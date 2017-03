Centre Interdiocésain : une commission spéciale pour 53 postes ministériels

Au total, 53 postes de ministres et vice-ministres sont à répartir entre la Majorité Présidentielle, le Rassemblement des Forces Politiques et Sociales Acquises au Changement, l’Opposition et la Société civile, signataires de l’Accord du 18 octobre 2016, la Société

civile non signataire de l’Accord de la Cité de l’Union Africaine, le Front pour le Respect de la Constitution en vue de la mise en place du Gouvernement de large union nationale. A cet effet, la Cenco (Conférence Episcopale Nationale du Congo), qui pilote les discussions

relatives à la mise en œuvre de l’Arrangement Particulier, avait fait accepter, dès le jeudi 16 mars 2017, par toutes les parties prenantes, l’option de la mise sur pied d’une commission restreinte chargée de préparer la mouture gouvernementale à présenter en plénière.

Celle-ci, apprend-on, s’est effectivement mise au travail hier mardi

21 mars au Centre Interdiocésain. Les habitués de ce site ont reconnu

dans la foulée, entre autres personnalités, Adolphe Lumanu et Me

Norbert Nkulu pour la Majorité Présidentielle, Delly Sessanga, Martin

Fayulu, Valentin Mubake pour le Rassemblement, Eve Bazaiba pour le

compte du Front pour le Respect de la Constitution, Azarias Ruberwa,

Steve Mbikayi et Jean-Lucien Busa pour l’Opposition signataire de

l’Accord de la Cité de l’Union Africaine.

Le travail des « experts » consistait à fixer définitivement les

quotas des ministères et vice-ministères à allouer à chaque partie

prenante ainsi que leur identification. A en croire des indiscrétions

échappées hier du Centre Interdiocésain, il est possible que les

résultats de cette commission restreinte soient soumis ce mercredi

après-midi à l’appréciation de la plénière pour adoption. Si tel est

le cas, la prochaine étape pourrait être celle de l’examen de la

composition et des animateurs du Conseil National de Suivi de l’Accord

du 31 décembre 2016, de la CENI (Commission Electorale Nationale

Indépendante), du CSAC (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la

Communication), du chronogramme d’exécution de l’Accord du 31 décembre

2016 et de son Arrangement Particulier. Sauf imprévu, les divergences

qui opposent les parties prenantes pourraient être vidées par le biais

des commissions restreintes, avant la cérémonie de clôture définitive

des négociations annoncée pour le lundi 27 mars 2017.

Eric Wemba