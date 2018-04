CENI : les jeunes des confessions religieuses sensibilisés

Une séance d’information entre la CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante) et des jeunes des confessions religieuses de Kinshasa, membres du consortium des réseaux des organisations féminines, a eu lieu le mardi 24 avril à la Maison des Elections (ex-Kin Mazière). C’était pour les exhorter à une participation consciente et responsable au processus électoral.

Sous le thème « Les jeunes et les grandes lignes du calendrier et de la loi électorale », ce forum était organisé par la Synergie des femmes des confessions religieuses avec l’appui technique de la CENI et de Counterpart International, avec l’appui financier de l’USAID et

de l’UKAID.

Il sied de noter que la rencontre avait comme but de sensibiliser les

femmes et particulièrement les jeunes filles de la Synergie des femmes

des confessions religieuses, en sigle « SFCR » à accéder à

l’information électorale liée à la loi électorale, au calendrier

électoral ainsi qu’à la machine à voter. L’objectif poursuivi est de

leur permettre de s’approprier toute initiative tendant à les faire

participer à l’information électorale, afin de les mettre à l’abri de

toute manipulation et d’avoir la bonne information sur les instruments

techniques et légaux auprès de la centrale électorale, de manière à

faire d’elles des artisans des élections libres et apaisées en RDC.

Isabelle MPOYO KAPUTO, membre du bureau de la coordination de la

Synergie des femmes des confessions religieuses, modératrice de la

rencontre, a exprimé sa gratitude aux femmes et aux jeunes pour leur

participation. Nzuzi MPIOSI Trésor, facilitateur à Counterpart

International,, a expliqué aux participantes les grandes lignes du

calendrier électoral et les innovations de la loi électorale, tout en

leur rappelant qu’elles doivent participer activement et massivement

au processus électoral. Il a été complété par Désiré MOLEKELA,

Directeur de la sensibilisation à la CENI.

ELIAM a encouragé les participantes à s’approprier et partager la

vision de la CENI, notamment à travers des rencontres d’échanges sur

les questions électorales.

400 éléments de la PNC

en recyclage

L’organisation des élections apaisées exige la participation de tous.

Au plan sécuritaire, il est important d’informer et former les

éléments des services chargés de la sécurisation sur le processus

électoral. C’est la raison pour laquelle, 400 éléments de la Police

nationale congolaise prennent part à un atelier de recyclage dans la

province du Kasai Central. Cet atelier de 14 jours prendra fin le 5

mai.

Les travaux se déroulent dans les installations de la MONUSCO. La

cérémonie d’ouverture a été présidée par le Secrétaire Exécutif

Provincial de la CENI, en présence du Chef de bureau a.i de la

MONUSCO, du Commandant de la ville de Kananga, représentant le

Commissaire Provincial de la PNC empêché, et du Coordonnateur de

l’UNPOL.

Dans son adresse, le Secrétaire Exécutif Provincial de la CENI a

rappelé aux éléments de la Police Nationale Congolaise (PNC) le rôle

qu’ils doivent jouer pour la sécurité du processus électoral. Ensuite,

il a fait un bref aperçu de la sécurisation des opérations de Révision

du Fichier Electoral (RFE), en se focalisant sur les points forts,

tout en demandant qu’on améliore les points faibles. Il a invité les

participants à la discipline et à la conscience dans la mission à

accomplir avant, pendant et après le 23 décembre 2018, jour des

scrutins combinés présidentiel, législatifs nationaux et provinciaux.

Dorcas NSOMUE