Centre Lindonge : émouvante passation de pouvoir entre le Cardinal Monsengwo et Mgr Ambongo

Le Centre Lindonge, siège de l’Archevêché de Kinshasa, a accueilli

hier jeudi 1er novembre 2018, la cérémonie de passation de pouvoir

entre le Cardinal Laurent Monsengwo Pasinya, Archevêque Métropolitain

de la ville de Kinshasa, démissionnaire depuis le 07 octobre 2017, et

Mgr Fridolin Ambongo, que le Pape François venait de désigner, à la

même date, comme nouveau chef de l’Eglise catholique de Kinshasa.

L’émotion était à son comble parmi les « invités » triés sur le volet

et rassemblés dans la chapelle des lieux.

Au plan du Droit Canon, le nouveau ministère de Mgr Ambongo a

commencé hier. Mais, pour des raisons protocolaires, sa présentation

aux paroissiens, religieuses et religieux de la capitale est

programmée pour le dimanche 25 novembre, jour de la fête de

Christ-Roi. Un procès-verbal a sanctionné l’événement, lequel a été

signé par le Nonce Apostolique, le Cardinal Monsengwo et Monseigneur

Ambongo.

Mais avant d’en arriver là, le Cardinal Monsengwo, parlant avec une

voix nouée par l’émotion, a commencé par remercier le Saint Père, le

Pape François, de l’avoir élevé au rang de Cardinal et admis au

Conseil des Cardinaux, mais aussi d’avoir accepté avec amabilité sa

démission de ses fonctions lui présentée le 07 octobre 2018 et d’avoir

également pensé à consacrer son départ à la retraite définitive par la

désignation de Mgr Ambongo, un de ses tout proches et fidèles

collaborateurs, à sa succession. Il a exprimé toute sa gratitude à ce

prélat qui l’a accompagné dans la pastorale de manière franche et

efficace pendant les 12 mois de « transition » et le voeu de le voir

poursuivre l’œuvre d’édification de la maison de Dieu à Kinshasa.

Le Cardinal Monsengwo a tenu à rendre aussi un hommage posthume à ses

prédécesseurs à la tête de l’Archevêché de Kinshasa, à savoir Mgr

Félix Scalais (1953- 1964), le Cardinal Malula (1964- 1989) et le

Cardinal Etsou (1991- 2006). C’était aussi l’occasion, pour lui, de

dire grand merci à tous les évêques, prêtres, religieuses, religieux,

diacres, « Bakambi », « Bayangeli » et fidèles pour l’avoir suivi

fidèlement le mot d’ordre qui leur avait été donné lors de son

avènement à la tête de l’Eglise catholique de Kinshasa, à savoir «

Kinshasa, lève-toi…et resplendit à la lumière du Christ » ( Kinshasa

telema pe ongenga o mwinda mwa Kristu). Enfin, il a rappelé à tous la

sauvegarde de cet héritage religieux pour que la « semence donne

davantage de nombreux fruits » et réitéré sa disponibilité à rendre

service à l’Eglise en cas de besoin.

Intervenant pour la circonstance, Mgr Fridolin Ambongo a adressé ses

remerciements à la fois au Pape François pour avoir porté son choix

sur sa personne en qualité de nouvel Archevêque Métropolitain de

Kinshasa, mais au Cardinal Monsengwo pour la franche collaboration qui

a caractérisé leur travail de mars 2018, date de sa nomination comme

Evêque Coadjuteur jusqu’à sa titularisation.

Tout en se félicitant de son étroite collaboration avec Mgr Edouard

Kisonga, l’unique Evêque Auxiliaire encore en poste à Kinshasa après

l’affectation de ses anciens collègues ailleurs, il a émis le vœu de

voir le Saint Père renforcer son équipe avec la nomination de nouveaux

Evêques Auxiliaires. Compte tenu de l’immensité et de la délicatesse

de la mission qui l’attend, il a demandé à tous les chrétiens

catholiques de Kinshasa de beaucoup prier pour lui afin qu’il puisse

s’acquitter correctement de sa pastorale. Enfin, il a pris date avec

les paroissiens de Kinshasa le 25 novembre 2018 pour donner les

détails de son plan de travail.

Pour boucler la boucle, le Nonce Apostolique a pris l’image de Jésus

ayant fait le choix de ses douze apôtres à partir du Lac Tibériade

pour souligner que c’est pareil pour le Saint père dans le choix de

ses « apôtres » à l’Archevêché de Kinshasa. Aussi a-t-il invité Mgr

Ambongo à continuer à se placer sous la protection de Jésus-Christ, le

plus « Grand Pasteur » de l’Eglise Catholique. A son tour, il a

exhorté les paroissiens de Kinshasa à accompagner leur nouvel

Archevêque dans la prière, car il aura besoin de tout le monde –

prêtres, consacrés, laïcs, catéchistes et fidèles dans la conduite de

son ministère. Ainsi a été refermée la page de l’apostolat du Cardinal

Monsengwo, qui a passé dix ans à la tête de l’Archevêché de Kinshasa.

