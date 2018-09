CENI : l’ODEP déplore la mauvaise politique de passation des marchés

Les procédures des passations des marché pour l’acquisition des kits

électoraux, les avions, les véhicules, et autres laissent à désirer,

selon l’Observatoire de la Dépense Publique, (ODEP). C’est dans un

rapport publié par cette organisation de la société civile que

celle-ci a donné ses avis et considérations. Selon les membres de

cette organisation, ce travail a été réalisé dans l’objectif d’évaluer

les processus d’acquisition des matériels, équipements et fournitures

de la CENI, conformément à la Loi relative aux marchés publics, a fait

savoir Florimond Muteba et Pius Mbwes lors des échanges, le vendredi

le 31 août au Restaurant Le Délices avec les différentes organes de

contrôle de la République Démocratique du Congo, à savoir députés,

structures de contrôle telles que la Cour des Comptes, ARM, ARMP,

DGCMP et autres. Cependant, les membres de la CENI invités à cette

rencontre n’ont pas répondu à l’invitation alors qu’il était question

de leur présenter un rapport global qui prend en compte les opérations

des passations des marchés entre 2014 à 2017 d’une part, et, les

ajouts spécifiques de l’année en cours d’autre part.

VOICI LE RAPPORT REPRENANT LES GRANDES LIGNES DE L’ANALYSE SUR LE

CONTROLE CITOYEN SUR LES DIFFERENTS MARCHES PUBLICS EFFECTUES PAR LA

CENI DE 2014 A 2017

OBJECTIF DE L’ANALYSE

L’objectif global de cette analyse consiste à évaluer et rendre

publics les processus d’acquisition des matériels, équipements et

fournitures de la CENI conformément à la Loi relative aux marchés

publics.

ETENDUE DE L’ANALYSE

Les aspects sur lesquels l’étude va s’appesantir sont les suivants :

• L’opérationnalité du système de passation des marchés publics

(phases : prérequis (préparation de la consultation, l’établissement

du DAO, le choix de la procédure et du type de marché, évaluation des

candidatures et/ou des offres, attributions, notification et

publication), Exécution (exécution technique et exécution financière);

• Les différents marchés effectués ;

• Le mode de recrutement des entrepreneurs/ fournisseurs qui ont gagné

les marchés ;

• Les coûts des matériels, équipements et fournitures ;

• Les coûts de services fournis.

METHODOLOGIE

Pour conduire cette analyse, l’ODEP va utiliser l’approche

participative pour collecter les données. L’approche participative va

permettre de collecter les données in situ en vue d’appréhender toutes

les réalités ayant prévalu au cours de la passation et de l’exécution

des marchés publics en rapport avec les acquisitions des matériels,

équipements et fournitures de la CENI. Pour collecter l’ensemble des

données, les techniques suivantes seront utilisées : l’enquête, les

focus groups et l’étude documentaire.

Pour avoir un maximum d’informations, les acteurs clés du système de

passation des marchés publics en l’occurrence, la CENI, l’Autorité de

régulation des marchés publics, la Direction générale du contrôle des

marchés publics seront tous approchés.

Pour ce faire, les étapes suivantes seront suivies, à savoir :

 Rédaction des fiches de collecte des données ;

 Validation des fiches de collecte des données ;

 Collecte des données auprès de l’Autorité de Régulation des Marchés

Publics (ARMP), la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics

(DGCMP) et de la CENI ;

 Étude documentaire;

 Validation de l’analyse par une équipe d’expert de la société civile.

II.4. CONSTATS MAJEURS

II.4.1. Indicateurs significatifs de marchés publics de 2014-2017

De 2014-2017, les marchés préparés par la CENI et renseignés dans le

plan de passation des marchés transmis à l’ARMP et à la DGCMP sont les

suivants :

 Acquisition des véhicules terrestres pour la CENI ;

 Recrutement d’un fournisseur de technologie short Message service

pour envois des SMS en masse (BULK SMS) et l’acquisition des matériels

informatiques avec la firme ROUTESMS ;

 Acquisition de 97 véhicules (PICK-UP) au profit de la CENI avec la

société DINA INTERNATIONAL GENERAL TRADING ;

 Fourniture des Kits d’enrôlement, des cartes d’électeurs et des

sources d’énergie pour la RFE par la CENI.

