.

Pendant quatre jours, les participants devaient travailler de manière

à formuler recommandations requises pour réglementer la concurrence,

tout en garantissant les droits des consommateurs. Parmi ces

propositions, on attend celles relative au vote des lois nationales

sur la concurrence.

