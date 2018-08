La Cenco appelle  aux élections inclusives et apaisées

1 Convaincus que seules les élections crédibles, transparentes et

inclusives sont la solution à la crise actuelle en RDC, les Evêques

membres de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO), en

leur qualité de garants de l’Accord de la Saint-Sylvestre, veilleurs

et éveilleurs des consciences, en vertu de leur mission prophétique,

encouragent et suivent de très près le processus électoral en cours.

2. A cette étape décisive du déroulement du calendrier électoral, à

savoir le dépôt des candidatures à l’élection présidentielle et aux

élections législatives, la CENCO félicite la CENI, les autorités du

pays et les acteurs politiques pour les efforts fournis jusqu’à ce

niveau. Elle souhaite que le processus électoral se poursuive en

conformité avec la constitution et l’Accord de la Saint Sylvestre et

soit ouvert à tous les candidats qui en remplissent les conditions et

se clôture dans la paix.

3. Cependant, la CENCO est vivement préoccupée par la volonté affichée

par’ ceux qui sont au pouvoir d’exclure certains candidats à la

Présidence de la République. A ce propos, la CENCO est très peinée par

le sort inacceptable réservé à Monsieur Moïse Katumbi, sujet

congolais, à qui les autorités refusent l’entrée dans notre pays, en

l’obligeant de rester à l’étranger.

4. Dans la perspective de l’application de l’Accord Politique Global

et Inclusif du Centre Interdiocésain, un tel traitement

ségrégationniste ne se justifie point et peut inutilement entraîner

des conséquences fâcheuses qu’il faut absolument éviter. A cet effet,

il est de notre devoir de pasteurs de prévenir à temps les

responsables de notre pays.

5. Il sied de rappeler que l’appartenance à une nation dont on se

reconnaît est un droit naturel reconnu les êtres humains partout au

monde et particulièrement dans notre Constitution qui stipule: «Aucun

congolais ne peut être ni expulsé du territoire de la République, ni

être contraint à l’exil, ni être forcé à habiter hors de sa résidence

habituelle» (Article 30, Alinéa 2). Elle ne saurait, de ce fait, être

violée, aliénée arbitrairement, refusée à un individu sous aucun

prétexte. Un tel refus ressemble, à plusieurs égards, à un déni

identitaire, qu’aucune société humaine ne peut aujourd’hui tolérer.

6. La CENCO exhorte vivement les autorités congolaises à revenir sur

leur décision en laissant notre compatriote Moise Katumbi entrer au

pays et déposer sa candidature comme tous les autres candidats. Nous

estimons que la vraie bataille, pour l’instant, doit être électorale,

dans le respect des droits de tous et de chaque individu, dans la paix

et l’égalité des chances. La crédibilité des scrutins est à ce prix.

En vraie Démocratie on ne se choisit pas les adversaires politiques.

C’est à la CENI qu’il revient de statuer sur la validité ou non d’une

candidature. Maintenir une telle décision est un grand recul pour la

démocratie.

7. Aussi la CENCO déplore et condamne-t-elle la violence, avec mort

d’hommes et d’énormes dégâts matériels, ayant prévalu ces jours-ci au

poste, frontalier de Kasumbalesa. Elle exhorte vivement les autorités

congolaises à faire preuve de retenue et de haut sens de

responsabilité, en veillant à la sécurité et à la protection de tous,

sans discrimination aucune. Les élections que le Peuple congolais

attend doivent être crédibles, transparentes et inclusives.

8. Que Dieu, qui nous a donné un pays merveilleux, veille sur notre

Peuple et lui accorde la paix par l’intercession de nos Bienheureux

Marie-Clémentine Nengapeta et Isidore Bakanja.

Fait à Kinshasa,

le 06 août 2018

Marcel Utembi Tapa

Président de la CENCO

Fridolon Ambongo

Besungu

Vice-Président de la CENCO