Il est observé qu’entre 2014 et 2017, le Parlement a voté pour les

opérations électorales un budget de l’ordre de 1 517 279 706,12 USD .

Le montant payé par le Gouvernement s’élève à 483 515 758,58 USD

soit 31,86%. Le montant reçu et déclaré par la CENI dans ses rapports

(2014-2015 ; 2015-2016 et 2016-2017) est de 652 048 940,4 USD. Entre

le montant déclaré par la CENI et celui reconnu par le Ministère du

budget, il s’observe un écart de 168 533 181,82 USD. Ce qui laisserait

croire que la CENI a l’habitude de recevoir des fonds non engagés. Ce

comportement viole l’article 103 alinéa 2 de la Loi relative au

finances publique.

Selon les rapports d’activités de la DGCMP et l’ARMP de 2014, 2015 et

2016, le coût global des marchés passés par la CENI entre 2014-2017

est de 421 554 451,87 USD. De ce fait, il se dégage un écart de 230

494 488,53USD par rapport aux fonds des élections électorales reçus

par la CENI.

II.4.2. De la Transparence du processus et de publicité

L’ODEP félicite la CENI pour avoir tenu dans la transparence, en

associant les soumissionnaires ou leurs délégués, des observateurs et

des journalistes, notamment de l’UE, de la MONUSCO et du PNUD/PACEC,

la cérémonie d’ouverture des plis lors de la procédure d’acquisition

des matériels électoraux (Kits d’enrôlement, source d’énergie et

cartes d’électeurs).

En dehors de celle-ci, la passation des marchés publics par la CENI,

de manière globale, respecte faiblement le critère de transparence.

L’ODEP note l’absence de publicité pour 80% des marchés passés par la

CENI, ce qui annulerait en principe toutes les procédures engagées par

celle-ci.

II.4.3. De l’élaboration d’un plan de passation des marchés

L’absence d’élaboration d’un plan de passation des marchés annuel

démontre la nécessité pour cette institution d’appui à la démocratie

de se doter de manière urgente d’une cellule des projets et de

passation des marchés publics.

De ce fait, il est difficile à l’heure actuelle de ventiler de

manière claire, le nombre de marchés publics programmés par la CENI

pour une année budgétaire. L’absence d’une bonne planification en

début d’année ne permet pas à la CENI d’effectuer selon la Loi

relative au finances publique une commande publique, dont les

préalables sont les suivants : « l’identification des projets,

l’évaluation de l’opportunité, l’intégration des besoins dans le cadre

d’une programmation budgétaire, la disponibilité des crédits, la

planification des opérations de mise en concurrence, le respect des

obligations de publicité et de transparence, le choix de l’offre

économique la plus avantageuse ».

II.4.4. De l’émission d’ANO, autorisation spéciale et contrôle

Les marchés passés par la CENI reçoivent l’avis de non objection de

la Direction de contrôle des marchés publics.

Cependant, le recours par la CENI de manière fréquente aux

autorisations spéciales, contraire à la Loi, démontre la légèreté dans

laquelle sont traitées les affaires de l’Etat et ne le met pas en

confiance vis-à-vis des parties prenantes au processus électorale.

Ceci ne permet pas à la CENI de choisir, sans négociation avec les

candidats, l’offre économiquement la plus avantageuse, évaluée sur la

base de critères objectivement portés à la connaissance des candidats

et exprimés en terme monétaire.

Le contrôle a priori des marchés publics, qui est assuré par l’ARMP

et la DGCMP, ne permet pas de garantir la transparence du processus de

passation des marchés publics passés par la CENI. Il est à constater

que même l’organe d’approbation des marchés conclus à l’issus d’un

appel d’offre international (le Premier Ministre) autorise

l’exécution d’autant des marchés en mode spécial.

