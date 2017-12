Budgets de 2012 à 2016 : Primature, Présidence et Sénat…trop « gourmands »

L’Observatoire de la Dépense Publique a procédé à la présentation de la synthèse du rapport d’analyse de l’exécution des lois des Finances 2012 à 2016, hier, jeudi 14 décembre 2017, au centre Rabounni, situé à la 5ème Rue Limete.

Gérard Bisambu, secrétaire exécutif de la plateforme «Agir pour les Elections Transparentes et Apaisées», a fait savoir à l’assistance qu’il est important que les organisations de la société civile cessent d’être administratives et institutionnelles, d’autant plus que le pays se meurt sous toutes ses formes et dans tous les secteurs.

La présentation dudit rapport était fait par Valerie Madianga, chargée des communications de l’ODEP. Il a souligné que l’objectif global de cette analyse consistait à relever le niveau de prise en compte des droits sociaux, économiques et culturels dans l’exécution des lois des finances de 2012 à 2016 et son impact dans la vie de la population.

Voici les « Gourmands »

Selon les données fournies par l’ODEP, trois

institutions de la République ont brillé par des dépassements à haut

outrance dans l’exécution du budget pour ce quinquennat. Entre 2012 et

2016, les institutions ayant consommé les crédits en dépassement sont

: la présidence de la République : 144,8% ; la primature : 244,4% ; le

Sénat : 115,9 %.

Entre 2012 et 2016, les institutions en dépassement sont : La

présidence de la République : prévision : 122 246 532 434 Fc,

exécution : 177 023 707 049 FC, soit 144,8% en 2012 ; 85 694 198 320

FC , 214 023 746 814 Fc, soit 249,8% en 2013 ; 98 404 035 000, 158

062 011 544 soit 160,6% en 2014 ; 27 355 940 375 FC, 47 657 164 647

Fc, soit 174,21% en 2015 ; 22 035 183 357 Fc, 40 219 986 077 FC

soit 182,53% en 2016 .

Sécundo : La primature : 146% en 2012 ; 244,4% en 2013 ; 208,3% en

2014 ; 174,21% 2015 et 182% en 2016 ; Primature 28 693 567 698 ; 41

898 833 093, 146% en 2012 ; 22 980 711008 , 56 165 981 346, 244, 4%

en 2013 ; 27 809 916 000 Fc, 57 922 578 655 Fc soit 208,3% en 2014 ; 5

468 847 765 Fc , 3 249 095 141 Fc soit 59,41 en 2015. Cependant, peu

avant le départ du premier ministre Matata et jusqu’à présent les

dépassements ont cessé.

Tertio : Le Sénat : 45 791 030 998 Fc, 53 066 030 539 Fc soit 115,9%

en 2012 ; 45 640 020 924 Fc, 49 735 455 816 Fc soit 109% en 2013 ;

51 737 263 000 Fc, 52 103 233 173 100,7% en 2014 ; 48 514 480 932

Fc, 53 607 164 552 Fc soit 110,50% en 2015 et 44 667 618 887 Fc, 47

751 637 953 soit 106,90 en 2016.

L’on peut se permettre d’ajouter sur cette liste le ministère de la

Communication et Médias, qui est le seul ayant fait de grands

dépassements durant ce quinquennal. Voici les données en chiffres : 18

996 114 746 Fc, 19 771 712 346 Fc soit 104,1 en 2012 ; 26 789 777 998

Fc, 16 801 913 583 soit 62,7 % en 2013 ; 19 163 444 000 Fc, 18 777

417 564 Fc soit 98 en 2014 ; 18 438 382 814 Fc, 30 649 726 444 Fc soit

166,23% en 2015 et 28 444 271 968 Fc, 29 653 208 320 Fc soit 104,25 en

2016.

Il sied de noter que l’ODEP a identifié quelques secteurs où l’on

constate le non respect de l’affectation des comptes, dont la majorité

constituent les secteurs sociaux de base, tels que, Genre, femme et

enfant : 13% en 2012 ; 21% en 2013 ; 32,9% en 2014 ; 11,88% n 2015 et

23,99% en 2016 ;

– Développement rural : 14,44% en 2012 ; 18,6% en 2013 ; 9,2% en 2014

; 39,62% en 2015 ; 18,69% en 2016 ;

– Agriculture : 17,6% en 2012 ; 30,1% en 2014 et 17,43% en 2016 ;

– Urbanisme et habitat : 10,3% en 2012 ; 9,3% en 2013 ; 19% en 2014 ;

33,4% en 2015 :

– Reconstruction : 30,6% en 2012 ; 43,3% en 2013 ; 43,7% en 2014 ;

28,21% en 2016 ;

– Travaux publics et aménagement du territoire : 20% en 2012 ; 10,1%

en 2013 ; 45,7% en 2014 ; 28,61% en 2016 ;

– CENI : 15,2% en 2012 ; 14% en 2015 ; 23,4% en 2015 ; 28,51% en 2016 ;

– Ressources hydrauliques et électricité : 47,7% en 2012, 5,7% en 2013

et 21,3% en 2014 ;

Bref, l’Odep constate qu’en conciliant les ambitions du

gouvernement et l’exécution budgétaire des secteurs sociaux, il y a

lieu d’indiquer que l’exécution du budget s’écarte de la vision du

gouvernement « mandat du social », c’est-à-dire il y a l’inadéquation

entre l’ambition et exécution des dépenses.

Pas d’argent pour

les élections

Les prévisions budgétaires de la Commission Electorale Nationale

Indépendante, n’étaient pas en reste. Voici les données produites dans

le rapport de l’Odep et l’Aeta.

– Entre 2014-2016, sur le montant global de 798 058 481 922,00 FC

(549.627.053,66 USD), la CENI a reçu du gouvernement 364 055 620

460,00 FC (250.727.011,33 USD), soit 45,61%. Alors que la CENI a

demandé 1 147 512 093 USD au cours de la période.

– Les dépenses de la CENI enregistrent des écarts importants entre les

montants demandés et payés pendant la période sous examen. Cela

démontre la mauvaise foi du gouvernement à préparer les élections

présidentielles et législatives prévues en 2016.

– En 2016, le montant décaissé par le gouvernement pour la CENI a été

de 236 503 755 920,00 FC contre une prévision de 318 815 987 494,00 FC

soit un taux d’exécution de 74,2%.

– Les dépenses de fonctionnement sont toujours exécutées en

dépassement de 745% en 2016 ; tandis que celles d’investissements ont

connu des non consommations entre 2015-2016.

– La rubrique « Dépenses Exceptionnelles sur Ressources Extérieures »

n’a pas été exécutée. Pourtant, la CENI a toujours bénéficié de

l’appui logistique de la MONUSCO. L’ODEP n’ont trouvé aucune trace de

ces dépenses dans les rapports des états du suivi budgétaire 2016.

– La rubrique rémunération a connu un faible taux d’exécution (39,82%

en 2015 et 11,1% en 2016).

Dorcas NSOMUE