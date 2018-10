« CLANDESTINS » PARTOUT : Les Congolais victimes d’un Etat fragile

Cycliquement et massivement expulsés de l’Angola et du

Congo/Brazzaville, les ressortissants de la République Démocratique du

Congo ont toujours subi le même sort avant leur rapatriement en

catastrophe : pertes d’argent et de biens, menottes, cachots

insalubres, injures, coups de crosses, de cordelettes, de poings et de

pieds, viols, etc. Toute la panoplie de traitements inhumains et

dégradants leur est appliquée, au motif qu’ils sont simplement

«étrangers» et «sans-papiers».

A propos de ce statut, il n’y a rien à redire. Les frontières

nationales sont si poreuses, les candidats à l’immigration si nombreux

et les réseaux de passeurs si outillés que les « Ngulu » n’éprouvent

pratiquement aucune difficulté à gagner les territoires des pays

voisins ou d’autres pays, par camion, par bateau, par pirogue ou par

avion. Avant la chute de Mobutu en mai 1977, les ex-Zaïrois étaient

chassés de leur patrie par la misère et la dictature. Aujourd’hui, ils

le sont à la fois par la misère, une démocratie à plusieurs vitesses

et l’insécurité.

La dernière vague de nos compatriotes refoulés d’Angola – plus de

200.000 – est liée à l’insécurité qui s’est installée dans le grand

Kasaï depuis juillet-août 2016 et dont le point culminant a été

l’assassinat, en mars 2017, des experts des Nations Unies, Zaida

Catalan et Michael Sharp, ainsi que leurs accompagnateurs locaux. En

dépit de la tenue, en juillet 2017, d’une conférence de paix sur le

Kasaï, et de la chasse aux miliciens Kamuina Nsapu par les forces

régulières, les déplacés internes restent sur le qui-vive.

D’où, des milliers de familles kasaïennes ayant trouvé refuge en

Angola n’étaient nullement hantées par l’idée d’un retour dans «

l’enfer national ». D’ailleurs, la tradition veut que lorsqu’un

Congolais se retrouve à l’étranger, pour des raisons économiques,

politiques et sécuritaires, c’est sans espoir de retour au pays natal,

à moins d’y être contraint, comme c’est le cas présentement.

Pour le cas des expulsés de ce mois d’octobre 2018, on a beau

condamner la décision de Luanda de les reconduire à la frontière sans

information préalable de Kinshasa, dénoncer la brutalité des policiers

angolais, convoquer l’ambassadeur angolais à Kinshasa ou envoyer une

note de protestation au gouvernement angolais, tout cela est, comme

dirait le commun de Kinois, « sans effet ». La RDC est si fragile aux

plans politique, militaire, diplomatique, économique, financier et

autres qu’elle n’a pas les moyens de risquer une quelconque mesure de

réciprocité contre les Etats d’Afrique, d’Europe, d’Amérique ou d’Asie

qui expulsent ses ressortissants toujours de la même manière: sans

respect des normes internationales en la matière.

Au lieu de continuer à pleurnicher autour de ces traitements

inhumains et dégradants infligés aux citoyens congolais, les

gouvernants congolais devraient réfléchir aux voies et moyens de fixer

leurs concitoyens à Kinshasa et en provinces. Pour cela, il n’y a pas

36 recettes. L’unique à mettre en œuvre est la bonne gouvernance. Avec

ses terres arables capables de nourrir toute l’Afrique, ses ressources

naturelles (cuivre, cobalt, or, diamant, coltan, pétrole, etc.), ses

eaux douces, ses rivières, fleuves et lacs où les poissons meurent de

vieillesse, la RDC n’a pas le droit d’être le pays d’origine des

milliers de miséreux à la recherche du bonheur en Angola, au

Congo/Brazzaville, au Gabon, en Zambie, en Namibie, au Maroc, en

Afrique du Sud, en Turquie, en Belgique, en France, etc. Il yen a même

qui croient pouvoir trouver le paradis terrestre dans des pays

infestés de terroristes islamistes comme le Mali, le Niger, la Somalie

ou la Libye, etc.

Nombre d’observateurs pensent que le temps des protestations

diplomatiques est dépassé et qu’il faut réellement traduire dans les

actes les fameux programmes de reconstruction du pays fondés sur les «

5 chantiers » hier, la « Révolution de la modernité » aujourd’hui et

les « milliards » des candidats à l’élection présidentielle demain.

Entre 1960 et 1970, les Congolaises et Congolais qui se rendaient en

Europe pour raisons d’études, missions de service ou tourisme, étaient

pressés de regagner la mère patrie. Le phénomène « Ngulu » devrait

interpeller ceux qui se montrent incapables de les rendre heureux

aujourd’hui.

Kimp