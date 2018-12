CELEBRATION DE DIX CHAMPIONS DES DROITS DE L’HOMME DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Objectifs:

1. Encourager ceux qui entreprennent, avec enthousiasme, la promotion

et la défense des droits humains.

2. Montrer des modèles de défenseurs des droits de l’Homme.

3. Inspirer les autres défenseurs des droits de l’Homme.

Critères de sélection des champions :

Par rapport au risque: Le champion fournit l’effort, pour faire

connaître le cas de violation des droits de l’Homme, nonobstant la

menace que profère le présumé violateur.

Par rapport à la portée: Le travail du champion est de portée

nationale. Il impacte l’opinion nationale et peut être répliqué dans

d’autres pays.

Par rapport à la fréquence: Le champion rappelle la situation de

violation, plusieurs fois, jusqu’à ce qu’intervienne une décision de

l’autorité compétente.

Par rapport à la qualité: Le travail du champion constitue une leçon

et un modèle qui inspire d’autres défenseurs des droits de l’Homme.

Par rapport à la constance: Le champion reste fidèle aux valeurs,

principes et standards universels.

Par rapport à la bravoure: Le champion peut avoir agi une seule fois,

de manière exceptionnellement héroïque.

NE PAS ETRE ASSOCIE A UN PARTI POLITIQUE ET VIVRE AU PAYS.

LES DIX CHAMPIONS DES DROITS DE L’HOMME DE LA RDC

1. TOP ONE Dr MUKENGERE MUKWEGE Denis, Directeur de la Fondation

PANZI et la « MUKWEGE Foundation » de Bukavu. A l’hôpital, il

administre des soins aux victimes des viols et violences sexuelles. A

travers ses deux Fondations, il dénonce, avec bravoure, les viols et

violences sexuelles utilisés comme arme de guerre. Et, il s’investit à

restaurer la dignité humaine des milliers des femmes victimes

d’atrocités barbares. Ce travail lui a valu le Prix Nobel de la Paix

2018.

2. TOP TWO Maître KAPIAMBA Georges, Président de l’Association

Congolaise pour l’Accès à la Justice (ACAJ) de Kinshasa. Il fait un

plaidoyer remarquable pour accroître la redevabilité du Gouvernement

et du Président KABILA, par rapport au droit d’accès à la Justice. Il

interpelle constamment, par ses lettres, le Ministre de la Justice et

le Procureur Général près la Cour de Cassation, sur les arrestations

arbitraires et détentions illégales des opposants politiques.

3. TOP THREE

(i) Madame KANDOLO Léonie,

(ii) Prof. NLANDU MAYAMBA Thierry,

(iii) Prof. NDAYWEL È NZIEM Isidore,

(iv) Prof. OKANA Justin,

(v) Mr TSHIOMBELA KABIENA Jonas,

(vi) Prof. EKOMBE EKOFO Gertrude,

(vii) Frère LUKENGU DIBINGA Julien et

(viii) Mr MBOKOLO NSEPE Francklin.

Les huit dirigeants du Comité Laïc de Coordination (CLC) ont su

matérialiser les différents appels des Evêques de l’Eglise Catholique

à la prise de conscience citoyenne. Ils ont organisé des marches

pacifiques demandant le respect de l’Accord politique de la Saint

Sylvestre 2016 qui consacre une rallonge d’une année au mandat échu du

Président Kabila (2016-2017), la décrispation politique et la

libération des prisonniers politiques. Ces manifestations ont

contribué à pousser le Président KABILA à renoncer au troisième mandat

présidentiel inconstitutionnel.

4. TOP FOUR TSHIVUADI TSHIVIS, Directeur Exécutif de Journaliste en

Danger (JED) de Kinshasa. Il milite pour la protection des

journalistes, dans l’exercice de leur métier. Il publie

remarquablement des rapports annuels sur l’état des libertés de la

presse, en RDC. En 2018, TSHIVUADI a mis en exergue les « Menaces,

agressions, arrestations et la censure » contre des journalistes. Son

organisation, JED a dénoncé 121 cas de violations des droits

d’informer et d’être informé en 2018, le même nombre de cas recensés

en 2017.

5. TOP FIVE LUSENGE Julienne, Présidente de Solidarité Féminine pour

la Paix et le Développement Intégral (SOFEPADI) de Beni. Elle est

parmi les premières à dénoncer les viols massifs contre les femmes de

l’Ituri, par des miliciens dirigés par le Général Bosco NTANGANDA.

Elle continue à encadrer les victimes des viols et violences

sexuelles, à l’Est de la RDC, à travers SOFEPADI et le Fond pour la

Femme Congolaise (FFC).

6. TOP SIX MASIKA BIHAMBA Justine, Directrice de Synergie des Femmes

pour les Victimes des Violences Sexuelles (SFVS) de Goma. Elle

travaille, sans relâche, à faire connaître la dégradation continue des

conditions de vie des femmes victimes des viols commis par des

miliciens, en milieux ruraux. Les victimes d’actes perpétrés par

différentes rebellions, notamment, le Rassemblement des Congolais la

Démocratie (RCD), le Congrès National pour la défense du peuple (CNDP)

et le Mouvement du 23-Mars (M23), au Nord-Kivu.

7. TOP SEVEN Maître KATENDE MUKENDI Jean-Claude, Président de

l’Association Africaine de défense des droits de l’Homme (ASADHO) de

Kinshasa. Il rappelle, continuellement et publiquement, le devoir du

Chef de l’Etat à rendre compte à la population ainsi que la

responsabilité personnelle du Président KABILA Joseph, par rapport à

la mauvaise gouvernance politique et économique de la RDC. Il diffuse

quotidiennement des « opinions libres » dans les médias sociaux.

8. TOP EIGHT MUTOMBO KIESE Rose, Présidente de la Concertation de la

Femme Congolaise (CAFCO) de Kinshasa. Elle milite contre les

discriminations à l’égard de la femme consacrées par les lois

congolaises. Sa mobilisation pour la parité Homme-Femme se focalise

sur les pratiques qui assujettissent la femme aux contraintes sociales

et culturelles qui la privent de sa liberté.

9. TOP NINE TSHIMBALANGA Jacques de la Coalition Nationale de

l’Education pour Tous (CONEPT) de Kinshasa. Il est engagé, depuis des

décennies, en faveur de la « la réforme du financement de l’éducation

», en collaboration avec le Réseau des Professionnels des Médias pour

l’Education pour Tous (REPROMEPT). En particulier, il vise « la

suppression des frais de scolarité imposés aux parents dans les écoles

publiques et l’abandon des pratiques qui portent atteinte à

l’éducation au pays ».

10. TOP TEN SENGHA PANDA SHALA Gloria des mouvements des jeunes :

Lutte pour le Changement (LUCHA) et Vigilance Citoyenne (Kinshasa).

Elle a initié la campagne avec un mégaphone, dans les rues et marchés

de Kinshasa, appelant au changement du comportement citoyen en faveur

des valeurs démocratiques, sur terrain et non seulement dans les

médias sociaux. Ses multiples arrestations par la police attirent

l’attention de la communauté nationale et internationale sur l’état

des droits de l’Homme en RDC.

Contact : Maître TSHISWAKA MASOKA HUBERT, Tel : 00243851103409

VISION: « Une société dont les membres sont éduqués et contribuent au

respect ainsi qu’à la promotion de leurs droits fondamentaux, afin

qu’ils bénéficient du développement intégral».

MISSION: « La recherche et la formation de l’expertise en matière des

droits humains».

OBJECTIF: «Produire des cadres et des matières qui contribuent au

respect et à la promotion des droits humains».