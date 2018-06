CENI : 1000 nouvelles machines à voter depuis hier à Kinshasa

«Le train des élections est en marche. Désormais, nous avons changé

l’adresse. Nous ne sommes plus sur le boulevard du 30 juin mais plutôt

à Bosolo, Bosenge, Kwilu, Boma, Lisala, Ikela, Djolu, Malemba Kulu,

Dekese, … » : telle est la déclaration faite par le vice-président de

la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), Norbert

Basengezi Kankatitima, lors de la réception de mille nouvelles

machines à voter, débarquées hier mercredi 13 juin 2018 à l’aéroport

de N’Djil, en provenance de Corée du Sud.

On indique que Jean-Pierre Kalamba, le rapporteur, Elodie Ntamwizinda

et bien d’autres membres de la plénière ont également assisté à leur

déchargement, avant de visiter l’entrepôt de la Ceni où sont gardés

les machines à voter, les groupes électrogènes, les ordinateurs ainsi

que d’autres kits électoraux.

S’adressant à l’opinion, Norbert Basengezi a souligné que ces mille

machines à voter font partie du lot devant servir à l’initiation des

électeurs à leur utilisation, notamment au niveau des communautés

religieuses, des états-majors des partis et regroupements politiques,

des organisations de la société civile, etc. L’objectif visé est de

permettre aux électeurs d’accomplir correctement leur devoir civique

lors des scrutins du 23 décembre 2018.

« Désormais, c’est l’œuvre de la base. Le débat est derrière nous

de dire que les machines vont se limiter au niveau des territoires et

de grandes villes… », a martelé le vice-président de la CENI. Il a

fait savoir, dans la foulée, que la firme sud-coréenne Merou Système

va livrer à la CENI 10 mille machines au mois de juin, 30 mille en

juillet, 36 mille en août et 36 mille autres en septembre.

Le défi de la centrale électorale, selon lui, est de voir sortir des

urnes, le 23 décembre 2018, dans la transparence, des députés

provinciaux et nationaux ainsi qu’un Chef de l’Etat réellement choisis

par le souverain primaire.

« Les machines sont là. Ca ne demande pas du français, ni des études

supérieures pour les manipuler. Même les illettrés peuvent le faire.

On n’a ni besoin du kikongo, ni du swahili. Ca ne demande que d’être

sensibilisé pour l’utiliser », a-t-i conclu.

Elections : le chef de la diplomatie espagnole rassuré

Dans la matinée d’hier, avant de se rendre à l’aéroport, le

vice-président de la CENI a eu une séance de travail avec le directeur

général/Afrique au ministère des Affaires étrangères d’Espagne,

Raimondo Robredo. Ce dernier a salué les avancées significatives

enregistrées dans les préparatifs des élections en République

Démocratique du Congo. A cette occasion, il a fait du soutien de son

pays au gouvernement congolais.

Le chef de la diplomatie espagnole a tenu ces propos après avoir pris

connaissance de la machine à voter, à l’issue de sa visite officielle

au siège de la CENI.

Norbert BASENGEZI, Vice-président de la CENI, a informé son hôte de

marque que les bureaux de réception et traitement des candidatures

pour les élections provinciales s’ouvrent le 24 juin 2018.

Dorcas NSOMUE