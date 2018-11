Campagne électorale : la grande aventure !

La campagne électorale pour les élections présidentielle, législatives nationales et provinciales du 23 décembre 2018 est officiellement ouverte depuis ce jeudi 22 novembre à minuit. Elle va être clôturée le 21 décembre à minuit. Le train des élections est résolument lancé. A tous ceux qui continuent de compter sur le report, le président de la CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante), Corneille Nangaa,

a dit, au sortir d’une réunion d’évaluation du processus électoral

avec le président de l’Assemblée Nationale, le mardi 20 novembre,

Aubin Minaku, que tout nouveau « glissement » de calendrier électoral

est exclu. A l’en croire, son institution est fin prête avec 105. 257

machines à voter, 75.563 bureaux de vote, 11.901 agents électoraux,

etc. Le chef du pool informatique de la Ceni a été catégorique en

soulignant qu’à un mois des élections, tout mode de vote autre que la

machine à voter est techniquement hors de question.

21 candidats à la présidentielle…21 projets de société

21 candidats sont en lice pour l’unique fauteuil de la présidence

de la République. Il s’agit de : 1) Mabaya Gizi ; 2) Marie Josée Ifoku

; 3) Radjabo Tebasho ; 4) Martin Fayulu Madidi ; 5) Kazadi Lukonga

Ngube-Ngube ; 6) Seth Kikuni Masudi ; 7) Tryphon Kin-Kiey Mulumba ; 8)

Charles Luntadila Diavena ; 9) Masheke Ngerakweti ; 10) Joseph

Mba-Maluta ; 11) Francis Mvemba ; 12) Théodore Ngoy Ilunga ; 13)

Emmanuel Ramazani Shadary ; 14) Alain Daniel Shekomba Okenge ; 15)

Noël Tshiani ; 16) Gabriel Mokia Mandembo, 17) Yves Mpunga Mbomba ;

18) Samy Badibanga Ntita ; 19) Freddy Matungulu Mbuyamu ; 20)

Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ; 21) Vital Kamerhe.

Pendant un mois, ils vont s’efforcer de s’attirer la sympathie de

40.024.897 électeurs, sur l’ensemble du territoire national. Certains

ont déjà donné l’esquisse de leurs projets de société, avec des

budgets estimés entre 65 et 120 milliards de dollars américains,

échelonnés sur cinq ans, soit la durée du mandat présidentiel.

Tous font les mêmes promesses ou presque à l’électorat : restauration

de l’Etat de droit, bonne gouvernance, modernisation des

infrastructures (routes, ports, aéroports, chemins de fer, écoles,

universités, hôpitaux, bâtiments publics, amélioration de la desserte

en eau potable et électricité, etc.), industrialisation, relance de

l’agriculture, création d’emplois, etc. Bref, chacun envisage de bâtir

un pays plus beau qu’avant.

Même les 15.355 candidats à la députation nationale pour 500 sièges et

les 19.640 prétendants à la députation provinciale pour 715 sièges

promettent de construire un nouveau Congo, alors qu’ils sont appelés à

évoluer au sein d’organes législatifs, dont à assurer un rôle de

contrôle de exécutifs national ou provinciaux. Qu’à cela ne tienne.

Chaque candidat député national ou député provincial se croit en

devoir de promettre, à son électorat, un Congo nouveau, où couleraient

le lait et le miel pendant les 5 prochaines années.

Candidats à la présidentielle comme à la députation nationale et

provinciale ne jurent que par la reconstruction d’un Congo fort, uni

et prospère, alors que certains sont aux affaires depuis les deux

premières Républiques (1960-1965 et 195-1997) et d’autres depuis le

régime de l’AFDL (1997-2001) ou celui du 1+4 (2003-2006) ou encore

depuis 2006. Au lieu d’assumer leurs passifs politiques, beaucoup

comptent sur l’oubli collectif pour tenter de se faire passer pour de

nouveaux messies.

Si les élections sont réellement libres, démocratiques et

transparentes, il y a gros à parier que tous les démagogues qui

refusent d’assumer leurs bilans négatifs vont être rattrapés par leur

passé dans les urnes. C’est le lieu de souhaiter que toutes les

opinions puissent s’exprimer sur la place publique, afin de permettre

aux électeurs d’entendre tous les sons de cloche, aussi bien ceux en

provenance des démagogues que ceux émis par les vrais patriotes.

Les points noirs : Ituri, Nord-Kivu, Nord-Katanga, Grand Kasaï…

Les points noirs du processus électoral restent l’Ituri, le

Nord-Kivu, le Nord-Katanga et le Grand Kasaï, où des groupes armés,

internes comme externes, continuent de semer l’insécurité. Il y a lieu

de craindre l’impossibilité pour la Ceni d’ouvrir des bureaux de vote,

dans plusieurs coins de ces provinces, le jour des scrutins couplés

présidentiel, législatifs nationaux et provinciaux, la désertion pure

et simple des bureaux de vote par les électeurs et, pire, le bourrage

des urnes par les seigneurs de guerre et leurs combattants.

D’où, il faut d’ores et déjà désespérer de la vérité des urnes là où

les maîtres de la situation seraient les chefs des forces négatives. A

qui profiterait l’insécurité le 23 décembre 2018 ? C’est naturellement

aux candidats de leurs parrains politiques et militaires.

Kimp