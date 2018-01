Catholiques – Pouvoir : c’est la guerre totale !

Après celles du dimanche 31 décembre 2017 et du dimanche 21 janvier 2018, les laïcs catholiques annoncent une nouvelle marche pour le dimanche 4 février 2018. A l’instar des deux premières, cette troisième manifestation aura la même exigence, à savoir l’application

stricte de l’Accord du 31 décembre 2016 appelé à régir une période de transition de 12 mois qui aurait dû s’achever en décembre 2017, avec une passation civilisée de témoin entre le président sortant et son successeur issu des urnes.

A dire vrai, ce n’est pas une surprise pour les observateurs qui

avaient déjà entendu des leaders laïcs catholiques, notamment Thierry

Nlandu, Isidore Ndaywel et Léonie Kandolo marteler, après les «

journées noires » précitées, qu’ils ne baisseraient les bras que

lorsqu’auront été remplis tous les préalables indispensables à

l’organisation d’une transition apaisée et d’élections démocratiques,

à savoir la libération des prisonniers politiques et d’opinions, le

retour au pays et en personnes libres d’opposants en exil, la

réouverture des médias fermés, la fin du dédoublement des partis

politiques, la restructuration de la CENI, l’engagement du Chef de

l’Etat à ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle,

etc.

Ainsi donc, la guerre est devenue totale entre l’Eglise catholique,

qui soutient sans réserve ses laïcs, et le gouvernement congolais, qui

l’accuse d’avoir dérapé de sa mission d’évangélisation et de prendre

partie en faveur d’un camp politique. A en croire des sources proches

du Comité Laïc de Coordination, initiateur des actions de contestation

contre le pouvoir en place, le modus operandi du 4 février 2018 va

être la copie conforme de celui mis en œuvre le 31 décembre 2017 et le

21 janvier 2018. Il va s’agir, une fois de plus, pour les chrétiens

catholiques et toutes les forces politiques et sociales qui se

mobilisent pour le respect de la Constitution et de l’Accord du 31

décembre 2016, de participer aux cultes dominicaux dans les paroisses

de leur choix, de se munir de bibles, capelets, rameaux et crucifix.

Au sortir des messes, des consignes précises leur seront données pour

des marches pacifiques : pas d’injures ou provocations, ni de pneus

brûlés, ni d’actes de violences, ni d’affrontements avec les forces de

l’ordre et de sécurité, etc.

Cette nouvelle marche peut paraître, après les répressions violentes

des deux premières, les morts, les blessés et les arrestations y

enregistrés, comme un défi des laïcs catholiques à l’endroit du

pouvoir en place, au regard de l’impressionnant déploiement des

troupes de l’armée et de la police ainsi que des matériels

d’intervention ( véhicules de transport de troupes, camions porteurs

de citernes d’eau chaude, gaz lacrymogènes, fusils d’assaut, balles

réelles comme en caoutchouc, cagoules, etc) pour faire échec à leur

initiative. Face d’une part à la détermination des chrétiens

catholiques et leurs « alliés naturels » à marcher dans les rues de

Kinshasa et des provinces (leaders et militants de l’opposition,

activistes des droits humains, chômeurs, pauvres, sans-abri, enfants

de la rue, étudiants, fonctionnaires clochardisés et autres exclus de

la société) et d’autre part aux ordres permanents d’attaque et de tirs

qui semblent avoir été donnés aux hommes en uniforme, une nouvelle

page noire de l’histoire de la RDC est en chantier.

Un grand fossé sépare désormais l’Eglise catholique et le pouvoir en

place à Kinshasa depuis que, à deux reprises, le Clergé catholique a

enregistré des attaques systématisées des policiers et militaires

armés jusqu’aux dents sur des paroissiens, des religieux et

religieuses ainsi que la profanation des lieux de cultes. Cette

fracture va d’autant grandissante que le gouvernement ne cesse de

saluer, à chaque occasion, le « professionnalisme » des forces de

l’ordre et de sécurité, dont la mission fondamentale est de prévenir

des atteintes à l’ordre public et de rétablir le calme en cas de

trouble.

Tout est à craindre pour la journée du dimanche 04 février 2018 si

les laïcs catholiques reçoivent, aux quatre coins du pays, des «

renforts » des millions des laissés pour compte de la société

congolaise et si les forces de l’ordre, comme par le passé,

s’illustrent par l’usage incontrôlé des matraques, gaz lacrymogènes et

gâchettes de leurs armes.

Kimp