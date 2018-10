Carburant : nouvelle augmentation des prix

La nouvelle qui paraissait comme une rumeur et qui circulait depuis quarante huit heures sur les réseaux sociaux, vient d’être confirmée par le communiqué officiel du Secrétaire général à l’Economie nationale, Célestin Twite Yamwembo. Il s’agit d’une nouvelle révision

à la hausse des tarifs de vente des produits pétroliers sur l’ensemble de la République Démocratique du Congo.

Selon ce document officiel portant le paraphe du plus haut fonctionnaire de l’administration de l’Economie nationale, et rendu public le samedi 29 septembre 2018, les prix de vente du carburant applicables à la pompe à partir de dimanche 30 septembre 2018, se

présentent comme suit :

Dans la partie ouest du pays, le prix du litre d’essence passe de

1.980 Fc à 2.110 Fc, celui de gasoil revient désormais à 2.100 Fc. Le

litre de pétrole passe à 1.665 Fc et celui du gaz à 1.400 Fc ; et

enfin le litre de Fomi se vend depuis hier dimanche à 885,28 Fc.

L’augmentation ou réajustement des prix de litre d’essence et de

gasoil est de 130 Fc à l’Ouest du pays.

Dans la partie orientale ou à l’Est du pays, la révision des prix se

présente de la manière suivante : le litre d’essence à 1.790 Fc, le

litre de gasoil ou mazout à 1.800 Fc, et celui de pétrole à 1.640 Fc.

Dans la partie Centre-Sud, la situation se présente comme suit : le

litre d’essence à 1.750 Fc, celui de gasoil à 1.740 Fc, et 1.540 Fc

pour le litre de pétrole.

On se souviendra que c’est la quatrième fois que les produits

pétroliers connaissent la révision à la hausse au cours de cette année

2018. Plusieurs paramètres entrent en ligne de compte. Il n’y a pas

longtemps, le Service d’Entreprises Pétrolières (SEP) a écrit à

l’autorité pour l’alerter face aux menaces des opérateurs du secteur

pétrolier qui se disaient fortement préjudiciées de l’application des

structures de prix mises en place. Dans cette correspondance, les

responsables de SEP-Congo alertaient le gouvernement pour qu’il prenne

les dispositions requises face au risque de rupture des stocks des

produits pétroliers.

A travers cette revendication, Le Phare a appris que les sociétés

commerciales œuvrant dans le secteur pétrolier déploraient également

l’insolvabilité du gouvernement quant au paiement de sa dette

visi-à-vis d’eux. Il paraît que le gouvernement ne semble pas agir

comme il se doit pour régler sa facture du carburant consommé à

crédit.

On rappelle que dans cette rubrique des dettes, il y a entre autres

le carburant qu’on fournit à l’armée et à la police nationale ainsi

qu’aux services d’intelligence afin de leur faciliter la mobilité pour

mieux accomplir leur tâche régalienne. Il y a aussi le carburant que

les pétroliers distributeurs accordent à crédit aux sociétés d’Etat

telles que la compagnie aérienne nationale Congo Airways, la société «

Transco », et tout récemment « New Transkin » de l’Hôtel de ville de

Kinshasa.

Par ailleurs, le SG Célestin Twite Yamwembo signale que la RDC

n’occupe pas le peloton de tête en ce qui concerne les prix du litre à

la pompe. « A titre comparatif, il y a lieu de préciser qu’en

République Démocratique du Congo, le prix d’un titre d’essence varie

entre 1,16$ et 1,40$ contre 1,55$ au Cameroun, 1,50$ au Congo

Brazzaville, 2$ en Angola et 2,10$ en République Centrafricaine »,

soutient-il. Dom