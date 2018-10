Des chrétiens intercèdent pour la béatification de Mgr Christophe Munzihirwa

Lâchement assassiné le 29 octobre 1996 à Bukavu suite à son

engagement pour la justice, la vérité et la défense de la cause des

opprimés, congolais et réfugiés rwandais, Monseigneur Christophe

Munzihirwa est toujours présent, 22 ans après, dans la mémoire des

Congolais. Pour le souvenir de ce martyr, le centre d’information et

d’animation missionnaire, antenne de Kinshasa (CIAM-KIN), a organisé

le lundi 29 octobre 2018 une messe d’action de grâces et une

conférence avec comme thème « Vers la béatification de Mgr Christophe

Munzihirwa », à la paroisse Saint Raphaël de Limete. Ancien

Archevêque de Bukavu, né le 1er janvier 1926 à Lukumbo, Christophe

Munzihirwa Muene Ngabo fut ordonné prêtre dans le clergé diocésain de

Bukavu, le 17 août 1958. Le 27 mars 1994 il était devenu Archevêque de

Bukavu.

On rappelle qu’en effet, après l’attentat le 6 avril 1994, contre

l’avion du Président rwandais Habyarimana, des centaines de milliers

des Rwandais entraient par Goma et Bukavu pour échapper aux massacres

des Tutsi et Hutu modérés. La présence parmi les réfugiés rwandais

d’hommes en armes des forces de libération du Rwanda fut l’occasion

pour les armées ougandaise, rwandaise et burundaise d’envahir le Kivu,

pour empêcher d’une part le retour des réfugiés dans leurs pays

d’origine et d’autre part, faire main basse sur les ressources

naturelles du Congo. Le lundi 28 octobre 1996, quelques avant son

assassinat, il avait convoqué une réunion du « Comité de défense des

intérêts de la population »à l’archevêché. Constitué spontanément

autour de l’archevêque, ce comité voulait mettre fin au chaos, au

pillage et aux meurtres.

Comme prévu, la réunion du mardi 29 octobre 2018 à 14h00 avait eu

lieu. Le même jour, vers 18 heures, juste après cette réunion, il

avait quitté l’archevêché pour rentrer au collège jésuite Alfagiri

pour y passer nuit. Accompagné de son chauffeur et d’un garde-corps

pour lui faciliter le passage des multiples barrières, sa voiture fut

immobilisée à la place du marché de Nyawera par des tirs en rafales

d’un commando rwandais du FPR stationné sur le lieu. Sorti de la

voiture après que son escorte ait été abattue, Mgr Christophe

Munzihirwa fut exécuté après avoir été soumis à un interrogatoire et

tortures près de la clôture de la Sinelac. Ce sang versé par Mgr.

Christophe Munzihirwa est considéré comme une semence de paix pour le

Congo et les pays des Grands Lacs. Mort au combat avec comme arme

l’évangile, la prière et toute sa culture. Il fut assassiné pour avoir

parlé haut et fort, et parce qu’il ne voulait pas se taire devant les

injustices et violations des droits humains. Pour les chrétiens, Mgr

Christophe Munzihirwa est à jamais vivant et son témoignage doit les

éclairer et inspirer. Le principal message qu’il a laissé est celui du

respect de la vie, de tout homme et de la défense des droits des

faibles et des sans-voix. Son exemple est une interpellation et un

encouragement à un engagement plus effectif pour la justice, la paix

et la vérité, a conclu le CIAM-Kin.

Yves Kadima