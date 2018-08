Cimetière de Kinkole : un pasteur rossé avant l’enterrement d’un fidèle

A terre où il gisait, juste au bord du caveau censé recevoir la

dépouille mortelle d’un fidèle de sa communauté, le Pasteur titulaire

de l’église « Sinaï Eternel », située à Bibua, dans la commune de la

N’Sele, n’en revenait et n’en croyait pas ses yeux. Lui, Révérend

Apôtre, jeté à terre et à quel endroit : au cimetière? Manifestement,

il n’avait jamais pensé que ces jeunes gens, amis du défunt

fils d’un diacre de sa communauté, iraient jusqu’à cette extrémité.

Sans crier gare et à peine qu’il venait d’achever son oraison funèbre,

un « infidèle » l’a giflé à l’improviste, provoquant sa chute devant

le trou. Quel sacrilège ! Ces faits se sont passés au cimetière de

Kinkole le dimanche 12 aôut 2018.

Aidé par un de ses assistants, il s’est remis sur pieds et s’est mis

à proférer un chapelet de malédictions contre ce groupe des jeunes

mécontents que son église affublait du nom de sorciers et qui serait à

la base de la mort de leur ami, grâce à une vision manifestée durant

la maladie du malheureux.

Approchés à l’issue de cet incident, les jeunes-gens, très excités et

visiblement en colère, étaient assez nombreux. Ils tenaient

pratiquement les adultes en respect. Ils se sont justifiés en

expliquant leur geste par la soif de vengeance contre ce pasteur qui

n’avait que du mépris à leur endroit. Son église et lui-même les

avaient chassés du lieu mortuaire, prétextant qu’ils étaient des «

diables incarnés, des «kuluna», des délinquants, des sorciers ou

encore des fumeurs du chanvre ayant entraîné leur ami à la dérive,

puis à la mort par des pratiques diaboliques. Mais eux sont convaincus

que c’est justement ce pasteur qui est le « Grand sorcier de son

église ». Mais à chaque décès, il se cache derrière de fausses

visions. Ils ont promis d’ailleurs d’aller vandaliser « sa bicoque »

d’église. Pour arriver jusqu’à Kinkole, ils ont dit s’être cotisés et

avoir loué un gros bus par amour pour leur ami qu’ils appelaient «

Muana mayi ». Ils tenaient à l’accompagner jusqu’à sa dernière

demeure.

Par contre, une fidèle de l’église « Sinaï Eternel » est venue aussi

fournir sa version des faits. Selon elle, ces jeunes constituent dans

le quartier un réel danger, un groupe plus d’une fois mêlé dans des

faits délictueux et certains de ses membres ont connu le cachot. C’est

un groupe opposé depuis toujours à cette église sans raison apparente,

mais, elle est confiante que son Dieu combattra pour leur communauté.

RSK