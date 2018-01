Le Cardinal Monsengwo s’interroge : comment peut-on tuer des hommes, des femmes et des enfants chantant des cantiques ?

Très peiné mais nullement abattu, le Cardinal Laurent Monsengwo Pasinya a adressé hier mardi 23 janvier 2018, à partir de son cabinet de travail, au Centre Lindonge, dans la commune de Limete, son message de compassion, de solidarité et de réconfort à ses paroissiens de la ville de Kinshasa victimes d’une violente répression policière le dimanche 21 janvier 2018. A l’image de nombreux responsables politiques et religieux, nationaux comme étrangers, l’Archevêque de Kinshasa continue de s’interroger sur le mobile ayant poussé les forces de l’ordre à faire feu sur des citoyens non armés, occupés à louer le Seigneur à travers des cantiques, afin qu’il leur apporte la solution à la crise multiforme (politique, sécuritaire, économique et

sociale) qui mine le pays. Optimiste, le Cardinal Monsengwo a terminé

par un message d’espoir, assurant tous ceux qui se battent pour

l’avènement de la démocratie et pour un avenir meilleur du grand Congo

que Dieu le Créateur est avec eux.

MESSAGE DE S.E. LAURENT CARDINAL MONSENGWO PASINYA EN MARGE DE LA

MARCHE DU DIMANCHE 21 JANVIER 2018

Le dimanche 21 janvier 2018, à l’appel du Comité Laïc de coordination,

les chrétiens catholiques, des fidèles d’autres confessions

religieuses, et tous les hommes épris de justice et paix ont voulu

marcher pacifiquement pour réclamer encore une fois l’application de

l’accord politique global.et inclusif de la Saint-Sylvestrè 2016.

Comme le 31 décembre 2017, des chrétiens de certaines paroisses ont

été empêchés de prier, plusieurs autres ont été empêchés de sortir de

l’enclos des paroisses par des policiers et des militaires plus

qu’armés comme s’ils étaient dans un champ de bataille. Ceux qui ont

prié et ont pu marcher ont été dispersés à coup de gaz lacrymogène,

des grenades assourdissantes et de désencerclement, des balles

réelles, des balles en caoutchouc. Nous avons encore compté des morts,

des blessés, des arrestations des prêtres, des religieuses et de

plusieurs laïcs, des vols, des extorsions des biens des citoyens.

Alors que le chef de la police avait annoncé la consigne selon

laquelle il n’y aurait aucun décès (zéro décès !), que les droits

humains seront respectés. Que nenni !

Avec l’ensemble de notre peuple, nous nous inclinons devant la mémoire

de nos frères et soeurs, autres martyrs de la Saint-Sylvestre, tombés

lors de cette marche. Tout en saluant leur bravoure, nous les

recommandons à Dieu, Père de miséricorde pour leur salut éternel.

Que n’avons-nous pas vu? Déjà la veille, le 20 janvier, en pleine

journée, des barrières ont été érigées pour fouiller les véhicules et

vérifier les identités des passagers. Sommes-nous dans une prison à

ciel ouvert? Comment peut-on tuer des hommes, des femmes, des enfants,

jeunes et vieux scandant cantiques religieux, munis des bibles,

chapelets, crucifix? Que veut-on au juste ?Le pouvoir pour le pouvoir

ou bien le pouvoir pour le développement intégral du peuple, dans la

paix, la justice et la vérité. Nous voulons que règne la force de la

loi et non la loi de la force.

Quant à nous, chrétiens catholiques, sans céder à la violence, restons

inébranlables dans la Foi, agissons toujours par amour du prochain et

vivons dans l’Espérance joyeuse que le Seigneur ne nous abandonnera

pas.

Que la Vierge Marie, notre Dame de la Paix, intercède pour notre pays

et nous obtienne de son Fils, Jésus Christ, d’accomplir la volonté de

Dieu le Père aujourd’hui et pour les siècles.

Fait à Kinshasa, en notre Curie Episcopale, le vingt-deuxième jour du

mois de janvier de l’année deux mille dix-huit.

L. Cardinal MonsengwoPasinya

Archevêque de

Kinshasa