De son côté, le Parlement, l’Inspection Générale des Finances et la

Cour des Comptes n’exercent pas pleinement leurs rôles dévolus par les

différentes Lois du pays, notamment la constitution et les Lois

organiques les régissant.

II.4.4. Du règlement des différents

Entre 2014-2017, les marchés passés par la CENI ont connu deux

dossiers différents :

• Décision de suspension provisoire n°18/15/ARMP/CRD du 19/08/2015 du

marché relatif au recrutement d’un fournisseur pour la mise en place

d’un système de transmission rapide et sécurisée des données

électorales ;

• Décision de lever la procédure d’attribution de marché de

recrutement d’un fournisseur pour la mise en place d’un système de

transmission rapide et sécurisée des données électorales par la CENI

(décision n°23/15/ARMP/CDR du 7/09/2015).

En plus, l’Autorité de régulation des marchés publics n’a réalisé

aucun audit sur les marchés de la CENI.

II.4.5. Du choix des prestataires et fournisseurs.

L’ODEP constate la persistance par la CENI des choix des

fournisseurs/prestataires internationaux au détriment des locaux, qui

sont recrutés uniquement comme agents électoraux et ne bénéficient que

de peu d’avantage. Ceci ne favorise pas la création d’emploi, ne

permet pas à l’Etat de bénéficier de certains avantages fiscaux,

notamment la perception de l’IPR par la DGI.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

La mise à la disposition du grand public, par le Ministère du Budget

(direction de préparation et du suivi budgétaire) et des finances

(direction de la reddition des comptes), la Direction Générale de

Contrôle des Marchés Publics (CGMP) et l’Autorité de Régulation des

Marchés Publics (ARMP), la CENI, des rapports et autres documents

relatifs à la passation des marchés témoigne de la volonté du

Gouvernement à l’amélioration de la transparence dans la procédure de

la commande publique des équipements pour le déroulement des

opérations électorales.

Toutefois, beaucoup d’efforts restent à fournir pour assurer la

transparence de la passation des marchés publics au niveau de la CENI.

L’absence de planification des marchés publics à passer au cours de

l’exercice budgétaire et de publicité du plan de passation des marchés

publics (PPM), des dossiers d’appel d’offre, des certaines décisions

d’attribution provisoire ou définitif des marchés publics ; le recours

fréquent à des autorisations spéciales, même pour l’acquisition des

véhicules, risqueraient de décrédibiliser la CENI vis-à-vis des

parties engagées au processus électoral.

Face à ce tableau sombre, l’ODEP éprouve des inquiétudes sur le

respect strict de la Loi relative aux marchés publics, par la CENI,

pour les opérations électorales à venir.

Pour la transparence et une meilleure utilisation des fonds publics,

l’ODEP formule les recommandations suivantes :

Au Parlement

 D’auditer la CENI sur l’utilisation des fonds alloués aux opérations

électorales et d’en informer le peuple congolais ;

Au Premier Ministre

 Prendre un décret limitant l’étendue et fixant les règles des

autorisations spéciales des marchés passés par la CENI. Ce qui

éviterait la complaisance dans la procédure des marchés passés par la

CENI ;

A la DGCMP

 Assurer de manière rigoureuse le respect de la procédure des marchés

passés par la CENI ;

ARMP

 Réaliser un audit sur les marchés passés par la CENI;

 Publier en temps utile le PPM, le DAO, les décisions d’attribution

provisoire ou définitive des marchés passés par la CENI ;

 Assurer de manière effective, la régularité des marchés publics

passés par la CENI ;

CENI

 Respecter à la lettre la procédure des marchés publics en RDC ;

 Publier en temps utile le PPM, le DAO, les décision d’attribution

provisoire ou définitive des marchés en temps utile pour crédibiliser

le processus électoral ;

 Limiter le recours intempestif à la procédure d’urgence. Car, elle

empêche la concurrence et la transparence des marchés publics.

Le Comité Exécutif de l’ODEP