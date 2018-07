Buffalo, Teddy, Dada et Rigan dans les filets de la police

Au rythme où l’insécurité se développe dans leur ville, par ces temps qui courent, les Kinois se retrouvent devant deux alternatives. Si la majorité souhaite se prendre en charge pour éradiquer le banditisme, la minorité continue à faire confiance à la police pour traquer et

neutraliser les bandits et autres marginaux. Tel est le cas des braqueurs embarqués à bord des voitures « ketches » que le Groupe de lutte contre la criminalité et les stupéfiants vient de mettre hors d’état.

Grâce aux informations fournies par le Commissariat provincial de la

police, deux bandes qui opéraient à bord de deux voitures de marque

Toyota, Vitz et IST, sans laisser des traces, après les coups, ont

reconnu quelques cas d’extorsion sur la liste de leurs safaris

criminels. Le premier groupe est celui composé de Bokole Isomi Dada,

élément des Fardc et de son comparse, Rigan Kazima Kanda, domicilié

sur avenue Landi n°30, dans la commune de Bumbu. Le duo utilise comme

véhicule, la Toyota IST de couleur bleue, immatriculée 8521 AY/ 01.

A en croire une source policière, ces deux malfrats se sont livrés à

l’enlèvement de victimes potentielles qui ont pris place à bord de

leur Toyota. Durant le trajet, les deux bandits vont se signaler par

des menaces à l’aide d’un pistolet Colt. Les victimes généralement de

jeunes filles, dépouillées de leurs effets de valeur, seront

abandonnées dans un endroit isolé. Et de là, elles vont regagner leurs

familles avec pour priorités, raconter leur mésaventure et puis,

déposer plainte à la police.

Entre les mains de Dada et Rigan, la police a saisi deux importantes

pièces à conviction à savoir, un pistolet Colt immatriculé M 1911 A1,

ainsi que la voiture Toyota IST de couleur bleue portant plaques

minéralogiques 8521 AY / 01. Vérification faite lors des enquêtes,

l’arme des malfaiteurs n’était qu’un jouet en plastique.

La deuxième bande est composée de trois membres dont deux sont

actuellement écroués à la police. Buffalo de son vrai nom Longomo

Ekeke, le chauffeur, habite sur avenue Bokakata n° 24/bis, quartier 6

dans la commune de Ndjili. Son acolyte est identifié comme étant Teddy

de son vrai nom Bompuku Wekayi. Il réside à Ndjili, à la même adresse

que son complice Buffalo. Le troisième malfrat est toujours en fuite.

Selon la version de la police, ces trois délinquants sillonnaient à

Kinshasa, à bord d’une Toyota Vitz de couleur champagne, immatriculée

8531 AG / 10. Ce taxi clandestin ne cible que les dames transportant

de gros et luxueux sacs à main. Et quand les femmes sont embarquées,

le modus operandi est le même pour la plupart de victimes.

Un malfrat prend place sur le siège avant, pendant que son acolyte

s’installe sur le siège arrière. Dès qu’une dame monte à bord, le

chauffeur attend la seconde victime potentielle, avant de prendre la

direction souhaitée par les passagères.

Au cours du trajet, toutes les vitres sont relevées et toutes les

portières verrouillées. Les deux dames vont réaliser qu’elles sont

enfermées dans une sorte de prison roulante. Arrêt brusque, l’un des

bandits va arracher les sacs et se livrer à la fouille. Les effets de

valeur changent de propriétaire. Les dames toutes tremblotantes,

éclatent en sanglots, s’interrogeant comment sortir de ce guêpier sans

autre casse, ni dégât.

Le coup réussi, les deux femmes sont débarquées sous la menace des armes.

Pour cette bande, deux victimes avaient saisi la police. M. Kumba

Bayanama, habitant sur avenue Logee n°277, quartier Maman Mobutu,

commune de Mont Ngafula. Il s’est plaint d’avoir perdu deux téléphones

portables, en date du 25 mai 2018. C’est lui qui a reconnu Buffalo et

son acolyte Teddy.

Une dame demeurant sur avenue Apate n°287/85, quartier Mandrandele,

commune de Lemba, figure parmi les plaignants de cette bande. A Mme

Georgette Lokose Bonongo, les malfrats ont arraché le 6 juin 2018,

deux téléphones portables.

Les investigations de la police pour appréhender le troisième larron

se poursuivent, pendant que la récupération de deux androïds de la

dame revendus auprès des inconnus pose problème.

