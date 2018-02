La CENCO salue l’arrivée de Madame Leila Zerrougui à la tête de la MONUSCO et lui souhaite un fructueux mandat

La Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO) salue l’arrivée de Madame Leila Zerrougui à la tête de la MONUSCO en qualité de Représentante Spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en République Démocratique du Congo (RDC), et lui souhaite un fructueux mandat.

La CENCO se réjouit de constater que l’actuelle Représentante

Spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en RDC a déjà

travaillé au pays et connaît déjà le terrain où elle est appelée à

évoluer.

Porteuse des aspirations légitimes du Peuple Congolais pour une

alternance politique apaisée en 2018, la CENCO prie Madame Zerrougui

d’appuyer de manière effective et sans relâche le processus électoral

en RDC, conformément à la Résolution 2348 du Conseil de sécurité des

Nations Unies, pour permettre à la jeune démocratie congolaise de

sortir de l’auberge, et aussi à avoir un regard attentif sur la

question des droits de l’homme.

La CENCO saisit cette occasion pour rappeler à l’actuelle

Représentante Spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies qu’elle

est une institution religieuse au service du bien commun et du peuple

congolais pour son bien-être qui passe par la consolidation de la

démocratie, le respect des droits de l’homme et de la dignité humaine,

dans la ligne des enseignements de l’Evangile. A ce titre, la CENCO

est disposée à collaborer avec la MONUSCO dans la mesure du possible.

La CENCO réitère ses voeux de bienvenue à Madame Leila et lui souhaite

succès dans sa mission pour une paix durable en République

Démocratique du Congo.

Fait à Kinshasa, le 13 février 2018

Abbé Donatien Nshole

Secrétaire Général de la CENCO