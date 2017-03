Chant de la victoire pour Etienne Tshisekedi

Mêmes les étoiles expirent aussi,

Quand, dans l’alternance des saisons nombreuses,

Elles ont tout donné à la terre aride,

Et le rêve, et la beauté, et l’espérance.

Te voici d’un linceul blanc vêtu

En route vers l’empirée

D’où un jour tu as surgi comme

Une étincelle d’un brasier ardent.

Le bras Levé,

La médiane et l’index ouverts

Tu es venu dans ce village de ronces

Sur le visage comme à l’horizon

La lueur du soleil levant sur les lèvres

Tes deux doigts ouverts : la médiane et l’index

Sont deux tisons enflammés

Que nous attiserons encore et toujours

Pour entendre le chant de la victoire.

Nous l’entendrons dans le vent qui souffle

Et dans l’eau des pluies qui ruisselle ;

Nous le lirons dans l’azur bleu du ciel

Et dans les couleurs de l’arc-en-ciel.

Et nous chanterons encore et toujours

L’honneur de l’homme qui ne marche

Ni ne crache sur les textes lumineux

Qui drapent et ceignent l’homme de dignité.

Tes deux doigts ouverts : la médiane et l’index

Sont deux tisons enflammés

Que nous attiserons encore et toujours

Pour entendre le chant de la Victoire.

Victoire de la vérité sur le mensonge

Du courage sur la peur

De la liberté sur la servitude

Victoire de la lumière sur les ténèbres.

Mêmes les étoiles expirent aussi

Quand, dans l’alternance des saisons nombreuses,

Elles ont tout donné à la terre aride :

Et le rêve, et la beauté, et l’espérance.

Là où tu vas de ton pas lent et lourd

Les combattants de la Démocratie t’ont précédé Pour t’accueillir et

t’offrir le trône

Que ne rongent ni mites ni vermines.

Daigne leur apporter la corbeille pleine de salutations Des

combattants libérés de la peur

Bâtisseurs d’un Congo nouveau, d’une Afrique

Nouvelle de l’alternance saisonnière sur le trône.

Salue-les tous, l’un après l’autre

Salue aussi ceux dont les noms

Ne résisteront pas à la tempête de sables

Et à l’eau des pluies qui ruisselle

Salue-les tous de la même façon :

Bras doit lever, la médiane et l’index ouverts

La lueur sur le visage comme à l’horizon

D’un soleil levant sur les lèvres

Mêmes les étoiles expirent aussi,

Quand, dans l’alternance des saisons nombreuses,

Elles ont tout donné à la terre aride :

Et le rêve, et la beauté, et l’espérance.

Casablanca,

le 18 février 2017

Bertin MAKOLO MUSWASWA

Professeur à l’UNIKIN

Facultés de Lettres