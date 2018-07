Cinquantenaire  du Barreau Congolais : hommages émouvants aux icônes des toges noires

Le colloque marquant le cinquantenaire du Barreau congolais s’est

tenu du 9 au 10 juillet 2018 au Kempis Fleuve Congo Hôtel, dans la

commune de la Gombe, à Kinshasa. Me Tarisse Matadiwamba, Bâtonnier

national et président de l’Ordre National des Avocats (ONA/RDC), s’est

réjoui, dans son mot de clôture, de la pleine réussite des travaux et

de la participation massive de ses confrères et consœurs en toges

noires.

Il a rendu un vibrant hommage à toutes les personnes physiques et

morales qui s’étaient dépenses, sans prix, pour l’atterrissage en

douceur de ce forum. Des remerciements particuliers ont été adressés,

à cette occasion, à tous les participants pour leur assiduité aux

travaux ainsi qu’aux intervenants pour la qualité de leurs

communications.

Me Matadiwamba a également exprimé sa gratitude la présidence de la

République pour sa précieuse contribution aux frais d’organisation,

ainsi qu’à l’Ordre National des Avocats, aux différents barreaux de la

République ainsi qu’à tous ceux qui ont mis la main à la poche pour

l’organisation matérielle de ce grand événement. Celui-ci, a-t-il

souligné, restera à jamais gravé dans les annales du barreau

congolais.

Au nom du comité d’organisation du cinquantenaire du barreau

congolais, Edouard Mukendi et Coco Kayudi, respectivement bâtonnier de

Kinshasa-Gombe et Kinshasa Matete, ont eux aussi rendu hommage à

l’Union Internationale des Avocats (UIA), à travers son président,

Pedro Pais de Almeida, à la l’OIF (Organisation Internationale de la

Francophonie représentée à Kinshasa par Michelle Carrie ainsi qu’au

président de la Conférence Internationale des Barreaux (CIB).

En guise de reconnaissance à leur participation, le comité

d’organisation du cinquantenaire du barreau congolais a remis, à titre

de cadeau, une œuvre d’art en malachite à chaque Bâtonnier venu de

l’étranger.

En outre, Edouard Mukendi et Coco Kayudi ont fait savoir que Me

Lunkunku, le Bâtonnier Mukendi wa Mulumba, le Bâtonnier Mbuyu ainsi

que le Bâtonnier national Matawamba étaient bénéficiaires, à titre

honorifique, des médailles de mérite professionnel et des diplômes.

S’agissant de Me Lunkunku, qui traine derrière lui 40 ans de carrière,

ils l’ont comparé à un baobab du barreau congolais.

Quant au Bâtonnier Mukendi wa Lumumba, lui aussi présents dans les

prétoires depuis plus de 40 ans, il lui a été décerné « un trophée de

résistance » et une médaille d’honneur en qualité de doyen du Conseil

de l’ordre mais aussi pour avoir pesé de tout son poids dans

l’organisation du cinquantenaire du barreau congolais.

On a rappelé aussi à la mémoire collective les bons et loyaux

services rendus à la nation par Me Vital Mbungu Bayanama Kadivioki,

premier avocat congolais à avoir prêté serment le 3 septembre 1963 à

Léopoldville. Il a reçu un prix de reconnaissance de la par de ses

pairs et un diplôme de résistance. Les mêmes distinctions honorifiques

ont été attribuées au feu Bâtonnier Bertin Kisimba Ngoy ainsi d’autres

icônes du barreau congolais.

Melba Muzola