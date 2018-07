Chine-RDC : Jean Charles Okoto met en place une nouvelle branche économique

L’ambassadeur de la République Démocratique du Congo en Chine, Jean

Charles Okoto Lolakombe a procédé, le lundi 2 juillet 2018, à

l’inauguration d’une nouvelle branche économique de la représentation

congolaise dans la ville de Qingdao. L’objectif visé est d’indiquer

aux investisseurs chinois la direction de la RDC. Cette branche se

veut une plate-forme de conseils et d’orientations utiles aux

potentiels investisseurs chinois. Avec cette mise en place,

l’ambassade de la RDC a franchi un nouveau palier dans le domaine

économique. Des échanges ont eu lieu avec des investisseurs chinois

présents à la cérémonie d’ouverture de ce bureau économique. Il s’agit

des responsables de Belt and Road collaborative innovation center

(BRCIC).

Dans son allocution, Jean Charles Okoto s’est résumé en une phrase.

«Faire de la RDC l’un des partenaires économiques importants de la

Chine». Cet appel a fait l’unanimité au sein des investisseurs

chinois. De quoi avoir le cœur net quant à l’avenir économique radieux

de ce grand pays d’Afrique centrale au sol et sous-sol riches.

Il faut préciser que les activités du Bureau économique de Qingdao

s’inscrivent dans la durée. L’un des actes qui donnent à ce bureau un

caractère urgent, c’est l’ouverture prochaine en septembre à Beijing

du Forum de coopération Chine-Afrique (FOCAC). Lors de la tenue de ce

forum, la RDC s’amènera avec des ambitions fortes visant l’émergence

d’ici à l’horizon 2030.

Si la RDC ne s’était contentée que d’un infime financement, faute des

projets banquables, lors du précédent Focac qui s’est tenu en 2015 à

Johannesburg, où la Chine avait débloquée la somme de 60 milliards

USD, cette année à Beijing, la RDC n’entend pas être aux abonnés

absents. L’idée consiste pour Jean Charles Okoto, de faire bénéficier

de la RDC d’une part importante des financements chinois lors du Forum

de septembre. Et pour cela, l’itinérance d’Okoto semble être sans fin.

Présent lors de cette cérémonie, le Directeur général de l’Office de

gestion de frets maritimes (OGEFREM), Patient Sibaya Ntambwe, a jugé

cette perspective tout à fait possible en pratique. Il a fait la

promesse de revenir chaque mois à Qingdao pour se rendre compte

lui-même de l’évolution du travail qu’abat la branche économique à

travers ce projet, murement réfléchi, de l’ambassadeur Okoto.

Au personnel congolais affecté à ce bureau, l’ambassadeur Okoto leur

a exhorté au sens élevé de lucidité dans la gestion des investisseurs

chinois à la recherche des débouchées en RDC. Il n’est pas question de

rester embrigader dans des considérations tribalo-ethniques qui

n’apportent rien au pays. L’heure est venue où ce genre de pratiques

doivent être bannies pour laisser place à l’intelligence et à la

méritocratie a conclu l’ambassadeur Jean Charles Okoto.

Yves Kadima