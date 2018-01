Caritas a remis 4 motos aux communautés dépendantes de la forêt

L’Abbé Eric Abedilembe, premier secrétaire exécutif adjoint de l’asbl/Caritas-Congo, a remis quatre motos aux représentants des organisations membres du REPALEF (Réseau des Populations Autochtones et Locales pour la Gestion Durable des Ecosystèmes Forestières de la RDC). La cérémonie de remise a eu lieu hier mardi, 23 janvier 2018, au siège de Caritas-Congo, dans la commune de la Gombe. Un don consenti dans le cadre du « Projet d’Appui aux Communautés Dépendantes de la Forêt en RDC (PACDF) ». Il a rappelé que le PACDF s’appuie actuellement sur le « Mécanisme spécial de dons dédié aux peuples autochtones et communautés locales », une fenêtre spéciale additionnelle du Projet d’Investissement des Forêts (PIF) financés par

le Fonds National REDD.

Il a signalé que le projet PACDF est constitué de trois composantes

visant respectivement le renforcement des capacités dans le processus

de gestion des forêts et des terres liées à la REDD+ ; le soutien de

la gestion durable et communautaire des forêts et des terres, et

enfin, le renforcement des capacités pour la mise en œuvre des

activités de développement et la consolidation de la circulation

d’information entre les populations autochtones et les communautés

locales. Il a conclut que c’était dans le cadre de la troisième

composante que son organisation, la Caritas-Congo, a signé un contrat

avec le REPALEF pour assurer la gestion des plaintes et le suivi de

satisfaction des microprojets afin de faire remonter les informations

liées à la satisfaction des communautés jusqu’au comité de pilotage.

Il convient de noter que le contrôle et la mesure du taux de

satisfaction effectués par le REPALEF visent à s’assurer que les

communautés tirent véritablement profit du projet et que les

populations autochtones et les communautés locales traitent de manière

adéquate les éventuelles réclamations. Pour l’Abbé Eric Abedilembe,

les motos remises dans ce cadre vont faciliter des visites et tournée

régulières des points focaux installés dans quatre provinces, à

savoir, Kasaï-Oriental ; Kasaï-Central ; Maï-Ndombe et Tshiopo pour

collecter des plaintes sur base d’un calendrier public et prévisible,

et s’assurer que le projet est correctement mis en place avec la

participation des populations autochtones et les communautés locales.

Il a terminé son mot de circonstance en affirmant la volonté de son

organisation de ne ménager aucun effort pour conduire à bien les

projets lui confiés et en remerciant ses partenaires que sont la

Banque mondiale et le Fonds National REDD. A sa suite, les

représentants des organisations membres du REPALEF lui ont également

témoigné leur reconnaissance. SAKAZ