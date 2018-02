Brouille Kinshasa-Bruxelles : quel climat des affaires ?

Le pourrissement des relations entre Kinshasa et Bruxelles fait planer, entre les deux capitales, le spectre de la rupture des relations diplomatiques. La fermeté affichée par certains officiels congolais pourrait faire croire que la RDC ne craindrait pas de

franchir la ligne rouge, au nom du respect de son indépendance et de sa souveraineté. Quant à savoir quelle partie va être la plus perdante dans l’affaire, nombre d’analystes congolais n’hésitent pas à pointer du doigt le pouvoir en place à Kinshasa, coupable à leurs yeux de n’avoir pas réussi, après 17 ans de règne, à poser les jalons du développement intégré du pays en termes d’industrialisation, de mécanisation de l’agriculture, de modernisation des infrastructures de

base (routes, rails, ports, aéroports), de production de l’électricité

et de l’eau potable… bref d’amélioration du social des catégories

sociales modestes, etc.

Mais pour des observateurs qui se veulent optimistes, les chances

d’une rapide accalmie demeurent intactes. Même si le mauvais vent

venait à passer à plus ou moins brève échéance, la question de fond

reste de savoir quels dégâts moraux et matériels cette brouille aura

produit sur le climat des affaires en République Démocratique du

Congo, en raison de la fragilité de son économie et de son incapacité

à financer, sur fonds propres, ses projets d’industrialisation, de

prospection et d’exploitation de ses ressources naturelles (cuivre,

cobalt, diamant, or, coltan, pétrole, bois, gaz méthane), de

construction des barrages hydroélectriques et d’usines de traitement

d’eau, d’aménagement de fermes agro-pastorales, de mécanisation de son

agriculture, etc.

De Muzito à Tshibala : difficile pari d’amélioration du climat des affaires

Du gouvernement du Premier ministre Adolphe Muzito à celui de Bruno

Tshibala, en passant par ceux d’Augustin Matata et de Samy Badibanga,

soit de 2008 à 2018, un discours quasi identique est tenu aux

investisseurs nationaux et étrangers : c’est celui de l’amélioration

du climat des affaires. Entre autres indicateurs du changement, les

gouvernants congolais brandissent l’adhésion du pays au Droit Ohada,

la réduction du délai de création d’entreprise, de délivrance du

registre de commerce et du permis de construire, l’institution d’un

Guichet Unique à l’Import et Export, les facilités d’accès aux

crédits, la réduction des taxes administratives, douanières et

fiscales, la limitation à quatre des services autorisés à œuvrer au

niveau des postes frontaliers, la libre entreprise, etc.

En dépit des gages du changement qui s’opère progressivement et des

campagnes de charme menées en leur direction, notamment à travers des

chambres de commerce mixtes, les investisseurs, surtout occidentaux,

ne se précipitent pas. La lourdeur administrative et des antivaleurs

telles que les tracasseries aux postes frontaliers, n’incitent pas les

détenteurs des capitaux à se presser au portillon de la RDC. D’où la

conclusion des contrats souvent léonins avec des investisseur peu

scrupuleux, qui entrent au pays avec des mallettes vides et en

ressortent les poches pleines, avec la complicité de nos compatriotes.

Avec ces « aventuriers », les joint-ventures et autres sociétés-écrans

ne vivent que l’espace d’une année ou deux, le temps de piller le

sous-sol congolais et de disparaître dans la nature.

Par conséquent, d’énormes efforts que déploient les décideurs

politiques congolais pour booster les secteurs des mines, des

hydrocarbures, de l’élevage, de la pêche, des transports, de

l’électricité, de l’eau potable… afin de pousser le pays vers

l’émergence s’avèrent sans lendemain.

En décrétant la fermeture de la « Maison Schengen » et du Consulat de

la RDC à Anvers ainsi que la réduction du nombre des fréquences de SN

Brussels Airlines entre Kinshasa et Bruxelles, les autorités

congolaises ont-elles pensé à l’impact négatif de telles mesures sur

le climat des affaires, aujourd’hui et demain? Quelle va être,

désormais, l’attitude d’opérateurs économiques étrangers contraints de

se soumettre à une longue gymnastique administrative pour entrer en

territoire congolais ou en ressortir ? Quel discours va-t-on tenir à

un chef ou un représentant d’une multinationale victime du manque de

vol sur Kinshasa ou Bruxelles à la date qu’il aurait bien voulu

voyager pour négocier ou conclure un contrat avec le gouvernement

congolais ?

Quels arguments ministres, conseillers à la présidence de la

République et experts congolais vont-ils développer, dans les jours et

semaines qui viennent, en direction de ceux qui détiennent les

capitaux et qui hésitent à investir en territoire congolais ?

L’histoire risque de donner raison, d’ici peu, à ceux qui estiment que

la RDC a tout à perdre dans le bras de fer engagé contre la Belgique

car ce pays ne représente que le bout de l’iceberg que les autorités

congolaises ont cru bon de bousculer. Car, derrière Bruxelles, se

cachent des intérêts de 17 Etats.

Vers la fin de l’année dernière, une délégation mixte Présidence de

la République- Gouvernement avait dû faire le tour des postes

frontaliers du pays et des zones minières pour assainir le secteur des

affaires, rassurer les opérateurs économiques et conscientiser

davantage les cadres et agents opérant dans les régies financières de

la nécessité de maximiser les recettes publiques sans pour autant

énerver les privés créateurs des richesses pour le pays. Beaucoup de

soin était mis dans ces missions pour ne pas semer la panique chez les

opérateurs économiques, qu’un ancien Premier ministre de Mobutu

décrivait comme des « animaux très peureux ». Toute cette bataille

pour établir des relations de confiance avec eux risque de faire flop

et de renvoyer le pays à la case-départ. Réservoir des ressources

naturelles, la RDC n’a pas encore les moyens de narguer les « grands »

de l’hémisphère Nord.

Kimp