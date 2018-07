Candidat à la présidentielle : Katumbi sollicite l’atterrissage de son avion à Lubumbashi

Moïse Katumbi n’a cessé d’annoncer, depuis plusieurs semaines, qu’il allait rentrer au pays avant le 8 août 2018, date-butoir pour le dépôt des candidatures aux élections présidentielle et législatives nationales. En dépit des menaces d’arrestation que brandissent contre lui les autorités politiques et judiciaires congolaises à la suite de sa condamnation, pour trois ans de prison ferme, par le Tribunal de Paix de Kamalondo en 2016, dans une affaire immobilière, et d’un procès pendant contre lui au niveau de la Cour de Cassation, dans une affaire de recrutement des mercenaires, il vient de confirmer son

retour à Lubumbashi pour ce vendredi 03 août 2018.

A cet effet, il vient d’écrire au staff de l’Autorité de l’Aviation Civile pour solliciter le survol de l’espace aérien congolais par son avion et son atterrissage, à la date précitée, à l’aéroport de la Luano. Moïse Katumbi précise, dans la même lettre, que sa délégation

comprend sept personnes, parmi lesquelles son Directeur de cabinet, Olivier Kamitatu, et son conseiller en communication, Francis Kalombo.

Sorti du pays en 2016 pour un court séjour à l’étranger, pour raison

de santé, le président de la plate-forme Ensemble, candidat déclaré à

la magistrature suprême du pays, est fiché par le pouvoir en place à

Kinshasa comme un fugitif dont la place est dans une prison, au motif

qu’il s’est offert un exil volontaire à l’étranger pour échapper à la

rigueur de la loi. Plus d’une fois, le ministre de la Justice comme

celui des Médias, se sont dits surpris de constater qu’un prévenu

prétendument malade puisse faire le tour du monde pour battre campagne

contre les autorités de son pays et chercher à déstabiliser les

institutions légalement établies.

Et dans le but de lui faire savoir, sans doute, qu’il est persona non

grata, les services consulaires de l’ambassade de la RDC à Bruxelles

ont réservé une fin de non recevoir à sa demande de renouvellement de

son passeport. En plus, il est épinglé comme porteur de la nationalité

italienne.

Bref, du côté de Kinshasa, tous les ingrédients sont réunis pour ne

pas donner suite à la demande de Moïse Katumbi de revenir au pays par

l’aéroport de la Luano. Et s’il n’arrive pas à fouler le sol congolais

au plus tard le 8 août 2018, sa disqualification pour la course à la

présidentielle serait inévitable. Déclaré par la majorité au pouvoir «

inéligible » pour cause de double nationalité et de refus de se

présenter à la justice de son pays dans deux affaires, l’une de droit

commun et l’autre d’atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat,

l’ancien gouverneur de l’ancienne province du Katanga ne devrait pas

se faire d’illusion quant au rejet d’office de sa requête avant même

de l’avoir formulée.

Bien que son avocat ait une autre lecture de la situation de son

client, qu’il estime être citoyen congolais pour absence de preuve

formelle de sa nationalité italienne et ne pas être sous le coup d’une

quelconque condamnation en raison de l’appel formulé contre le

jugement du Tribunal de paix de Kamalondo et du caractère pendant du

dossier du recrutement des mercenaires, la cause de Moïse Katumbi

semble entendue de longue date.

Kimp

Bruxelles, le 30 juillet 2018

A la Direction de l’Autorité de l’Aviation Civile

À Kinshasa

République Démocratique du Congo

Concerne : Demande d’autorisation de survol et d’atterrissage

Messieurs,

Je vous demande de bien vouloir autoriser le survol de l’espace

aérien congolais et l’atterrissage ce vendredi 3 août 2018 à

l’aéroport de La Luano à Lubumbashi de l’avion Golfstream IID

immatriculé ZS-JDL en provenance de Johannesburg – Afrique du Sud.

A son bord, l’avion transportera les passagers suivants :

1. Moïse Katumbi Chapwe

2. Olivier Kamitatu Etsu

3. Salomon Kalonda DELLA

4. Francis Kalombo Tambwa

5. Don Pierrot Lukanda Sadiki

6. Henri Nkongolo Biata

7. Claude Alfred Bushiri

Je vous prie d’agréer, Messieurs, l’assurance de ma considération distinguée.

Moïse Katumbi Chapwe