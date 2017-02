Carburant : compromis entre le gouvernement et la profession pétrolière

Au terme d’âpres négociations initiées par le Premier ministre, Samy

Badibanga, entre le gouvernement et la profession pétrolière, un

compromis s’est finalement dégagé hier mercredi 22 février 2017.

Il s’agit de revoir légèrement à la hausse, dans une fourchette

inférieure à 5%, les prix de vente de l’essence, du gazoil, du

pétrole, et autres.

Ce résultat mérite d’être salué car les pétroliers distributeurs

avaient placé la barre à au moins 26%. Ils fondaient leur

revendication sur la dévaluation constante du franc congolais. Et en

guise de pression pour faire plier l’Exécutif national, ils avaient

opté pour le rationnement des stocks, qui s’est traduit ces derniers

jours à Kinshasa par la fermeture des stations-services autour de

15-16 heures.

Le gouvernement et la profession pétrolière sont parvenus au

compromis sus-évoqué en tenant compte du prix moyen frontière, du taux

de change et du volume des produiits pétroliers vendus.

En principe, la légère hausse du carburant ne devrait pas impacter

sur le transport en commun ni sur les autres biens et services liés au

transport.

Au finish, la paix sociale est préservée. Il reste au ministère de

l’Economie nationale de publier incessamment la nouvelle grille de

prix de vente des produits pétroliers.

Comparativement aux tarifs appliqués dans des pays voisins

producteurs de pétrole, les consommateurs congolais ne devraient pas

tenir rigueur à l’équipe Samy Badibanga face à la vérité des prix.

KIMP