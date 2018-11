Candidat commun de l’Opposition : qui a trahi qui ?

Félix Tshisekedi, président de l’UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès Social), et Vital Kamerhe, président de l’UNC (Union pour la Nation Congolaise) passent désormais, aux yeux de certains acteurs de la classe politique congolaise, pour des traitres, des personnalités versatiles et sans autorité, pour avoir décidé, le lundi 12 novembre

2018, de retirer leurs signatures de l’accord dit de Genève ayant

investi Martin Fayulu candidat commun de l’Opposition. Ils sont

accusés d’avoir fragilisé sérieusement cette famille politique et

ouvert « un boulevard » au candidat du FCC (Front Commun pour le

Congo) lors de l’élection présidentielle du 23 décembre 2018. Des

commentateurs de tous bords leur reprochent de ne pas être des hommes

de parole et de se laisser manipuler par leurs « bases ».

Lorsqu’on veut bien analyser les choses autrement, l’on ne peut

manquer de noter que les participants à la réunion de Genève ont

banalisé, on ne sait pour quelle raison, la question de la

représentativité sur le terrain des quatre prétendants à la

candidature commune, à savoir Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Martin

Fayulu et Freddy Matungulu. En termes d’assise sociologique,

l’implantation de l’UDPS aux quatre coins de la République n’appelle

pas de débat.

S’il est admis qu’une élection est d’abord une affaire de voix,

comment Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, pressentis favoris de la

présidentielle face à Shadari, allaient-ils s’y prendre pour battre

campagne en faveur d’un « allié » politique inexistant sur le terrain

?

S’agissant de leur soumission à leurs « bases », elle paraît «

normale » pour des personnalités qui ont toujours clamé leur

attachement à la démocratie. Les deux leaders ne sont pas à la tête

des partis de mallettes, où leurs créateurs décident tous seuls. Ils

ont reçu mandat, de leurs congrès respectifs, de postuler pour la

présidentielle.

Dans le cas contraire, un refus d’écoute de leurs militants aurait

été interprété comme une attitude dictatoriale. La RDC veut-elle être

habitée par des chefs de partis démocrates ou une nouvelle race de «

présidents-fondateurs » ? Par ailleurs, l’accord de Genève n’a aucune

valeur juridique et n’est opposable qu’à ceux qui y maintiennent

encore leurs signatures. L’UDPS et l’UNC ne sont pas obligées de s’y

soumettre, comme c’est le cas pour la Constitution.

Reniements de signatures : Trump, Poutine, Fabius et autres

Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ne sont ni les premiers, ni les

derniers, dans l’histoire de l’humanité, à retirer leurs signatures.

Tout le monde a encore frais, dans les mémoires, le virage à 180

degrés opéré par le président américain, Donald Trump, le 10 juin

2018, quelques heures seulement après la clôture du Sommet du G7

organisé au Québec, au Canada. Alors qu’il venait de signer le

communiqué final sanctionnant un nouvel arrangement douanier entre son

pays et le Canada, la Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne,

l’Italie et le Japon, il a décidé de retirer sa signature du document,

pendant qu’il se trouvait encore dans l’avion du retour au pays, et

même menacé ses « partenaires » commerciaux de nouvelles sanctions

douanières.

On peut rappeler aussi que le 16 novembre 2016, le président russe,

Vladimir Poutine, avait péremptoirement retiré sa signature du Statut

de Rome portant création de la Cour Pénale Internationale (CPI). Il

avait justifié sa décision par le fait que cette juridiction ne

faisait pas preuve d’indépendance, décevant du coup tous les espoirs

placés en elle.

Mais, en réalité, Poutine avait orchestré une fuite en avant pour

couper court à l’initiative de la CPI de vouloir enquêter sur la

guerre entre la Russie et la Géorgie en 2008 mais aussi sur son

implication dans la rébellion ayant secoué l’Ukraine pendant plusieurs

mois.

Il nous faut aussi signaler le retrait de sa signature, par

l’ex-Premier ministre français, Laurent Fabius, de la pétition de

Tariq Ramadan, le 25 mars 2011 contre le débat sur la laïcité, exigé

par l’UMP à l’Assemblée Nationale. Martine Aubry avait fait de même,

compte tenu du tollé suscité par leur position initiale au sein du

Parti Socialiste.

Sport fort prisé à la MP

Le retrait des signataires est un sport fort prisé au sein de la

Majorité Présidentielle, en République Démocratique du Congo. Sous le

mandat du Premier ministre Matata Ponyo, toutes les motions de

défiance articulées contre lui ou ses ministres étaient cassées par

les députés de la famille politique du Chef de l’Etat, qui

s’empressaient de retirer leurs signatures en plénières, après avoir

signé, en bonne et due forme et sans contrainte, lesdites motions.

Comble du ridicule, certains clamaient même avoir signé sans avoir lu.

Bref, si l’on doit s’en tenir aux cas de certains grands décideurs de

la planète, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ne sont pas des pantins

articulés décrits dans certains réseaux sociaux. Un vieil adage

renseigne qu’il n’y a que les idiots qui ne se trompent jamais.

Kimp