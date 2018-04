CENI : plus de 6 millions de faussaires !

Les chiffres des doublons et mineurs enrôlés par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) dans le cadre du cycle électorale de 2018-2019 et publiés le vendredi 06 avril 2018 a procuré des sueurs froides à plus d’un Congolais soucieux de participer à des élections transparentes. Avec un taux de faussaires qui dépasse les 10 %, le problème de la fiabilité des statistiques des personnes réellement qualifiées pour prendre part aux scrutins se pose avec acuité.

Les responsables de cette institution d’appui à la démocratie devraient expliquer au commun de nos concitoyens comment plus de six millions de « faussaires » ont pu infiltrer un mécanisme d’enrôlement présumé verrouillé, où les doublons auraient dû être détectés en amont, au moment même de la capture des données relatives à leur identité, âge, lieu de résidence, sexe, état civil, etc. ?

Pourquoi la CENI n’a-t-elle ciblé que deux catégories de faussaires, à savoir les doublons et les mineurs, alors que des milliers, sinon des millions d’étrangers ont aussi infiltré le fichier électoral, notamment au Sud-Ubangi, au Nord-Ubangi, en Ituri, au Nord-Kivu, au Sud-Kivu, au Tanganyika, où des forces négatives font la loi et où vivent de fortes colonies de réfugiés centrafricains, sud-soudanais, ougandais, rwandais, burundais et autres ? A Kinshasa comme dans plusieurs villes du pays, nombre d’Africains se sont fait délivrer des

cartes d’électeurs moyennant espèces sonnantes et trébuchantes.

Pourtant, parmi les précautions élémentaires arrêtées en marge des

opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs, il était

exigé des requérants de la carte d’électeur de se munir soit de leur

ancienne carte de 2011, soit d’une attestation de perte de pièces,

soit de leur passeport, soit de leur permis de conduire, soit de deux

témoins qui devaient attester de leur lieu de résidence et de leur

congolité.

Au vu du « potopoto » qui a entouré l’enregistrement des électeurs,

chacun est en droit de douter de tout : statistiques brutes des

électeurs et statistiques partielles

Face un serveur central encore et toujours inaccessible aux témoins

des partis politiques et aux observateurs neutres, il est difficile de

croire à un toilettage exhaustif et objectif du fichier électoral. En

sortant brutalement de ses « laboratoires » un tableau présumé

actualisé et complet des électeurs, province par province, sans audit

et sans témoins, la CENI, au lieu de rassurer, a davantage installé

les doutes dans les esprits.

Le triste constat à faire est que le doute plane sur l’ensemble du

corps électoral, quand on pense notamment aux provinces telles que

l’Ituri, le Nord-Kivu et le Sud-Kivu, touchées par l’insécurité

récurrente depuis une vingtaine d’années et qui affichent des

statistiques d’électeurs dépassant le million, voire les deux millions

d’âmes. C’est assez curieux que des entités territoriales au taux

ahurissant de déplacés internes, où nos compatriotes sont tués tous

les jours par des forces négatives, présentent des statistiques

d’électeurs plus élevées que celles n’ayant connu aucun conflit armé

depuis plus de deux décennies et créditées d’un fort taux de

croissance démographique.

Lorsque l’on s’attarde sur le chiffre de plus de 40 millions

d’électeurs contre plus de 6 millions de doublons, l’on a du mal à

résister à la tentation d’affirmer que les cartes d’électeurs, comme

en 2005 et en 2011, ont été distribuées comme des cacahuètes en 2017

et 2018. La Ceni reconnaît d’ailleurs la forte « pollution » du

fichier électoral par ses propres cadres et agents, contre qui elle

brandit des sanctions administratives et des poursuites judiciaires.

La question de fond reste à savoir s’il faut réellement accorder du

crédit à un fichier électoral tenu secret par la centrale électorale

nationale, et par ricochet la clef de répartition des sièges par

circonscription électorale. Le sentiment qui va continuer à habiter la

majorité de nos compatriotes est que le jeu électoral est faussé à la

base, avec tous les risques que cela ait un impact négatif sur les

résultats des scrutins, en décembre 2018 d’abord avec les élections

présidentielle, législatives nationales et provinciales, et plus tard

avec celles des sénateurs, gouverneurs de provinces, maires et maires

adjoints des villes, bourgmestres et chefs des secteurs. Kimp

Tableau des électeurs enrôlés par province

1. Bas-Uélé : 474.932

2. Equateur : 969.381

3. Haut-Katanga : 2.461.838

4. Haut Lomami : 1.313.985

5. Haut Uélé : 1.229.875

6. Ituri : 2.236.607

7. Kasaï : 1.500.525

8. Kasaï Central : 1.556.729

9. Kasaï Oriental : 1.081.248

10. Kinshasa : 4.557.019

11. Kongo Central : 1.926.040

12. Kwango : 980.814

13. Kwilu : 2.313.568

14. Lomami : 1.232.359

15. Lualaba : 1.023.342

16. Maindombe : 966.820

17. Maniema : 1.028.045

18. Mongala : 971.983

19. Nord-Kivu : 3.863.721

20. Nord-Ubangi : 3.863.721

21. Sankuru : 1.267.610

22. Sud-Kivu : 2.554.513

23. Sud-Ubangi : 1.306.451

24. Tanganyika : 1.164.710

25. Tshopo : 1.221.150

26. Tshuapa : 775.538